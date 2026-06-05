หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ “หลิงหลิง คอง” ซัดซาแซงคุกคามพื้นที่ส่วนตัว ลั่น “ได้โปรดหยุดพฤติกรรมแบบนี้”

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่นักแสดงสาวดาวรุ่ง “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” รีแชร์ภาพและข้อความจากอินสตาแกรมสตอรี่ของทีมงานลงในสตอรี่ของตัวเอง เพื่อเรียกร้องและตักเตือนกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมสะกดรอยตามและคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรง โดยหลิงหลิงเขียนในภาพว่า “ได้โปรดหยุดพฤติกรรมแบบนี้”
โดยภายในภาพ เผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ชวนระทึกและน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงสาว โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติกรรมล้ำเส้นเกินกว่าคำว่าแฟนคลับ ทั้งสะกดรอยตามไม่เลิก เริ่มตั้งแต่งานอีเวนต์ มีการวิ่งตามรถเมื่อจบงาน และยังขับรถตามแกะรอยมาจนถึงร้านอาหาร
ขับรถไล่กวด มีการใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ และจักรยาน ขับตามเป็นทีม จนรถของนักแสดงและทีมงานต้องขับวนไปเรื่อยๆ เพื่อสลัดให้หลุด ทั้งที่จริงๆ แล้วโรงแรมที่พักอยู่ห่างจากร้านอาหารเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น
พุ่งเข้าหาในระยะประชิด เป็นเหตุการณ์ที่พีกที่สุดคือตอนที่ทีมงานเปิดประตูหลังรถเพื่อขนกระเป๋าเดินทาง กลุ่มคนนี้ได้พุ่งตัวเข้ามาหาหลิงหลิงทันทีอย่างไม่คาดคิด ในระยะที่ใกล้กัน “ไม่ถึงไม้บรรทัด” โชคดีที่ทีมงานไหวตัวทันและใช้มือกันเอาไว้ได้ โดยทีมงานลั่น “ขอประณาม” พฤติกรรมแบบนี้ พร้อมทั้งเผยความรู้สึกว่า ขนาดทีมงานที่เป็นผู้ใหญ่ยังรู้สึกกลัวกับสถานการณ์นี้ แล้วตัวศิลปินเองจะรู้สึกแย่และหวาดกลัวขนาดไหน พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณพี่บอดี้การ์ดที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่า หากไม่มีบอดี้การ์ดในวันนั้น เหตุการณ์อาจจะแย่กว่านี้แน่นอน