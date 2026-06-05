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“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย ทำเอาแฟน ๆ ลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจ สำหรับซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าแห่งปีอย่าง “One Year เลือนรางและจางหาย” จากค่ายยักษ์ใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเรื่องราวความทรงจำในอดีตของ เต้าส้อ (รับบทโดย ภูมิ-นิติภูมิ) ได้ถูกเปิดเผยขึ้นใน Ep.7 นี้ บอกเลยว่าห้ามพลาด!!

โดยเนื้อเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เต้าส้อ จำ กิ้ม (ฮาร์ธ-ชินดนัย) ได้แล้ว จึงตัดสินใจขอให้ ทะเล (ธนเดช ดีสีสุข) เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟัง ทำให้ได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่น้องชายแท้ ๆ แต่ทะเลบังเอิญพบเขาที่ชายหาด ต่อมากิ้มได้ให้สัญญากับเต้าส้อว่าจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีก และจะช่วยสืบหาครอบครัวที่แท้จริงของเต้าส้อ ทว่าในวันที่กิ้มจะพาเต้าส้อไปพบแม่ โชคชะตากลับไม่เข้าข้าง เพราะเต้าส้อดันตื่นขึ้นมาแล้วจำกิ้มไม่ได้อีกครั้ง!

มาร่วมลุ้นและเอาใจช่วย “กิ้ม-เต้าส้อ” ไปพร้อม ๆ กันในโค้งสุดท้ายของซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 22.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และสามารถรับชมย้อนหลังแบบ Uncut ได้ทาง Viu







“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”
“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”
“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”
“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”