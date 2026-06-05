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"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร่วมย้อนเวลาสู่อดีตอันมืดหม่นเมื่อสามทศวรรษก่อนไปกับ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ในโศกนาฏกรรมแฝงแง่คิดที่ตีแผ่การกดขี่และแสวงหาประโยชน์จากผู้ไร้ทางสู้ สู่จุดเริ่มต้นของแรงอาฆาตสุดสะเทือนใจ เมื่อหญิงสาวชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ถูกโชคชะตากระหน่ำซ้ำเติม จนดวงจิตแปรเปลี่ยนเป็นวิญญาณพยาบาทที่ไม่มีวันให้อภัย

มุ่ยเฟย (รับบทโดย แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช) หญิงสาวชนเผ่าผู้มีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านบนดอย เป็นร่างทรง ม้าขี่ เพื่อรับเคราะห์กรรมแทนคนในหมู่บ้าน จนเธอได้เจอกับ ภูมิ (รับบทโดย ออฟโรด - กันตภณ จินดาทวีผล) ชายหนุ่มจากในเมือง และเธอเกิดมีความรักต้องห้าม จึงต้องหนีจากหมู่บ้าน เธอเลือกทางเดินใหม่ในเมืองใหญ่ แต่ชะตาไม่เป็นใจ เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก จนถูก ก้อง (รับบทโดย หน่อง - ธนา ฉัตรบริรักษ์) นักกฎหมายชั่วหลอกมอมยาหลอกให้เธอมาขายตัว อีกทั้งเธอต้องเผชิญกับฝันร้ายเมื่อถูก ไตเติ้ล (รับบทโดย มอส - พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง) ทายาทนักการเมืองซาดิสม์รุมโทรมและทารุณกรรมปางตายเป้าหมายเดียวของเธอคือการกลับมาแก้แค้นนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น มุ่ยเฟย กลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่ออกล่าคนที่ทำร้ายเธออย่างสาสม โดยมี สารวัตรแดนไทย (รับบทโดย เพทาย - ภูริต พลอยมีค่า) และ ภูมิ ที่พยายามหยุดยั้งโศกนาฏกรรมนองเลือดนี้

#มุ่ยเฟย #Muifei #TrueVisionsNOW
#แพตชญานิษฐ์ #ออฟโรด #หน่องธนา

ชื่อเรื่อง (Title) : มุ่ยเฟย
แนวเรื่อง (Genre) : สยองขวัญ / ดรามา
ความยาว (Duration) : 10 ตอน
วัน - เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว
ออกอากาศวันแรก : 17 มิถุนายน 2569

ข้อมูลตัวละคร
1. มุ่ยเฟย (รับบทโดย แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช)
ลักษณะและนิสัย : หญิงสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ใสสะอาด และอ่อนโยน แต่ชะตากรรมอันแสนโหดร้ายและ ป่าเถื่อนผลักดันให้เธอเปลี่ยนไปเป็น "ปีศาจในร่างมนุษย์"

2. ภูมิ (รับบทโดย ออฟโรด - กันตภณ จินดาทวีผล)
ลักษณะและนิสัย : ชายหนุ่มรักอิสระ จริงใจ ปากตรงกับใจ ไม่ชอบความอยุติธรรม เป็นคนที่พร้อมอุทิศตัวเองและยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องคนที่รัก

3. สารวัตรแดนไทย (รับบทโดย เพทาย - ภูริต พลอยมีค่า)
ลักษณะและนิสัย : ตำรวจมือปราบมาดกวน ตรงไปตรงมา ฉลาด ยอมหักไม่ยอมงอ บ้าบิ่น และไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ

4. ไตเติ้ล (รับบทโดย มอส - พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง)
ลักษณะและนิสัย : ทายาทคนเดียวของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล ร่ำรวย จบนอก หน้าตาดี บุคลิกสมาร์ท พูดจาไพเราะ ดูเป็นผู้ดีมีชาติตระกูล แต่เนื้อแท้ภายในคือคนจิตใจอำมหิต เสพติดเซ็กส์ซาดิสม์ มีความสุขบนคราบน้ำตาและการทำร้ายร่างกายผู้หญิงก่อนขืนใจ ไร้ความสำนึกผิด โดยใช้เงินและอำนาจตระกูลเป็นเกราะกันกฎหมาย

5. ก้อง (รับบทโดย หน่อง - ธนา ฉัตรบริรักษ์)
ลักษณะและนิสัย : นักกฎหมายหนุ่มรูปหล่อ เปลือกนอกดูสุภาพ อ่อนโยน พูดจานุ่มนวล มีอารมณ์ขันและแสดงออกว่าเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเสมอจนคนไว้ใจ แต่แท้จริงคือ "คนสารเลวในคราบนักบุญ" มองผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องระบายอารมณ์และเครื่องมือหาเงิน

6. อู้เฟ (รับบทโดย ต๊อบ - สหชัย ชุมรุม)
ลักษณะและนิสัย : ผู้นำทางจิตวิญญาณของชนเผ่า เป็นผู้มีบารมีและสร้างภาพลักษณ์เป็นคนมีคุณธรรม จิตใจเมตตาในสายตาชาวบ้าน แต่เบื้องหลังเป็นชายชราเจ้าเล่ห์ บูชาเงินทอง ใช้ความศรัทธาบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ร่วมกับพ่อของไตเติ้ล

7. พี่สาว (รับบทโดย เฟรช - อริศรา วงศ์ชาลี) ลักษณะและนิสัย : ช่างแต่งหน้าประจำซ่อง อดีตเคยมีปมเจ็บปวดจากการถูกหลอกมาขายตัวและถูกทำร้ายป่าเถื่อนตั้งแต่ยังสาว เป็นคนปากร้าย ด่าเจ็บ แต่จิตใจดีและจริงใจ

8. ผีลั่วจิน (รับบทโดย ฝน - ปรียาภรณ์ ชมประคต)ลักษณะและนิสัย: ผีสาวรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ดวงตาดำสนิท เล็บยาว ฟันแหลมคม ชอบปรากฏตัวในเงามืด มีความกระหายเลือดและไร้ความปราณี



"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้
"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้
"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้
"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้