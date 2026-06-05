วาไรตี้จีนโดนจวกยับตัดต่อไม่เนียน จับดาราคาดเข็มขัดปลอมหลอกคนดู

ทำเอาคนดูเดือดทีเดียว หลังรายการวาไรตี้จีน This is My Adventure 2 มีการตัดต่อภาพให้ผู้ร่วมรายการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะอยู่บนรถ หลอกตาคนดูแบบไม่เนียน ทำเอาถกกันสนั่นโซเชียล เหมือนดูถูกผู้ชม
รายการกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเทปที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ฉากที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นั้นถ่ายทำในรถมินิบัสที่มีนักแสดง 11 คนอยู่บนรถ ซึ่งประกอบด้วย หม่าเจียฉี, ติง เฉิงซิน, ซงหย่าซวน, หลิวเหยาเหวิน, จางเจิ้นหยวน, เหยียนฮ่าวเซียง และ เหอจุนหลิน จากวงบอยแบนด์ TNT รวมถึง อวี๋หยาง, หลินเกิงซิน, เส้าปิง และ อัลเลน ซู
จากคลิปวิดีโอ ปรากฏว่ามีเพียง ฮ่าวเซียง เท่านั้นที่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนคนอื่นๆ นั้นเป็นการตัดต่อภาพเข็มขัดนิรภัยด้วยระบบดิจิทัล
งานนี้ชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์รายการที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยบนท้องถนน ขณะที่บางส่วนก็ล้อเลียนเรื่องความ “ปลอม” แบบไม่เนียนของเข็มขัดนิรภัย
“มันปลอมมาก พวกเขาไม่มีเงินซื้อซอฟต์แวร์ AI ที่อัปเกรดแล้วเหรอ?” ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าว
“AI ทรงพลังมากนะ แต่คุณกลับตัดต่อแบบนี้” อีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น
อีกคนตั้งคำถามว่า “คนที่ใช้ Photoshop ตัดต่อภาพนั้นโง่ หรือคิดว่าผู้ชมโง่กันแน่?”
งานนี้หัวข้อ “เข็มขัดนิรภัยทั้งคันถูกตัดต่อด้วย Photoshopฆ กลายเป็นประเด็นร้อนบน Weibo มียอดวิว 97 ล้านครั้ง และมีการพูดคุยกว่า 25,000 ครั้ง
หน่วยงานจราจรของจีนได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยสำนักงานบริหารจราจร สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทาง Weibo เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่า
“ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเอามาแสดงให้คนอื่นดู... กฎหมายจราจรทางบกของจีนระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 'ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนดเมื่อรถยนต์กำลังเคลื่อนที่'
ด้วยจำนวนแฟนคลับและผู้ชมจำนวนมาก บทบาทที่เป็นแบบอย่างของเหล่าคนดังและรายการวาไรตี้จึงไม่ควรถูกมองข้าม พวกเขาควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเข้มงวด และยึดมั่นในความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด!”
พวกเขาได้โพสต์ข้อความเตือนอีกครั้งในวันถัดมา โดยกระตุ้นให้ประชาชนคาดเข็มขัดนิรภัย
“ฉากต่างๆ สามารถถ่ายทำซ้ำได้ แต่ชีวิตไม่ได้ให้โอกาสครั้งที่สอง การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์คือการรับประกันที่แท้จริงว่าได้ผลลัพธ์แบบ 'ถ่ายครั้งเดียวจบ'”
ในขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันเรียกร้องให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านทาง Weibo แต่ทาง This is My Adventure 2 ยังไม่ได้ตอบสนองต่อประเด็นนี้แต่อย่างใด