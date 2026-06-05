“กระต่าย พรรณนิภา” เซ็นสัญญาเข้าสังกัดไหทองคำอย่างเป็นทางการ

ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยภาพคู่กับนักร้องสาวเสียงดี “กระต่าย พรรณนิภา” พร้อมโชว์เอกสารสัญญาการเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมงานกับค่าย “ไหทองคำ” อย่างเป็นทางการ โดยในโพสต์ของนายห้างประจักษ์ชัยระบุข้อความต้อนรับอย่างอบอุ่นว่า
“#ยินดีต้อนรับ" กระต่าย พรรณนิภา (ไหทองคำ) จากนี้พร้อมทุ่มเทกำลังสมอง กำลังทุน...สร้างงานศิลป์ ให้กับสาวน้อยเสียงมหัศจรรย์ เจ้าของเพลงดังเพลงฮิตติดกระแสหลายร้อยล้านวิวส์... #ไปด้วยกันไปได้ไกล กระต่าย พรรณนิภา (ไหทองคำ) นายห้างไห การันตีคุณภาพ!”
การย้ายมาร่วมงานกับค่ายไหทองคำในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ “กระต่าย พรรณนิภา” หลังจากที่เป็นนักร้องอิสระมานาน โดยการันตีจากชื่อเสียงของนายห้างประจักษ์ชัย ผู้ปลุกปั้นนักร้องซุปตาร์อินดี้จนโด่งดังคับฟ้าเมืองไทยมาแล้วหลายคน