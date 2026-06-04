ยิ่งใหญ่สมการรอคอย! The Voice 2026 presented by True5G ทุบสถิติผู้สมัครทะลุ 30,000 คนแล้ว

จากเสียงเล็กๆ ของคนมีฝัน สู่เวทีใหญ่ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทั้งประเทศ The Voice 2026 presented by True5G กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่…ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย และคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ผนึกกำลัง บริษัท เอ็กซ์ซิท สาม หก ห้า จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ The Voice Thailand โดยคุณโอ๋–พัฒนี จรียะธนา กรรมการผู้จัดการ คุณเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟ เวอรี่ พร้อมด้วย เก่ง–ธชย ประทุมวรรณ รองชนะเลิศ The Voice Season 1 และ รองชนะเลิศ The Voice All Stars Thailand ร่วมปลุกกระแสรายการประกวดร้องเพลงระดับตำนานให้กลับมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ผ่านการออดิชันใหญ่ 4 ภูมิภาค ทั้ง จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.นครราชสีมา และ กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดตัวตน และพิสูจน์พลังของ “เสียงจริง ตัวจริง” จนสร้างสถิติผู้สมัครทะลุกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ นับตั้งแต่เปิดรับสมัครออนไลน์ จนถึงการออดิชันในพื้นที่จริง โดยทรูยังมอบสิทธิพิเศษ Fastlane สำหรับลูกค้า True5G dtac และ True Online ให้ได้เข้าร่วมออดิชันก่อนใคร ก่อนปิดฉากการรับสมัครวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ณ สยามเซ็นเตอร์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลัง ความหวัง และแรงบันดาลใจจากผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของรายการประกวดร้องเพลงที่คนไทยรักมากที่สุด
บรรยากาศการออดิชันทั่วประเทศยังคึกคักเป็นพิเศษกับ “รถ The Voice” สุดไอคอนิกที่เดินทางไปสร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาตลอดเส้นทาง พร้อมมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านเลนพิเศษ Fastlane สำหรับลูกค้า True5G, Dtac และ True Online ที่ได้รับสิทธิ์เข้าออดิชันก่อนใคร ตอกย้ำแนวคิด Better Together ที่ผสานพลังมอบสิ่งที่ดีที่สุดและส่งต่อความสุขที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าในทุกโมเมนต์
ความพิเศษของปี 2026 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะนี่คือครั้งแรกของประเทศไทย กับรายการ The Voice Teens เวทีที่จะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นยุคใหม่อายุ 13-19 ปี ได้มาปล่อยพลังเสียงและโชว์สไตล์ที่เป็นตัวเอง และยังมีเซอร์ไพรส์โค้ชถึง 8 คน จะมาตามหาเสียงจริง ตัวจริง โดยการออดิชันครั้งนี้ยังได้รุ่นพี่ตัวแทนความสำเร็จอย่าง เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ รองชนะเลิศ The Voice Season 1 และ รองชนะเลิศ The Voice All Stars Thailand เอก สุทธิเทพ สัตนาโค รองชนะเลิศ The Voice Thailand 2024 และ อาลามินา พัทฑรียา พยอม The Voice Thailand 2024 มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และให้กำลังอย่างใกล้ชิด ทำเอาเหล่าผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นและงัดไม้เด็ดมาสู้กันแบบไม่มีใครยอมใคร
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความบันเทิงครั้งใหม่ที่จะมาเขย่าหน้าจอและสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วประเทศ True และ The Voice 2026 presented by True5G จะขนเซอร์ไพรส์อะไรมามอบความสุขให้คนไทยบ้าง เตรียมเกาะติดและรอฟังข่าวดีที่จะมาสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการเพลงเร็วๆ นี้!