ปรากฎการณ์ตัวแม่ไวรัลเมืองไทย “โมเน่” ไลฟ์สดชั่วโมงละ 300,000 บาท

เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักและพูดถึง “น้องโมเน่” อินฟูลเอนเซอร์เด็กวัย 2 ขวบ ที่กำลังเป็นกระแสฟีเวอร์สุดๆ ในโลกโซเชียล ความดังของโมเน่ ในวันนี้ยกระดับกลายเป็น เซเลบริตี้เด็ก เจ้าแม่มีม ของชาวเน็ตไทย ใครๆ ต่างรักและเอ็นดูสองแฝด ”โซล-โมเน่“ พากันตั้งฉายา แม่ค้าฟันน้ำนม โมเน่ในตอนนี้ ไม่ใช่แค่เด็กน่ารักทั่วๆไปแต่คือ “Pop Culture Icon” รุ่นจิ๋วของเมืองไทย
อภิชาตบุตร อินฟูลฯ เด็กยอดกตัญญู
“โมเน่” เด็กสาววัย 2 ขวบมีพี่น้องฝาแฝดชายอีกคนคือ “โซล” เป็นลูกของนักไลฟ์ “แม่เม พรีมายา” กลายเป็นขวัญใจผู้คนไปทั่วบ้านทั่วเมืองจากการเลี้ยงดูของแม่เม ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านและไลฟ์ขายของไปด้วย ทำให้ โซล-โมเน่ เติบโตมาท่ามกลางวงไลฟ์สด แม่เมนั่งไลฟ์ตรงไหน โซล-โมเน่ก็นั่งเล่นตรงนั้น
ทั้งคู่ซึมซับการเป็นแม่ค้า นักไลฟ์ จากพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง วันนึงขณะที่แม่เมกำลังไลฟ์ขายของ แม่เมขอไปเข้าห้องน้ำ จึงฝากหน้าไลฟ์ไว้กับโมเน่ ทำให้คนไทยได้เห็นความน่ารักน่าชัง ความฉลาด พูดเก่ง และความเอ็นเตอร์เทนของน้องโมเน่ ทำให้เกิดมีมและวลีเด็ดติดปาก เช่น “1 เด้อ 5 เด้อ” จนคนดูตกหลุมรัก
อีกเสน่ห์ที่คนพากันเอ็นดูโมเน่มากๆ ก็คือความใส่ใจแม่ โมเน่รักแม่มาก โมเน่จะเชื่อฟังแม่เมทุกอย่าง แม่ให้ทำอะไรโมเน่ก็ยินดีทำตามแต่โดยดี จริตนี้เป็นสิ่งที่คนไทยมักจะอ่อนไหวและให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษ ทำให้โมเน่เข้าไปอยู่ในใจผู้คนได้ไม่ยาก จนก่อกำเนิดเป็นด้อมในเวลาไม่นาน
การมีโมเน่ เรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนมรสุมชีวิตและพลิกครอบครัว เม พรีมายา สามารถปลดหนี้สินสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ ชีวิตที่เคยมีแต่ดรามาผู้คนรุมด่า ก็เริ่มมองเมในมุมใหม่ๆ กลายเป็นรักครอบครัวนี้ สมใจเมที่ตอนโมเน่อยู่ในท้อง เมจะพูดกับลูกเสมอว่า “ถ้าลูกเกิดมาแล้วให้มาช่วยกันขายของ มาช่วยกันทำมาหากิน เราจะได้มีความสุขไปด้วยกัน”
ดรามาใช้แรงงานเด็กทำอะไรความน่ารักของ “โมเน่” ไม่ได้
ในช่วงที่ “โมเน่” ดังแรกๆ แม่เม-โมเน่ เจอมรสุมมีคนพยายามโยงดรามา จากการโมเน่ชอบพูดแกล้งแม่เมว่าเหนื่อย ด้วยความสงสารโมเน่ แม่เมเลยถูกครหาใช้แรงงานเด็ก บังคับลูกมาไลฟ์ขายของ รีวิวสินค้าจนดึก และไม่ได้ใช้ชีวิตตามวัยเด็กปกติ จนเกิดแฮชแท็ก #ทวงความเป็นเด็กให้โมเน่
ทาง TikTok ได้ติดต่อสายตรงถึง เม พรีมายา เพื่อแจ้งกฎระเบียบ ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขายของหรือถือสินค้าในไลฟ์ ซึ่งเมก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าครอบครัวไม่ได้บังคับลูกทำงาน แต่เด็กมีความสุขและชอบเอ็นจอยกับกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกับพ่อแม่ โดยเผยว่านี่คือโอกาสทองที่เข้ามาของลูกๆ เธอ โมเน่ได้รับความเอ็นดูจากเจ้าของแบรนด์จนมีค่าตัวสูงถึงชั่วโมงละ 300,000 บาท อยากให้สังคมร่วมยินดีกับโอกาสของเด็กมากกว่า ทำให้กระแสเรื่องนี้ซาลง โมเน่ตั้งใจช่วยแม่ทำงานพร้อมเสิร์ฟความน่ารักให้พี่ๆ จนทุกคนลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้ว ในทางตรงกันข้าม โมเน่มีงานไลฟ์สดเข้ามารัวๆ รวมถึงงานพรีเซ็นเตอร์และงานอีเวนต์ ในปีนี้ โมเน่ เป็นพรีเซ็นเตอร์ที่สามารถเปิดเผยได้แล้ว 7 สินค้า รวมถึงงานอีเวนต์ที่จะได้ออกไปพบปะพี่ๆ หลายงานในทุกเดือน
ทำไมอินฟูลฯ เด็ก ถึงครองใจคนไทย
กระแสความฟีเวอร์ของอินฟูลเอนเซอร์เด็กไม่ได้มีแค่ในเมืองไทย แต่มีทั่วทุกมุมโลกซึ่งดุเดือดและสร้างเม็ดเงินมหาศาลกว่าบ้านเราหลายเท่าตัว ปรากฎการณ์นี้มีเรื่องของจิตวิทยามารองรับชัดเจน ด้วยความเรียลแบบเซ็ตไม่ได้ เป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ผู้คนสนใจอินฟูลฯ เด็ก การหัวเราะ ร้องไห้ กินเลอะเทอะ หรือจังหวะช็อตฟีลผู้ใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละคือเสน่ห์ เป็นมีมที่ตกคนดูให้หลงรักได้อยู่หมัด เสพคลิปแล้วโดรพามีนหลั่ง ทำให้เกิดปรากฎการณ์ เติมเกล (ลูกสาวชมพู่ อารยา) , เติมโมเน่ ในทุกๆ วัน อินฟูลฯ เด็กกลายเป็นที่พักใจจากความเหนื่อยล้าในชีวิตของผู้คน ได้เสพแล้วลืมเรื่องเศร้า ได้ยิ้ม หัวเราะ บางคนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าก็มี
เกิดจากผูกพันกับพัฒนาการของเด็กในทุกวันๆ เหมือนเป็นลูกเป็นหลาน เป็นคนในครอบครัวจริงๆ รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ที่คอยลุ้นคอยเชียร์ในทุกย่างก้าวไปแล้ว
การเติบโตทางการตลาดจากอินฟูลฯ เด็ก ไม่ใช่แค่เทรนด์ที่มาแล้วไป แต่ได้กลายเป็น อุตสาหกรรมมูลค่ามหาศาล ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในไทยและระดับโลกอย่างพุ่งทะยาน
ปัจจุบันอินฟูลฯ เด็กทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ทรงอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และสะพานเชื่อมความผูกพัน ระหว่างแบรนด์กับผู้ใหญ่ได้อย่างทรงพลัง แม้แต่สินค้าที่ไม่ใช่ของเด็กก็ยังใช้เด็กเป็นพรีเซ็นเตอร์
“โมเน่” เจ้าแม่มีม ท็อปเทียร์อินฟูลฯ เด็ก
โมเน่ในนาทีนี้จัดอยู่ในกลุ่ม อินฟลูฯ ระดับท็อปเทียร์ (A-List) ของวงการเด็กที่แบรนด์ต่างๆ ยอมจ่ายในราคาที่สูงมาก เพราะทุกครั้งที่น้องปรากฏตัวจะการันตีการเข้าถึงและการรับรู้ ในระดับหลักแสนถึงหลักล้านวิวในทันที ดาราตัวใหญ่บางตัวก็ทำไม่ได้เท่าโมเน่
ความทะเล้น น่ารัก จริตจก้านของโมเน่ ยังสร้างมูลค่าในโลกออนไลน์ได้อย่างมหาศาล กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างหนักในเวลานี้ แม้จะไม่มีสถิติมูลค่าการตลาดเป็นตัวการันตี แต่โมเน่ทุบสถิติยอดคนดูไลฟ์สดที่ยังไม่มีดารา หรือแม่ค้าตัวแม่คนไหนทำได้ เช่น ตอนที่น้องโมเน่ไปร่วมไลฟ์สดที่บ้านของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” สามารถผลักดันให้มียอดชมสดพร้อมกันสูงสุดถึง 500,000 คนดู ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการไลฟ์สดของแบรนด์ใหญ่ๆ หรือดารากระแสหลักหลายคน
รวมถึงมูลค่าการปิดยอดขาย โมเน่เคยทำสถิติการไลฟ์ที่ยอดขายได้สูงถึง 80 ล้านบาท ส่งผลให้โมเน่กลายเป็นแม่ค้าเป็นทรงพลังในวงการไลฟ์สด แม้จะมีราคาการไลฟ์สดต่อ 1 ชั่วโมง 300,000 บาท ในท่ามกลางเศรษฐกิจซบเซาแต่เจ้าของธุรกิจก็ทุ่มทุนสู้