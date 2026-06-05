“852 Films” จับมือ “WONDER S” เปิดตัวโปรเจกต์ระดับโลก “Lost In Your Eyes” ดึง “IMAN TAHERI” ปรากฏตัวในไทย!! กระทบไหล่เซเลบฮ่องกง “โจซี โฮ - คอนรอย ชาน” ท่ามกลางทัพดารา-อินฟลู ร่วมเดินพรมแดงคับคั่ง

ยิ่งใหญ่และอบอวลไปด้วยความประทับใจ สำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์หนังสือภาพถ่ายบทกวี (Poetry Book) “Lost In Your Eyes (หลงไปในตาคุณ)” และการเปิดตัวศิลปินระดับสากล ซึ่งจัดขึ้น ณ SCB NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ 852 Films Hong Kong , Bjarne Production Malaysia และ บริษัท วอนเดอร์ เอส จำกัด
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นด้วยการเปิดตัวเดินพรมแดง (Red Carpet) ของผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน และ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ คุณวาดดาว อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ตามมาด้วย คุณอเล็กซ์ ณัติรุจน์ ศรีชาติวาณิชย์ Mister Universe Thailand 2026 , คุณศิวคม เดชาศิริ Man of the Planet 2026 , คุณเมริสา ไมเยอร์ Miss Global Asian Thailand 2026 , ทีมผู้เข้าประกวด Miss Universe ชุมพร สระแก้ว 2026 , ทีม Mister Cosmo ศิลปิน Girl group T-Pop วง Flora , คุณธนกฤต เก้าเอี้ยน ศิลปิน จากค่าย ดูธ ฟิล์ม . ศิลปิน Wonder S มากันยกค่าย ทั้ง ริร รัสรินทร์ ดำรงโชติพัฒน์ . กล้าย่า ณัฐพัชร์ เสมอเหมือน , พอตเตอร์ ชัยพล บุญรักษา , ไอซ์ เวชพิสิฐ อาชาเลิศตระกูล . แชมป์ ภราดร สติราษฎร์, ตะวิน นายจักรรินทร์ โสภารัตน์ , เพิร์ธ นภัทร เรืองชัยศิวเวท , บอส วสุพล ปัญญาเลิศประภา , แบงค์ ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์ ฯลฯ
ต่อด้วยช่วงสำคัญของงาน คือการปรากฏตัวบนพรมแดงของ “IMAN TAHERI (อิหม่าน ทาเฮรี)” นายแพทย์อาสาและนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งดวงใหม่ ร่วมด้วย โจซี โฮ (JOSIE HO) ซีอีโอและนักแสดงชื่อดังแห่งฮ่องกง และ คอนรอย ชาน (CONROY CHAN) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์จาก 852 Films ท่ามกลางเสียงต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟน ๆ ชาวไทย โดยงานนี้เปิดฉากอย่างงดงามด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับในชุด “Hanuman vs. The Giant (หนุมานพบยักษ์) ที่สื่อถึงคุณธรรมและความดีงาม โดยมี โดย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ขึ้นกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีตัดริบบิ้น โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง สุภาพ ปราโมช ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัว Photo Book “Lost In Your Eyes” อย่างเป็นทางการ พร้อมกิจกรรมฮีลใจและมอบบทเพลงให้กำลังใจสุดพิเศษจากศิลปินค่าย WONDER S New Generation
นอกจากนี้ แฟนภาพยนตร์ชาวไทยยังได้รับเซอร์ไพร์สครั้งใหญ่กับการเปิดตัว ตัวอย่างภาพยนตร์ระทึกขวัญเหนือธรรมชาติเรื่อง “THE MAGE” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยก่อนใครในโลก ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นผลงานการแสดงนำครั้งแรกของ IMAN TAHERI ในบทบาทนายตำรวจนักสืบสุดท้าทาย นำแสดงโดย โจซี โฮ กำกับโดยผู้กำกับระดับตำนาน แดนนี่ แปง (Danny Pang) อำนวยการสร้างโดย คอนรอย ชาน งานนี้ทีมนักแสดงและผู้จัด พร้อมด้วย ออกไซด์ แปง ได้ร่วมขึ้นพูดคุยเจาะลึกบนเวทีถึงเบื้องหลังการถ่ายทำและความประทับใจ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้พี่ ๆ สื่อมวลชนสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือภาพถ่ายบทกวี “Lost In Your Eyes” คอลเลกชันสุดพิเศษ (ราคาเล่มละ 1,999 บาท พร้อมของที่ระลึกเซ็ตพิเศษ) สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/lostinyoureyesiman/home และ Instagram @wonder.s.thailand
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