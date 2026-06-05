JANNABI ออกสตาร์ ทเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรก! อบอุ่นทุกท่วงทำนอง พร้อมละลายหัวใจแฟนไทย 16 สิงหาคมนี้

สร้างความตื่นเต้นให้แฟนเพลงทั่วเอเชีย เมื่อวงอินดี้ร็อกจากเกาหลีใต้ JANNABI ประกาศเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวต์ กับทัวร์ ‘Sweat & Stardust’ ที่จะเดินทางไปพบแฟนเพลงใน 6 เมืองใหญ่ ได้แก่ ไทเป, ฮ่องกง โตเกียว, สิงคโปร์, กรุงเทพฯ และกัวลาลัมเปอร์โดยแฟนชาวไทยเตรียมพบกับพวกเขาได้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ สยามพิฆฮอลล์ จัดโดย FriedRiceEntertainment และ LESLIE STUDIO LIMITED ร่วมกับ BNJ Entertainment ผู้ดูแลการดำเนินงานภายในในประเทศไทย
ชื่อของทัวร์ ‘Sweat & Stardust’ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของประกายระยิบระยับที่โปรยลงมาบนหน้าผาก ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ สำหรับ JANNABI ทัวร์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตแต่คือจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการพาเสียงดนตรีข้ามพรมแดน เพื่อร่วมสร้างค่ำคืนแห่งความทรงจำบทใหม่กับแฟนเพลงทั่วเอเชียและพวกเขายังหวังว่าจะได้แบ่งปันความหมาย ของคำว่า “ครั้งแรก” อันแสนพิเศษไปพร้อมกับแฟน ๆ ทั่วโลกอีกด้วย
JANNABI ถือเป็นหนึ่งในวงอินดี้ร็อกแถวหน้าของเกาหลีใต้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเอกลักษณ์ ทางดนตรีที่โดดเด่น ผ่านการหยิบซาวด์ร็อกแอนด์โรลและกลิ่นอายดนตรียุค 60s–70s มาตีความใหม่ในแบบร่วมสมัย จนกลายเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและชวนให้นึกถึงความทรงจำในวัยเยาว์ ชื่อวง JANNABI (จันนาบี) มีความหมายว่า“ลิง” ซึ่งมาจากการที่สมาชิกดั้งเดิมล้วนเกิดในปี 1992 หรือปีวอก โดยปัจจุบันวงประกอบด้วย ชเวจองฮุน (ร้องนำ) และ คิมโดฮยอง (กีตาร์) ภายใต้สังกัด PeponiMusic
หลังเดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2014 ด้วยซิงเกิล“Rocket” พวกเขาค่อย ๆ สั่งสมชื่อเสียงผ่านผลงานอัลบั้มอย่าง MONKEY HOTEL, Legend รวมถึงผลงานเพลงประกอบซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่อง และก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยเพลง “For Lovers Who Hesitate” ที่สร้างปรากฏการณ์บนชาร์ตเพลงเกาหลีอย่างถล่มทลายพร้อมคว้ารางวัล Song of the Year จากงาน Korean Music Awards และตอกย้ำสถานะของวงในฐานะศิลปินที่นิยามคำว่า “ดนตรีเหนือกาลเวลา” ได้อย่างแท้จริง
สำหรับแฟนชาวไทย นี่คือโอกาสพิเศษที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของวงแบบสด ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก ในงานJANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in Bangkok บัตรราคา VIP 5,600 / 4,600 / 3,500 บาท เปิดจำหน่าย บัตรในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา10:00 น. เป็นต้นไป ทาง storebnjent.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://tinyurl.com/JANNABIBKK26