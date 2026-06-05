“อาร์ท ไหทองคำ” โต้ตบหน้า “บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์” ออกปุ๊บซบไหฯ มีโอกาสอยากเคลียร์ใจอีกครั้ง

“อาร์ท ไหทองคำ” เปิดใจดรามา “บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์” ออกปุ๊บซบไหฯ ยันบอกกล่าวแล้ว แต่อาจเข้าใจผิดกัน ลั่นแฮปปี้บ้านใหม่สไตล์ตรงใจ พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่ หวังมีโอกาสกลับไปเคลียร์ใจอีกครั้ง
กลายเป็นดรามาอยู่ช่วงหนึ่ง กรณีที่ “อาร์ท ทัตเทพ ไหทองคำ” อดีตเด็กในสังกัดค่ายของ “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์”ย้ายมาซบค่ายไหทองคำ หนุ่มอาร์ทได้อัดคลิปเอากระเช้าดอกไม้เข้าไปลากับบอสบิ๊กแล้ว แต่หลังจากนั้นแค่ 3 วัน บอสบิ๊กก็ออกมาโพสต์เดือด บอกว่า “ฉีกสัญญาค่าย บอสก็ทำให้ฟรี ไม่มีค่าปรับหลักล้าน เพราะใจแลกใจ พอฉีกสัญญาให้ผ่านมาไม่กี่วัน ไปโผล่ค่ายไห...ถือว่าตบ...หน้าบอสบิ๊กดังปั้งงง” ซึ่งล่าสุดอาร์ทได้มาเผยถึงเรื่องนี้ บอกว่าอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกัน ตอนนี้ตนขอโฟกัสที่งานในอนาคตดีกว่า
“ตอนนี้ก็แฮปปี้ครับ กำลังมีทั้งผลงานแล้วก็มีคิวงานเข้ามาเรื่อยๆ ครับ ถามว่าอะไรทำให้ตัดสินใจแบบนี้ คือด้วยรูปแบบการทำงานแล้วกันครับ ระหว่างที่เก่าและที่ใหม่เราจะไม่พูดพาดพิงแล้วกันเพราะว่าเราก็ขอบคุณในทุกๆ โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของอาร์ทนะครับ ก็พอเราได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่ค่ายไหทองคำ รูปแบบการทำงาน รูปแบบการพัฒนา สำหรับตัวอาร์ทเองรู้สึกว่าค่อนข้างตรงไทป์กันมากๆ เลยครับ
จริงๆ เราก็มีการไปขอทางค่ายเดิมครับ ก่อนหน้าที่จะเข้ามาอยู่ที่ค่ายไหทองคำเรียบร้อย ถามว่าจบสวยไหม ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นข่าวกัน ก็อาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ดรามามันก็มีขึ้นมาทุกๆ วัน เราก็แยกย้ายกันไป โฟกัสอนาคตกันดีกว่า ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปพูดไปคุยก็อยากเข้าไปปรับความเข้าใจอยู่ครับ”
บอก “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ก็ตกใจเหมือนกัน
“ที่อยากจะอธิบายสำหรับคนที่รับกระแสดรามามานะครับ ก็อาจจะไม่ได้ฟังมุมของอาร์ท แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็โฟกัสอนาคตข้างหน้ากันดีกว่า จริงๆ ถ้ามีโอกาสก็อยากไตร่ตรองให้ดีกว่านี้ ก่อนที่จะเข้ามาอยู่กับทางอาจารย์ครับ แต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้ว เราก็โฟกัสอนาคตกันดีกว่า
อาจารย์ก็ตกใจนิดนึงครับ แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะว่าเราสิ้นสุดสถานภาพในวันที่เราเข้าไปพูดคุย แล้วก็ขอลงเรียบร้อยครับ ก็เร็วๆ นี้จะมีผลงานนะครับเพลงซิงเกิ้ลแรกในชีวิตเลย อยู่ที่ค่ายไหทองคำนะครับ กับผลงานเพลงฟีเจอริ่งกับน้องเนเน่ ไหทองคำ ก็ฝากพี่ๆ ทุกคนติดตามกันด้วย แล้วก็ฝากงานคอนเสิร์ตนะครับ ราคาไม่แพง จ้างได้นะครับ (หัวเราะ)”
ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปเคลียร์กับ “บิ๊ก” อีกรอบ
“กับกลุ่มเพื่อนๆ ก็มีพูดคุยบ้างประปรายครับ แต่ทุกคนต่างมีหน้าที่กัน ก็เลยโฟกัสที่งานมากกว่า กับบอส ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ แต่ก็มีงานอินบ็อกซ์ทักเข้าไปหาอยู่แจ้งว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง แต่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากเข้าไปพูดคุยกับบอสเหมือนเดิม ถามว่ากลัวจะมีช่องโหว่ที่เขาสามารถฟ้องร้องได้ไหม ก็ไม่น่ามีนะครับ
ก็ฝากด้วยนะครับ เร็วๆ นี้กำลังดำเนินการแพลนถ่าย MV กันอยู่ ผลงานเพลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากผลงานเพลง ลองบ่อ ทางค่ายไหทองคำ กับผลงานเพลงน้องอาร์ท พลเทพ ฟีเจอริ่งกับน้องเนเน่ ไหทองคำครับ”