เชื้อแม่แรง! “ใบเตย” เล็งดันลูกสาวเป็นศิลปิน เตรียมรียูเนียนสโมสรชิมิ ลั่นไม่เคยเขม่น “กระแต-จ๊ะ”

“ใบเตย” ลั่น “น้องเวทมนต์” เชื้อแม่แรง เล็งผลักดันไปเดบิวต์กับค่ายเพลงต่างๆ หวังเป็นศิลปิน เผยรวมตัวแก๊งสโมสรชิมิในรอบเกือบ 20 ปี จะพาแขกรับเชิญขึ้นคอนเสิร์ต 15 ปีเช็กเรตติ้งทั้งหมด ยืนยันไม่เคยมีปัญหาเขม่นกันกับ “จ๊ะ นงผณี - กระแต อาร์สยาม” เรารักกันมาก
งานแน่นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักร้องสาว “ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน” ล่าสุดเจ้าตัวมางานเต้นแอโรบิกมักม่วนหน้าฮ้าน ณ สวนจตุจักร กทม. ควง “น้องเวทมนต์” ลูกสาวตัวน้อยมาด้วย ซึ่งลูกสาวแดนซ์นำแม่ไปแล้ว ใบเตยรับเชื้อแม่แรงมาก และลูกสาวก็มีความสตรองมากๆ โชคดีที่สังคมโรงเรียนดี เพราะมีแต่ต่างชาติ
“คือก็ไม่นึกว่า เชื้อแม่จะแรงขนาดนี้ (หัวเราะ) ก็คือสุดฤทธิ์สุดเดชเลยทีเดียว ก็ดีใจค่ะที่เขาสนุกกับการทำงานของเรา ณ วันนี้เวทมนต์เหมือนเพื่อนสาวหนูเลย ไปด้วยกันทุกที่ ไปทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยกัน ยิ่งเขาได้มาเห็น ได้รู้ว่าคุณแม่มีเพลง อันนี้เพลงของคุณแม่นะ แม่มีแฟนคลับ แม่มีพี่ๆ สื่อ ให้เขาได้เจอโลกภายนอกที่สวยงาม มันดีมาก
เอาจริงๆ เขาสตรองมากๆ อยู่แล้ว ก็ถูกเลี้ยงมาด้วย Transgender (หัวเราะ) ใบเตยว่าความสตรองตั้งแต่ในช่วงนั้นที่เราไม่อยู่ แล้วก็มาจนถึงวันนี้เขาเอาตัวรอดตัวเองได้ดี แล้วก็มีความสุขกับทุกๆ คนที่เขาได้อยู่ด้วย ได้เจอ คือเวทมนต์ไม่มีปัญหาเรื่องการอยู่กับใครเลย อยู่ได้หมดทุกคน สตรองมากๆ ค่ะ แต่ด้วยความที่เขาเรียนโรงเรียนที่เป็นอีกสัญชาตินึง ในโรงเรียนทุกคนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้ เพราะทุกคนเป็นต่างชาติหมด ต้องขอบคุณโรงเรียนด้วยที่ค่อนข้าง Protect ได้ดีมากๆ แล้วก็เพื่อนๆ น่ารัก”
บอกลูกสาวยิ่งกว่าตนแน่นอน
“ใบเตยว่าเวทมนต์ยิ่งกว่าแน่นอน เขาทั้งร้องทั้งเต้นเลย คือตอนนี้เขาอัปติ๊กต๊อกเองทุกวันเลย ซึ่งแม่กดลบทุกวันเพราะว่าจะปลิว (หัวเราะ) เพราะว่าเด็กคนเดียวมันไม่ได้ เพราะเขายังไม่เกิน 7 ขวบ แต่เรื่องโซเชียลเราต้องมีเบรกค่ะ มีเวลาให้ ณ วันนี้ก็จะให้เขาถ่ายแล้วเก็บไว้ดูเอง ไม่ให้โพสต์ ไม่ให้ไถฟีดหรืออะไร แต่ถ้าแม่เผลอก็คือลงสุดฤทธิ์ ส่งไปให้ชาวบ้านชาวช่องทั่วหมดเป็นร้อยคนในติ๊กต๊อกในแชต (หัวเราะ)
