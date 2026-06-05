“แพร วทานิกา” และ “แอนโทเนีย ” ร่วมงาน “THE ICONIC RADIANCE” ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ตอกย้ำแคมเปญระดับโลก “RADIANCE BEGINS WITH YOU”

“แพร วทานิกา” และ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ตบเท้าร่วมงาน “THE ICONIC RADIANCE” ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ตอกย้ำแคมเปญระดับโลก “RADIANCE BEGINS WITH YOU” พร้อมประกาศความสำเร็จของพันธกิจร่วมกับ UNICEF ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กผู้หญิงกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก
เพราะความงามที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ภาพสะท้อนในกระจก Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่จากญี่ปุ่น จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “The Iconic Radiance” ตอกย้ำแคมเปญระดับโลก “Radiance Begins with You” ถ่ายทอดนิยามของความเปล่งประกายที่แท้จริง ที่เชื่อว่าความงามไม่ได้หยุดอยู่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือพลังบวกจากภายในที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ผู้คนและสังคมรอบข้าง โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้หญิงต้นแบบแห่งความเรเดียนส์ แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ แอนโทเนีย โพซิ้ว ร่วมแบ่งปันพลังและคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจแก่สังคม ณ Hall of Fame ชั้น M สยาม พารากอน
โดย เคลย์ เดอ โป โบเต้ มุ่งถ่ายทอดความหมายของคำว่า “Radiance” ผ่าน 3 มิติสำคัญที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ Radiance of Skin การเผยศักยภาพแห่งความเปล่งประกายผ่านผิวพรรณด้วย Skin Science ที่เน้นไปที่การศึกษา Skin Intelligence ที่ช่วยให้เซลล์ผิวสื่อสารกันได้อย่างเป็นระบบเพิ่มศักยภาพในการฟื้นบำรุงและปกป้องผิว, Radiance of Self ความรู้สึกเปล่งประกายจากการที่เรารักและเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Love) และ Radiance of Society การส่งต่อพลังแห่งความงดงามสู่สังคมผ่านการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น สะท้อนให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่เริ่มต้นจากภายในและขยายผลสู่โลกใบนี้ได้อย่างงดงาม
โดยงานในครั้งนี้ได้ตอกย้ำพันธกิจระดับโลก ที่ เคลย์ เดอ โป โบเต้ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 นั่นคือการร่วมมือกับ UNICEF ภายใต้โครงการ “Unlock the Power of Girls” ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การศึกษา” คือกุญแจสำคัญที่สุดในการปลดล็อคศักยภาพของเด็กผู้หญิงทั่วโลก ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาไปยังเด็กผู้หญิงกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก และยังคงส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะ เคลย์ เดอ โป โบเต้ เชื่อว่าการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กผู้หญิงทั่วโลก คือหนึ่งในความรับผิดชอบที่แบรนด์มีต่อสังคม
ภายในงาน เคลย์ เดอ โป โบเต้ ได้เปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความเปล่งประกาย ผ่านผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกของแบรนด์ ได้แก่ เลอ เซรั่ม (Le Sérum) เซรั่มฟื้นบำรุงผิวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมผิว และ ลา แครม (La Crème) ไนท์ครีมระดับมาสเตอร์พีซ มอบการฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best Sellers หลากหลายผลิตภัณฑ์ให้แขกที่มาร่วมงานได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็น UV Protective ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มอบการปกป้องผิวพร้อมการบำรุงอย่างเหนือระดับ, Cleansing Foam ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวสูตรอ่อนโยนพร้อมคงความสมดุลของผิว และ Radiant Cushion Foundation คุชชั่นฟาวเดชั่น ที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียนดูเรเดียนส์อย่างเป็นธรรมชาติ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการร่วมพูดคุยของ 2 ผู้หญิงต้นแบบแห่งความเรเดียนส์ ได้แก่ “แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” และ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ที่ร่วมสะท้อนแก่นของ Radiance of Self และ Radiance of Society ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตนเอง
“Radiance Begins with You” จึงเป็นมากกว่าแคมเปญความงาม แต่คือการส่งต่อพลังแห่งการเปล่งประกายจากภายในสู่สังคม ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความเรเดียนส์ได้ที่อีเวนต์ “The Iconic Radiance” ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2026 ณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน