"เติร์ด กันตพัฒน์" ศิลปินลูกโป่งไทย คว้าแชมป์ Balloon Mascot ระดับเอเชียที่ฮ่องกง สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกสู่ Master Balloon Professional

ฮ่องกง, 25 พฤษภาคม 2569 – "เติร์ด" นายกันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ จาก The Third Balloon ศิลปินลูกโป่งไทย และนิสิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดนานาชาติ (KUBIM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ หลังคว้ารางวัล ชนะเลิศ (1st Place) ในการแข่งขัน Balloon Mascot Competition 2026 ภายในงาน Hong Kong Balloon Festival 3.0 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–25 พฤษภาคม 2569 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันกว่า 60 คนจากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย
การแข่งขันดังกล่าวจัดโดย Hong Kong Balloon Association องค์กรด้านศิลปะลูกโป่งชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นเวทีรวบรวมนักสร้างสรรค์ Balloon Art มืออาชีพจากหลากหลายประเทศ เพื่อแข่งขัน พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะลูกโป่งในระดับนานาชาติ โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญกับโจทย์การแข่งขันในหลากหลายประเภทที่ทดสอบทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการออกแบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดผ่านผลงานศิลปะจากลูกโป่ง
ผลงานที่สร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการและส่งให้นายกันตพัฒน์คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท Balloon Mascot Competition คือ “ช้างไทยสวมรัดเกล้ายอด” ผลงานที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้ “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทย เป็นตัวแทนของความสง่างาม ความเข้มแข็ง และมิตรภาพ ขณะที่ “รัดเกล้ายอด” ซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะอันทรงคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทย ช่วยสะท้อนความวิจิตรประณีตและความงดงามของภูมิปัญญาไทย ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น สีสันที่สดใส และการนำเสนอที่เข้าถึงผู้ชมทุกเชื้อชาติ ผลงานชิ้นนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากทั้งคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ
นอกจากผลงานที่ได้รับรางวัลแล้ว นายกันตพัฒน์ยังได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในธีม เทศกาลสงกรานต์ และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอ่าวไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยสู่เวทีโลก โดยเทศกาลสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขณะที่ผลงานเกี่ยวกับท้องทะเลอ่าวไทยสะท้อนถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่ง อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ สะท้อนถึงความตั้งใจในการนำ Soft Power ของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านศิลปะสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เข้าถึงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของนายกันตพัฒน์ในฐานะผู้ออกแบบและผู้สร้างสรรค์ผลงานหลัก ซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานในทุกขั้นตอน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวไกรอัมพร พงษ์ขจร ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงาน การเตรียมความพร้อม และการสนับสนุนการดำเนินงานตลอดการแข่งขัน
นอกเหนือจากความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันแล้ว นายกันตพัฒน์ยังได้รับการรับรองคุณวุฒิ Master Balloon Professional (MBP) จาก Sempertex ผู้ผลิตลูกโป่งชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในวงการ Balloon Art ระดับนานาชาติ โดยนายกันตพัฒน์นับเป็น คนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองในระดับดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการศิลปะลูกโป่งไทยบนเวทีสากล
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ยังเป็นตัวอย่างของการนำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองสู่เวทีโลก นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์อันงดงามของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัย