"ออฟโรด กันตภณ" ควงคู่ "แพต ชญานิษฐ์" ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักต้องห้าม ใน “มุ่ยเฟย” ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน 17 มิถุนายนนี้

ร่วมย้อนเวลาสู่อดีตอันมืดหม่นเมื่อสามทศวรรษก่อนไปกับ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ในโศกนาฏกรรมแฝงแง่คิดที่ตีแผ่การกดขี่และแสวงหาประโยชน์จากผู้ไร้ทางสู้ สู่จุดเริ่มต้นของแรงอาฆาตสุดสะเทือนใจ เมื่อหญิงสาวชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ถูกโชคชะตากระหน่ำซ้ำเติม จนดวงจิตแปรเปลี่ยนเป็นวิญญาณพยาบาทที่ไม่มีวันให้อภัย
มุ่ยเฟย (รับบทโดย แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช) หญิงสาวชนเผ่าผู้มีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านบนดอย เป็นร่างทรง ม้าขี่ เพื่อรับเคราะห์กรรมแทนคนในหมู่บ้าน จนเธอได้เจอกับ ภูมิ (รับบทโดย ออฟโรด - กันตภณ จินดาทวีผล) ชายหนุ่มจากในเมือง และเธอเกิดมีความรักต้องห้าม จึงต้องหนีจากหมู่บ้าน เธอเลือกทางเดินใหม่ในเมืองใหญ่ แต่ชะตาไม่เป็นใจ เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก จนถูก ก้อง (รับบทโดย หน่อง - ธนา ฉัตรบริรักษ์) นักกฎหมายชั่วหลอกมอมยาหลอกให้เธอมาขายตัว อีกทั้งเธอต้องเผชิญกับฝันร้ายเมื่อถูก ไตเติ้ล (รับบทโดย มอส - พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง) ทายาทนักการเมืองซาดิสม์รุมโทรมและทารุณกรรมปางตายเป้าหมายเดียวของเธอคือการกลับมาแก้แค้นนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น มุ่ยเฟย กลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่ออกล่าคนที่ทำร้ายเธออย่างสาสม โดยมี สารวัตรแดนไทย (รับบทโดย เพทาย - ภูริต พลอยมีค่า) และ ภูมิ ที่พยายามหยุดยั้งโศกนาฏกรรมนองเลือดนี้
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ชื่อเรื่อง (Title) : มุ่ยเฟย
แนวเรื่อง (Genre) : สยองขวัญ / ดรามา
ความยาว (Duration) : 10 ตอน
วัน - เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว
ออกอากาศวันแรก : 17 มิถุนายน 2569
ข้อมูลตัวละคร
1. มุ่ยเฟย (รับบทโดย แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช)
ลักษณะและนิสัย : หญิงสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ใสสะอาด และอ่อนโยน แต่ชะตากรรมอันแสนโหดร้ายและ ป่าเถื่อนผลักดันให้เธอเปลี่ยนไปเป็น "ปีศาจในร่างมนุษย์"
2. ภูมิ (รับบทโดย ออฟโรด - กันตภณ จินดาทวีผล)
ลักษณะและนิสัย : ชายหนุ่มรักอิสระ จริงใจ ปากตรงกับใจ ไม่ชอบความอยุติธรรม เป็นคนที่พร้อมอุทิศตัวเองและยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องคนที่รัก
3. สารวัตรแดนไทย (รับบทโดย เพทาย - ภูริต พลอยมีค่า)
ลักษณะและนิสัย : ตำรวจมือปราบมาดกวน ตรงไปตรงมา ฉลาด ยอมหักไม่ยอมงอ บ้าบิ่น และไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ
4. ไตเติ้ล (รับบทโดย มอส - พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง)
ลักษณะและนิสัย : ทายาทคนเดียวของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล ร่ำรวย จบนอก หน้าตาดี บุคลิกสมาร์ท พูดจาไพเราะ ดูเป็นผู้ดีมีชาติตระกูล แต่เนื้อแท้ภายในคือคนจิตใจอำมหิต เสพติดเซ็กส์ซาดิสม์ มีความสุขบนคราบน้ำตาและการทำร้ายร่างกายผู้หญิงก่อนขืนใจ ไร้ความสำนึกผิด โดยใช้เงินและอำนาจตระกูลเป็นเกราะกันกฎหมาย
5. ก้อง (รับบทโดย หน่อง - ธนา ฉัตรบริรักษ์)
ลักษณะและนิสัย : นักกฎหมายหนุ่มรูปหล่อ เปลือกนอกดูสุภาพ อ่อนโยน พูดจานุ่มนวล มีอารมณ์ขันและแสดงออกว่าเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเสมอจนคนไว้ใจ แต่แท้จริงคือ "คนสารเลวในคราบนักบุญ" มองผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องระบายอารมณ์และเครื่องมือหาเงิน
6. อู้เฟ (รับบทโดย ต๊อบ - สหชัย ชุมรุม)
ลักษณะและนิสัย : ผู้นำทางจิตวิญญาณของชนเผ่า เป็นผู้มีบารมีและสร้างภาพลักษณ์เป็นคนมีคุณธรรม จิตใจเมตตาในสายตาชาวบ้าน แต่เบื้องหลังเป็นชายชราเจ้าเล่ห์ บูชาเงินทอง ใช้ความศรัทธาบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ร่วมกับพ่อของไตเติ้ล
7. พี่สาว (รับบทโดย เฟรช - อริศรา วงศ์ชาลี) ลักษณะและนิสัย : ช่างแต่งหน้าประจำซ่อง อดีตเคยมีปมเจ็บปวดจากการถูกหลอกมาขายตัวและถูกทำร้ายป่าเถื่อนตั้งแต่ยังสาว เป็นคนปากร้าย ด่าเจ็บ แต่จิตใจดีและจริงใจ
8. ผีลั่วจิน (รับบทโดย ฝน - ปรียาภรณ์ ชมประคต)ลักษณะและนิสัย: ผีสาวรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ดวงตาดำสนิท เล็บยาว ฟันแหลมคม ชอบปรากฏตัวในเงามืด มีความกระหายเลือดและไร้ความปราณี