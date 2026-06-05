“The Nova Expo 2026 – Re:Build” งานแสดงเทคโนโลยีครบวงจร เพื่อโลกไร้คาร์บอน ภาครัฐ–เอกชน–เครือข่ายวิศวกรรม ผนึกกำลังผลักดันการอัปเกรดอาคารเดิม ลดใช้พลังงานได้สูงสุด 50%

เปิดฉากอย่างเป็นทางการ “The NOVA Expo 2026” ภายใต้แนวคิด “Re:Build – Upgrading Today for a Net-Zero Future” งานแสดงเทคโนโลยีอาคารครบวงจรแห่งปี ที่รวบรวมนวัตกรรมด้านพลังงาน วิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการอาคารสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอาคารไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ระหว่างวันที่ 3–5 มิถุนายน 2569 ณ ไบเทค บางนา
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคารเพื่อลดโลกร้อน” โดยเน้นย้ำว่า ภาคอาคารเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
ด้าน ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธานจัดงาน The NOVA Expo 2026 กล่าวว่า แนวคิด “Re:Build” ไม่ได้หมายถึงเพียงการปรับปรุงอาคาร แต่คือการยกระดับศักยภาพอาคารเดิม ผ่านการอัปเกรดระบบวิศวกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สุขภาวะภายในอาคาร และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน เพื่อรองรับเป้าหมาย Net Zero Carbon และการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต
งาน The NOVA Expo จัดโดย EEC Academy ภายใต้ EEC Engineering Network ซึ่งในปี 2569 ครบรอบ 50 ปีของการดำเนินงานในวงการวิศวกรรมและการออกแบบอาคาร พร้อมเปิดตัว “Re Handbook” คู่มือแนวทางปรับปรุงอาคารสู่ Net Zero ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับเจ้าของอาคาร วิศวกร และนักออกแบบ
ปัจจุบันกว่า 70% ของอาคารในประเทศไทยมีอายุมากกว่า 20 ปี ขณะที่ภาคอาคารและที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ การอัปเกรดอาคารจึงเป็นโอกาสสำคัญในการลดการใช้พลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้สูงถึง 50% และช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ
อีกหนึ่งจุดแข็งของแนวคิด “Re:Build” คือ การต่อยอดศักยภาพอาคารเดิมที่มีทำเลและระบบขนส่งรองรับอยู่แล้ว ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทันที โดยใช้คาร์บอนจากการก่อสร้างต่ำกว่าการรื้อและสร้างอาคารใหม่ ขณะเดียวกัน แนวโน้มด้านสุขภาวะและมาตรฐานคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (IEQ) กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุน และสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจและบริการระดับนานาชาติ
ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การอัปเกรดอาคารเพื่อรองรับเศรษฐกิจสุขภาพ” โดยผู้อำนวยการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อรองรับสังคมสุขภาพและมาตรฐาน Wellness Building ที่กำลังได้รับความสำคัญทั่วโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ และภาคเอกชน ในการผลักดันอุตสาหกรรมอาคารไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ Advanced Innovation City โดย National Charter และอาคารต้นแบบด้านสุขภาพและพลังงานจาก MEA Energy Saving
สำหรับนวัตกรรมไฮไลท์ที่เปิดตัวภายในงาน ประกอบด้วย Cooling Tower ประสิทธิภาพสูงจาก TRUWATER, Power Train Unit ห้องไฟฟ้าสำเร็จรูปจาก Fuji SMBE, CHILLOX นวัตกรรมแบตเตอรี่เก็บความเย็นจาก SCGC และ GRP Pipe ท่อพลาสติกขนาดใหญ่พิเศษจาก TAC-M รวมถึงโซลูชันอนุรักษ์พลังงานจาก Thai ESCO Association และโมเดลปรับปรุงระบบทำความเย็นแบบไม่ต้องลงทุนจาก UNISUS Green Energy ที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดคาร์บอนได้ทันที
ตลอด 3 วันของการจัดงาน ยังมีเวทีสัมมนาให้เข้าฟังฟรี ครอบคลุมหัวข้อด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม Smart Building เทคโนโลยี AI การบริหารจัดการอาคาร และแนวทางลดพลังงาน-ลดคาร์บอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยหลายโครงการสามารถคืนทุนได้ภายใน 2–3 ปี
The NOVA Expo 2026 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน สะท้อนพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาคารไทยสู่อนาคต Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำบทบาทของการอัปเกรดอาคารเดิมในฐานะกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยน “อาคารเก่า” ให้กลายเป็น “โอกาสใหม่” ของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน