”น้ำฝน-กุลณัฐ“ จาก “มิสมอเตอร์โชว์” สู่!! “นางเอก” ถึง “ผู้จัดฯ” และบทสรุปที่ “มาดาม”

อาทิตย์นี้ “ตีท้ายครัว” ยกทีมบินลัดฟ้าไปภูเก็ต บุกบ้านแสนอบอุ่นของ “น้ำฝน กุลณัฐ” อดีตนางเอกสาวที่วันนี้ให้ความสำคัญกับบทบาท “ภรรยา” และ “คุณแม่” มากที่สุด
เปิดบ้านครั้งแรก พร้อมพาชมทุกมุมของบ้านในฝันที่คุณสามีชาวต่างชาติลงมือออกแบบและดูแลด้วยตัวเองทุกขั้นตอน รวมถึงชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่ทำให้ครอบครัวนี้เลือกปักหลักอยู่ที่ภูเก็ต
พร้อมเปิดใจเรื่องราวความรัก จากวันที่เพิ่งอกหัก จนมาเจอกับหนุ่มต่างชาติ“จอร์แดน วินเทอร์” อายุมากกว่า 10 ปี ที่ค่อยๆ พิสูจน์ตัวเองด้วยความจริงใจ แม้ช่วงแรกจะมีอุปสรรคเรื่องภาษา แต่สุดท้ายความสม่ำเสมอก็ชนะใจเธอได้ อีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้ง เมื่อคุณแม่ของน้ำฝนป่วยเป็นสโตรก และคอยถามลูกสาวเสมอว่า “เมื่อไหร่จะแต่งงาน” จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตคู่
งานนี้ยังเป็นครั้งแรกที่คุณสามีและลูกสาวสุดที่รัก“น้องมาเรีย” มาเปิดตัว พร้อมอัปเดตแผนอนาคตของครอบครัว ที่อาจมีการย้ายไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเพื่อลูกสาวในอนาคต ปิดท้ายด้วยการอัปเดตเส้นทางในวงการบันเทิง ที่วันนี้น้ำฝนเลือกงานมากขึ้น เพราะหน้าที่ของความเป็นแม่มาเป็นอันดับหนึ่ง แม้จะยังคิดถึงงานแสดงอยู่ทุกวันก็ตาม
ติดตามเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น และชีวิตอีกบทหนึ่งของ “น้ำฝน กุลณัฐ” ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33