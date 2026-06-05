Koriko ดึง “เก่ง-น้ำปิง” ชูแคมเปญ กล้านอกกรอบ รุกตลาดสแน็กสาหร่าย ชูนวัตกรรม สาหร่ายแซนวิช

Koriko ทุ่มงบไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทส่งแคมเปญ “กล้านอกกรอบ” ผ่าน “เก่ง-น้ำปิง” พรีเซ็นเตอร์คู่แรก สาหร่ายแซนวิชอบสอดไส้ข้าวพอง เจาะตลาดพรีเมียมสแน็ก รับเทรนด์คนรุ่นใหม่กล้านอกกรอบพร้อมขยายแบรนด์สู่ตลาดโลก
กาญจนา ตั้งปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอส เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย ให้กับ บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (NBF) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่าย และขนมขบเคี้ยวสาหร่ายโกริโกะ (Koriko) กล่าวว่า บริษัท เดินหน้าทำตลาดเชิงรุกให้แก่ บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด เพื่อขยายสู่ตลาดผู้บริโภค (B2C) โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำเข้าสาหร่ายเพื่อทำตลาดธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) รายแรกของไทย เป็นกว่า 30 ปีในปัจจุบัน โดยบริษัทมองเห็นโอกาสจากตลาดขนมขบเคี้ยวมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย) ที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับทั้งสุขภาพ ความอร่อย และความแปลกใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียมสแน็กและ Better-for-you Snack ที่ผู้บริโภคพร้อมจ่ายเพื่อสินค้าคุณภาพสูง ขณะที่ตลาดสแน็กสาหร่ายไทยปี 2569 คาดมีมูลค่า 3,700-4,000 ล้านบาท และเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 5-6% ต่อปี แม้จะมีผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่แบรนด์ครองตลาด แต่ Koriko ต้องการเข้ามาเป็นอีกทางเลือกของสแน็กสาหร่ายที่ตอบโจทย์ด้านคุณประโยชน์มากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมใช้งบการตลาดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญ กล้านอกกรอบ โดยแบรนด์ Koriko ยังได้ร่วมงานกับ “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่แรกเพื่อสะท้อนแนวคิด สาหร่ายของคนนอกกรอบ ด้วยสินค้านวัตกรรมสาหร่ายแซนด์วิช 2 แผ่นสอดไส้ข้าวพองรูปแบบใหม่ เน้นจุดขายด้วยแคลอรี่ต่ำเพียง 130 แคลอรี่ต่อซองขนาด 30 กรัม ที่มอบประสบการณ์การกินที่กรอบ เบา และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ แตกต่างจากสแน็กสาหร่ายทอดทั่วไปที่มีความมันและเปรอะมือจากน้ำมันทอด
“การร่วมงานกับพรีเซ็นเตอร์คู่แรกอย่าง เก่ง-น้ำปิง ซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่ลงตัว โดย เก่ง สื่อถึงความนิ่ง เท่ และชัดเจน ขณะที่ น้ำปิง เข้ามาเติมความสดใส สนุกสนาน และสีสันให้แบรนด์มีชีวิตชีวา เป็นหัวใจสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์ Koriko ในฐานะสแน็กของคนที่กล้าคิดและกล้านอกกรอบ พร้อมกันนี้ยังได้ผสานเคมีของทั้งคู่เข้ากับกลยุทธ์ Storytelling Marketing ภายใต้แนวคิด กล้านอกกรอบ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายแซนด์วิชที่เกิดจากความบังเอิญสู่ Innovation หวังสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น จนกล้าที่จะเปิดใจลองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้อย่างกว้างขวาง”
“เราต้องการให้ Koriko เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนได้สนุกกับการเป็นตัวเอง และกล้าลองสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เราไม่ได้ขายเพียงแค่ความกรอบอร่อย แต่เรากำลังส่งมอบประสบการณ์การทานสแน็กที่ดีกว่าเดิม (Better Experience)”