ตอนนี้ไอจีโดนบล็อกไปแล้วค่ะ ไลฟ์ไม่ได้ 2 ปี ตอนนี้ติ๊กต๊อกก็เลยพยายามเบรกเขาว่าแค่ดราฟต์ไว้ หนูเอาไว้ดูเองก่อนนะ ยังลงไม่ได้ ก็พยายามสอน แต่เขาเสพแต่เพลงเลย โชคดีที่เขาฟังแต่เพลงในยูทิวบ์ สิ่งที่ขึ้นมาให้เขาเป็นเพลงทั้งหมด แต่ใบเตยก็ Amazing เหมือนกัน เพราะรู้สึกว่า ณ วันนี้เรารู้จักเพลงต่างๆ ได้เพราะเขา เพลง Gen Z เพลงของน้องๆ วงบัส เรารู้จักเพราะลูกสาวเราหมดเลย
นี่มองเขาว่าเดบิวต์ได้เลยนะ อยากส่งเขา เดี๋ยวปีหน้าก็ว่าถ้าเขาเรียนร้องเรียนเต้นได้ดีมากๆ ก็อยากฝากค่ายแกรมมี่ไปเดบิวต์ หรือว่าเลิฟอีสใดๆ (หัวเราะ) จะเป็น T-POP หรือ K-POP แล้วแต่เขาเลยนะ เอาจริงๆ แม่ไม่บังคับ จะเป็นลูกทุ่งก็ได้เราได้หมดเอาที่เขาชอบ แต่รุ่นเขาคงเป็น T-POP แหละ”
รวมตัวสโมสรชิมิในรอบเกือบ 20 ปี
“15 เกือบ 20 นะ คือตั้งต้นมาจากน้องลุกซ์ แล้วก็จากทีมใบเตย จากตัวครอบครัวใบเตยเองเลย พอดีเราเห็นว่าอลิซกลับจากอเมริกา คืออลิซจะแชตกับหนูตลอดค่ะ ก็เลยนัดรวมตัว พอเรานัดพี่กระแตได้ นัดทุกคนได้ก็จบ คือเรามีกลุ่มสโมสรอยู่แล้ว แล้วเราก็จะถามเวลาที่พี่โบว์มาจากสิงคโปร์ หรืออลิซมาจากอเมริกา
ที่บอกว่าเจอกันเร็วๆ นี้ คือตอนนี้ยังอยู่ในสโคป คุยกับบริษัทอยู่ ก็อาจจะมีแฟนคอน โดยใบเตยนะคะ ก็คือเป็นแฟนคอนใบเตย 15 ปีเช็กเรตติ้ง เพราะว่าเดือนนี้เช็กเรตติ้งครบ 15 ปี ก็รอติดตามกันว่าจะเปิดขายบัตรเมื่อไหร่ จัดที่ไหน และใครจะมาเป็นเกสต์ แต่มีสโมสรแน่นอน หนูจะพยายามให้ครบนะ อยากรียูเนียนด้วย แต่ว่าครบไม่ครบเราไม่ได้มายด์ แต่ว่ามีสโมสรแน่นอน”
ยืนยันไม่เคยมีเรื่องเขม่นกัน
“ไม่มีเลยนะ เอาจริงๆ ตอนเป็นสโมสรก็รักกันมาก พวกเรายังพูดกันเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในพาร์ตของชีวิตของการเป็นนักร้องของพวกเรามากๆ เพราะว่า ณ วันนั้นอาร์สยามค่อนข้างลงทุนกับทุก MV แล้ว MV นึงถ่าย 3 วัน เรามีความเป็นพี่เป็นน้อง มีความช่วยเหลือกันเยอะมากๆ กว่าจะเป็นอัลบั้มที่ทำกันมาได้ เราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเพลงพวกเราจะกลับมาเป็นตำนาน ณ วันนี้ ดีใจมากๆ
