“ดร.นิริน พลวัน” ตัวแทน บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านโคกกรม จ.สุรินทร์

ลงพื้นที่เองสำหรับ “ดร.นิริน พลวัน” กรรมการผู้บริหารบริหาร SiriWellness Center และในฐานะรองประธานมูลนิธิศิริวัฒนา เป็นตัวแทนจาก “บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)” เดินทางไปที่ “โรงเรียนบ้านโคกกรม” ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ในการปะทะระหว่าง ไทย-กัมพูชา จนทำให้อาคารเรียนต่างๆ ใน โรงเรียนบ้านโคกกรม เกิดความเสียหายอย่างหนักมาก อาทิ ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู ผนัง และพื้นห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน 3 อาคาร
โดยทาง “บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)” ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านโคกกรม โดยมี พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผบ.มทบ.25 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ธนาคม เลื่อนทอง หก.กกร.มทบ.25 พร้อมด้วย จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, ประชาชนจิตอาสา ได้จัดชุดช่างจิตอาสา มทบ.25 พร้อมอุปกรณ์ทาสี เข้าดำเนินการทำความสะอาด และปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านโคกกรม จ.สุรินทร์ ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม โดยมีคณะคุณครู อาจารย์ และนักเรียน ยังได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีอาคารเรียน ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม