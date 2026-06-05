“นุ่น ดำดง” ประกาศท้อง! กลางงานวิวาห์ ยืนยันทุกอย่างเป็นความตั้งใจ ไม่ได้ผิดพลาด

ทำแฟนๆ เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “นุ่น เนตรชนก” หรือ “นุ่น ดำดง” เข้าพิธีวิวาห์กับ “นุ กฤษฎา” พระเอกลิเกชื่อดัง เจ้าของคณะลิเกรุ่งฟ้า กฤษฎา บารมี โดยบนเวที นุ่น-นุ ได้ประกาศข่าวดีพร้อมเป็นพ่อแม่ หลังจากที่นุ่น ดำดง ตั้งครรภ์ลูกคนแรกเรียบร้อยแล้ว ทำทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ำตาไหลด้วยความตื้นตัน หลังจากเปิดคลิปอัลตร้าซาวด์ให้แขกเหรื่อได้ร่วมแสดงความยินดี งานนี้ทำเอาคนมาร่วมงานหลั่งน้ำตาไปตามๆ กัน
โดยนุ่นได้เปิดใจสั้นๆ บนเวที ยืนยันทุกอย่างเป็นความตั้งใจ ไม่มีคำว่าผิดพลาด
“พูดไม่ออกเลยค่ะ ต้องบอกทุกคนก่อนว่า ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความตั้งใจค่ะ ไม่มีคำว่าผิดพลาดนะคะ ไม่ได้คิดอะไร ตอนนั้นต้องขอเกริ่นก่อนว่า วันที่น้องออย ตรีชฎา ท้อง เขาเอาท้องมาชนเรา แล้วไม่คิดว่าผ่านมาแค่เดือนกว่าๆ หรือสองเดือน เขาก็เรียกน้องมาเลย ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่พร้อมเข้าใจ ขอบคุณครอบครัวที่พร้อมเข้าใจ ตอนนี้หนูมองว่าหนูไม่ได้ทิ้งทุกคนไว้ข้างหลังแล้ว หนูก็ทำหน้าที่กับครอบครัวอย่างสุดกำลัง จนวันนี้หนูก็มีหลานให้จริงๆ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ฝากรักเราสองคนแล้ว ก็ฝากเด็กน้อยอีกคนนึงนะคะ”