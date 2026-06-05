NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา NUUI WORLD เติบโตจากแบรนด์อาหารเสริมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ภายในงาน Thaifex-Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย NUUI WORLD ประกาศก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ Modern Wellness Lifestyle Brand ที่ต้องการทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้สำหรับคนรุ่นใหม่
“ศิริพร ทองรุจิโรจน์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NUUI WORLD จำกัด กล่าวว่า…
“วันนี้การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพอีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เราจึงอยากให้ NUUI WORLD เป็นมากกว่าแบรนด์อาหารเสริม แต่เป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกวัน”
การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของแบรนด์ในปีนี้ มาพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้กลุ่ม NUUI Shot จำนวน 10 สูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดูแลตัวเองในหลากหลายช่วงเวลาของวัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า Wellness ควรเป็นเรื่องที่เข้ากับชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือไกลตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาในรูปแบบซองพร้อมดื่ม พกพาสะดวก ใช้งานง่าย และคัดเลือกสารสกัดจากแหล่งคุณภาพทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและสามารถดูแลตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือ NUUI Astaxanthin Shot สูตรพิเศษที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการดูแลตัวเองแบบ Long-Term Wellness และสอดคล้องกับกระแส Longevity Lifestyle ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก
พร้อมกันนี้ NUUI WORLD ยังได้เปิดตัว “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ NUUI Fiber ผลิตภัณฑ์เรือธงของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง
การเลือก “เก้า นพเก้า” ในครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิดของคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสมดุล ทั้งในเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิต และการพัฒนาตัวเองในระยะยาว
“เก้าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของความสวยหรือรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่ NUUI Fiber ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคนี้” ศิริพร กล่าว
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง NUUI WORLD ยังเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ใหม่ด้าน Wellness ผ่านการติดตั้ง Wellness Vending Machine หรือ ตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ Customer Journey เพื่อทำให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในปี 2569
สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ NUUI WORLD จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภค Gen Z และ Young
Millennials มากขึ้น โดยมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองสุขภาพเป็นเพียงเรื่องของการป้องกันโรค แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตน คุณภาพชีวิต และความมั่นใจในการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด Begin Bold. Live Bright. NUUI WORLD ต้องการส่งต่อมุมมองใหม่ว่า การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาสุขภาพก่อนจึงค่อยเริ่มต้น เพราะทุกการดูแลตัวเองในวันนี้ คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
ปัจจุบัน NUUI WORLD มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Fiber และ Wellness Shot พร้อมแผนเปิดตัวนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 รวมถึงขยายการสื่อสารผ่าน Live Commerce, Social Media และ Lifestyle Content เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพในแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง