เดือดมาก “น้ำ รพีภัทร” ฟาด “นัท มหาเทพ” เบี้ยวค่าตัวเตะบอล “หนุ่ม ศรราม” ก็โดน แคนเซิลงานด่วน

กลายเป็นประเด็นเดือด หลังจาก “นัท มหาเทพ” ผู้จัดงานเตะฟุตบอลดารา มักชวนดาราไปเตะบอลตามสถานที่ต่างๆ โดนแฉเบี้ยวเงิน ทั้งที่เจ้าภาพให้เงินค่าตัวศิลปิน ดารา และตลกมาแล้ว
งานนี้ “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” ออกโรงแฉเดือด ซัดเด็กคนนี้มันทำเสียได้ เซฟนายกตุ๊กแกแล้วกันนะ ไม่ให้โอกาสมันแล้วนะ ห้ามให้โอกาสเด็ดขาด มันตอแหลซึ่งหน้า ผมไม่ใจเย็นแล้วครับ ไม่ใจเย็นทั้งนั้น ไอ้นี่ต้องไม่มีที่ยืนนะ อย่าแพล่มอย่างเดียว เอาเงินให้เขาด้วย อย่าแพล่มแล้วเก่งอย่างเดียว”
พร้อมฟาดรัวๆ “บิดเขาไปทั่ว ขออย่างเดียวสุดท้ายอย่าหนีบวชนะไอ้นัท ปล.เดี๋ยวมึงจะเข้าไปโกงเงินในวัดอีก, คนที่เขารักกัน บอกกันว่าเป็นพี่น้อง เขาไม่ทำแบบนี้ (มึงไปทบทวนมาใหม่นะไอ้นัท) โอกาสมีให้เฉพาะคนดีไม่ใช่คนเหี้x”
ขณะที่ “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ได้ประกาศแคนเซิลงานที่จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว เหตุค่าตัวไม่เป็นไปตามข้อตกลง “สำหรับงานฟุตบอลตามข้อมูลด้านล่าง ผมขออนุญาตไม่ไปนะครับ เพราะมีปัญหาเรื่องค่าตัวที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทางคุณนัท มหาเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดงาน ขอโทษแฟนๆ ทุกคนด้วยนะครับ ด้วยความเคารพครับผม”
โดยงานจัดในวันนี้ 5 มิ.ย. รายการหนองละลอกคัพ ณ สนามหนองละลอก สเตเดี้ยม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีรายชื่อดาราอาทิ น้ำ รพีภัทร, อ๊อฟ ชนะพล, โจอี้ กาน่า, หลุยส์ ชวนชื่น, ต๊อก ศุภกร, ต๋อง ชวนชื่น, มหาสมปอง, ไพบูลย์ แสงเดือน และ นัท มหาเทพ โดยเตะในเวลา 17.00 น.
ด้าน “ต๋อง ชวนชื่น” ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว่า “อย่าปล่อยให้มิจฉาชีพที่แฝงมาหากินกับดารานักร้องตลกลอยนวล #นัทมหาเหี้x #ใครโดนมันหลอกรับแจ้งความครับ”