ไม่มีมาแบบว่าฉันสวยกว่า ไม่มีเลยค่ะ เรารักกันมาก แต่มันก็จะมีความเป็นผู้หญิงอะไรนิดๆ หน่อยๆ แต่ความเป็นใบเตยไม่มีเลยนะ วันนั้นเรารู้สึกว่าเรารักพี่สาวทุกคน โดยเฉพาะพี่แต (แตร บุญยะเลี้ยง) เพราะพี่แตเต้นเก่งสุด เป็นลีดเดอร์ให้พวกเราที่สุด อยู่ตรงกลางทุกเพลง เพราะเราจะมองพี่แตเต้นตลอด (หัวเราะ) เพราะนี่ไม่ได้เมนเต้นอยู่แล้ว ทุกวันนี้ยังบอกเลยว่าพี่แตถ้ามีคอนเสิร์ตอีก ช่วยซ้อมให้พวกหนูด้วยประมาณ 1 เดือนนะคะ
ที่คนว่าเราสองคนเขม่นกัน ไม่จริงเลย เอาจริงๆ เราจะพูดเสมอว่าถ้าเป็นการร่วมทำงานกัน พี่แตคือพี่สาวที่ร่วมงานอย่างที่ดีที่สุดในชีวิต มีเตยมีแตได้ตลอด คือจะบอกว่าค่ายเคยอยากพยายามจัดทุกอย่างมารวมกันตลอด แต่มันก็มีช่วงที่หลายๆ อย่างมันไม่ลงตัวกัน ตั้งแต่จ๊ะ (นงผณี มหาดไทย) แต เตย ตอนอยู่ด้วยกันเราพยายามจะมีอัลบั้มรวมกันตลอด แต่ด้วยคิว ด้วยค่าตัวที่ไม่มีใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรามารวมกันไหวหรอก เอาจริงๆ แล้วด้วยตารางเวลา ด้วยหลายๆ อย่าง ณ วันนั้น แต่ความเป็นสโมสรมันกลมเกลียวมานานแล้วค่ะ ความสัมพันธ์ของ 3 คนนี้คือโอเคค่ะ ไม่มีอะไรเลย ยิ่งโตขึ้นใบเตยว่ามันเป็นพาร์ตของการแยกย้ายกันไปมีครอบครัว ซึ่งเรามีครอบครัวก่อนคนแรกเลย (หัวเราะ) แล้วตอนนี้ก็ไม่มีครอบครัวก่อน (หัวเราะ)”
แขกรับเชิญมีทุกคนที่เคยได้ฟีเจอริ่งแน่นอน
“เอาจริงๆ ใครที่คิดถึงใบเตย 15 ปีเช็กเรตติ้ง มันก็ต้องมากันหมด แล้วใครบ้างที่เคยฟีเจอริ่งกับใบเตย เขาจะขึ้นเวทีนี้กับใบเตยทั้งหมด ก็ถ้าพี่ๆ คิดถึงก็เรียนเชิญทั้งหมดค่ะ เร็วๆ นี้น่าจะแจ้งให้ทราบกัน ถามว่าปีหน้าไหม ก็อาจจะเร็วกว่านั้น หรือช้ากว่านั้นก็แล้วแต่ (หัวเราะ) ก็พยายามจะรีบขายบัตร ใบเตยก็อยากให้ทุกอย่างมันลงตัว คิวทุกอย่าง เราพยายามจะตั้งใจว่าจะทำมันให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการขอบคุณแหละ เอาจริงในวันที่ใบเตยกลับมา มันเป็นการขอบคุณมากกว่า ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างเรา แล้วพอเรากลับมา ใบเตยมีเพลงใหม่ที่ฟีเจอริ่งกับรัชโย กับน้องเปาวลี ทุกคนยังอยู่เคียงข้างหมด ทุกคนก็จะอยู่บนคอนเสิร์ตเรา ถ้าทำได้รวมทั้งหมดนะคะ”