“นิว” ถึงกับตาค้างเห็น “เต” โชว์พริ้วเอวหวาน เริ่มภารกิจจับชู้ “โอบ” เพื่อชดใช้หนี้!! ในซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog And A Plane”

สจ๊วตหนุ่มหล่อ “คณิต” (นิว ฐิติภูมิ) ถึงกับเหวอเมื่อต้องมาเจอกับ “โตโต้” (เต ตะวัน) และแก๊งหน่วยกู้ภัยในงานปาร์ตี้สละโสดของเพื่อนแอร์ ที่กำลังเต้นเอวหวาน โชว์ลีลาพริ้ว เพื่อหาเงินไปจ่ายค่าเทอมน้องสาวอยู่ งานนี้ “คณิต” เลยเร่งรัด “โตโต้” ให้เริ่มภารกิจจับชู้ของ “ไลออน” (โอบ โอบนิธิ) แฟนกัปตันหนุ่มหล่อให้เร็วที่สุด “โตโต้” เลยดึงหน่วยกู้ภัยมาช่วยปฏิบัติงาน โดยมี “อัคคี” (ม่อน ธนัชชัย), “เบียร์” (ตุ้ย ชยธร) ช่วยสอดส่อง และ “จ๊ะโอ” (จูโน่ ตีระณัฐ) คอยเป็นลูกมือ ซึ่งการมารับจ้างเป็นนักสืบจับชู้ของ “โตโต้” ครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง “คณิต” แปรเปลี่ยนไปหรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน
ติดตามซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” (EP.2) ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE31 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV