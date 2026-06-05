“ฮาร์ธ” จับมือ “ภูมิ” แน่น!! ฝ่าฟันอุปสรรค หลังเรื่องราวในอดีตถูกเปิดเผย ใน Ep.7 ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย ทำเอาแฟน ๆ ลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจ สำหรับซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าแห่งปีอย่าง “One Year เลือนรางและจางหาย” จากค่ายยักษ์ใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเรื่องราวความทรงจำในอดีตของ เต้าส้อ (รับบทโดย ภูมิ-นิติภูมิ) ได้ถูกเปิดเผยขึ้นใน Ep.7 นี้ บอกเลยว่าห้ามพลาด!!
โดยเนื้อเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เต้าส้อ จำ กิ้ม (ฮาร์ธ-ชินดนัย) ได้แล้ว จึงตัดสินใจขอให้ ทะเล (ธนเดช ดีสีสุข) เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟัง ทำให้ได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่น้องชายแท้ ๆ แต่ทะเลบังเอิญพบเขาที่ชายหาด ต่อมากิ้มได้ให้สัญญากับเต้าส้อว่าจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีก และจะช่วยสืบหาครอบครัวที่แท้จริงของเต้าส้อ ทว่าในวันที่กิ้มจะพาเต้าส้อไปพบแม่ โชคชะตากลับไม่เข้าข้าง เพราะเต้าส้อดันตื่นขึ้นมาแล้วจำกิ้มไม่ได้อีกครั้ง!
มาร่วมลุ้นและเอาใจช่วย “กิ้ม-เต้าส้อ” ไปพร้อม ๆ กันในโค้งสุดท้ายของซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 22.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และสามารถรับชมย้อนหลังแบบ Uncut ได้ทาง Viu