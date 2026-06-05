ไม่รอด! “พีพรี” ลดสถานะ “ยูกิ ไหทองคำ” ห่างกันร่วมเดือน ลั่นปัญหาสะสม ขอเวลาทบทวนตัวเอง

“พีพรี พีรชา” รับแล้วตัดสินใจห่าง “ยูกิ ไหทองคำ” เผยปัญหาสะสมบวกกับงานรุมเร้า ขอลดสถานะเพื่อทบทวนตัวเอง แต่ยังยืนยันว่ารักเหมือนเดิม โอกาสคืนดีเป็นเรื่องอนาคต
ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคู่กันออกมายอมรับว่ามีปัญหางอนๆ กันอยู่ สำหรับคู่ของ “พีพรี พีรชา ผลาชิต” หรือ “พีพรี ไหทองคำ” กับนักร้องลูกทุ่งสาว “ยูกิ ไหทองคำ” โดยคู่นี้ก็มีข่าวเรื่องงอนง้อกันมาตลอด แต่ล่าสุดหนุ่มพีพรีออกมายอมรับว่าตอนนี้ตัดสินใจห่างกันแล้ว เหตุเพราะต่างคนต่างทำงาน และอยากทบทวนให้เวลาซึ่งกันและกัน
“ตอนนี้ก็ห่างกันครับ ใช้เวลาให้กันดีกว่า เพราะน้องก็มีถ่ายละคร ตอนนี้ห่างกันอยู่ ห่างเพราะระยะทางด้วยครับ น้องก็มีหนัง มีผลงาน แล้วผมก็ต้องเตรียมงานของผมด้วย สาเหตุหลักๆ คือห่างกันเพราะงานด้วยครับ แล้วก็มีงอนกันบ้างครับ ก็เลยลองห่างกันดู ลองให้เวลากันดูครับ ห่างกันมายังไม่ถึงเดือนครับ กำลังจะเข้าเดือน เรื่องการง้อการงอนกัน ก็น่าจะปัญหาเดิม เราคุยกันแล้วตัดสินใจมากกว่าครับ บอกว่างั้นก็ลองให้เวลาซึ่งกันและกันดีไหม เพราะเราก็จะได้ทบทวนตัวเองด้วย จังหวะที่มันเข้าด้วยกัน มันได้มาเจอกัน มันก็เลยยังไม่ได้ศึกษากันมากพอ ก็เลยให้เวลาซึ่งกันและกัน
ไม่ได้เป็นคำสั่งนายห้างครับ ตกลงกันเอง คุยๆ กันครับ ลองให้เวลาตัวเอง ก็เหมือนมันเป็นเรื่องรุมเร้ามาตั้งนานแล้ว คือตั้งแต่แรกๆ ที่เป็นข่าวมาว่ามีงอน มีอะไรกันบ้าง แล้วคราวนี้ก็เลยลองห่างกันดูครั้งนี้มันเป็นปัญหาสะสม เราก็เกรงใจพวกแม่ๆ ผู้ใหญ่ที่คอยซัปพอร์ต งั้นก็ให้เวลากันก่อน ก็น่าจะทบทวนครับ ยังไม่ได้บอกเลิกหรือว่าอะไร เพราะว่าตอนที่ออกมาก็ผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ซะมากกว่า ผมกับทางน้องก็แยกกันทำงานก่อน (ยังรักกันอยู่ แต่ว่าขอห่างกันสักพัก?) ประมาณนั้นครับ”
บอก “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ไม่ได้แนะนำอะไร เพราะเป็นเรื่องของคนสองคน
“อาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคน ทะเลาะกันก็มีบ้าง เพราะกว่าจะคบกันได้นี่มันก็นานเนอะ ก็ต้องให้กำลังใจเขาซะมากกว่า เพราะเขาก็ทำงาน แล้วเขาก็กดดัน ก็ให้กำลังใจน้องตลอดครับ อนาคตจะกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งไหม ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับ ก็กลัวแฟนๆ ฝั่งแม่เขา ฝั่งแม่เรา กลัวเขาทะเลาะกัน (หัวเราะ) กลัวแม่ๆ ฟาดฟันกัน
สภาพจิตใจก็เรื่อยๆ ครับ ดูแลตัวเองเรื่อยๆ ครับ (หัวเราะ) กำลังดีขึ้นครับ ถามว่ามีกำหนดระยะเวลาในการห่างกันไหม ผมก็บอกไม่ได้ ก็เท่าที่ไหวครับ หัวใจตอนนี้ 99% แล้วกันครับ เผื่อมีหวัง (หัวเราะ) โสด 50-50 แล้วกันครับ แต่ก็เหมือนเดิมครับ รักเหมือนเดิม (รักใคร?) ยูกิครับ ยูกิ (หัวเราะ)”