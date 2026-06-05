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NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา NUUI WORLD เติบโตจากแบรนด์อาหารเสริมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ภายในงาน Thaifex-Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย NUUI WORLD ประกาศก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ Modern Wellness Lifestyle Brand ที่ต้องการทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้สำหรับคนรุ่นใหม่

“ศิริพร ทองรุจิโรจน์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NUUI WORLD จำกัด กล่าวว่า…
“วันนี้การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพอีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เราจึงอยากให้ NUUI WORLD เป็นมากกว่าแบรนด์อาหารเสริม แต่เป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกวัน”

การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของแบรนด์ในปีนี้ มาพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้กลุ่ม NUUI Shot จำนวน 10 สูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดูแลตัวเองในหลากหลายช่วงเวลาของวัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า Wellness ควรเป็นเรื่องที่เข้ากับชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือไกลตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาในรูปแบบซองพร้อมดื่ม พกพาสะดวก ใช้งานง่าย และคัดเลือกสารสกัดจากแหล่งคุณภาพทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและสามารถดูแลตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือ NUUI Astaxanthin Shot สูตรพิเศษที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการดูแลตัวเองแบบ Long-Term Wellness และสอดคล้องกับกระแส Longevity Lifestyle ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก

พร้อมกันนี้ NUUI WORLD ยังได้เปิดตัว “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ NUUI Fiber ผลิตภัณฑ์เรือธงของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง
การเลือก “เก้า นพเก้า” ในครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิดของคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสมดุล ทั้งในเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิต และการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

“เก้าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของความสวยหรือรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่ NUUI Fiber ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคนี้” ศิริพร กล่าว

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง NUUI WORLD ยังเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ใหม่ด้าน Wellness ผ่านการติดตั้ง Wellness Vending Machine หรือ ตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ Customer Journey เพื่อทำให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในปี 2569

สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ NUUI WORLD จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภค Gen Z และ Young
Millennials มากขึ้น โดยมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองสุขภาพเป็นเพียงเรื่องของการป้องกันโรค แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตน คุณภาพชีวิต และความมั่นใจในการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด Begin Bold. Live Bright. NUUI WORLD ต้องการส่งต่อมุมมองใหม่ว่า การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาสุขภาพก่อนจึงค่อยเริ่มต้น เพราะทุกการดูแลตัวเองในวันนี้ คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ปัจจุบัน NUUI WORLD มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Fiber และ Wellness Shot พร้อมแผนเปิดตัวนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 รวมถึงขยายการสื่อสารผ่าน Live Commerce, Social Media และ Lifestyle Content เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพในแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง














NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่
NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่
NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่
NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่
NUUI WORLD ก้าวสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม “เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่
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