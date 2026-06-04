Jordan แบรนด์ยักษ์นอร์เวย์ จับมือ ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ประกาศบุกตลาดในไทย สุขภาพช่องปากเด็กเต็มตัว เปิดตัว New Universe ในแคมเปญ “Happy Teeth, Happy Me”

Jordan (จอร์แดน) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมี่ยม มียอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ผลิตโดย บริษัท ออร์คลา (Orkla) ยักษ์ใหญ่จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้เข้ามาทำตลาดและครองใจผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบหนึ่งทศวรรษ ประกาศหมุดหมายครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Happy Teeth, Happy Me” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต พร้อมเผยโฉม “Jordan New Universe” จักรวาลคาแรกเตอร์ใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวงการสุขภาพช่องปากเด็ก ให้เป็นเรื่อง “สนุก เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ”
นายชริษ รักษากุลเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จอร์แดน ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Jordan ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวไทยมาโดยตลอด แต่วันนี้เราพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้น เพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน โฟกัสตลาดสุขภาพช่องปากเด็กอย่างจริงจัง เพราะเราเชื่อมั่นว่าพื้นฐานสุขภาพช่องปากที่ดี ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยก่อนฟันซี่แรกจะขึ้น และจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ตามพัฒนาการเฉพาะของเด็กในแต่ละช่วงวัย ท่ามกลางตลาดผลิตภัณฑ์เด็กที่มีสินค้ามากมาย แต่ Jordan มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่วางระบบความเชี่ยวชาญ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โครงสร้าง และพัฒนาการของเด็กครบทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง”
ด้วยแนวคิด “Oral health for life – เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของทุกช่วงวัย” Jordan New Universe จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ง่ายที่สุด ขณะที่ตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์และสีสันจะช่วยดึงดูดให้เด็กๆ สนุกกับการแปรงฟันในชีวิตประจำวัน
“แดน-แพทตี้” ควงคู่แฝด “ลิกก้า-โรร่า” แชร์เคล็ดลับมัดใจเบบี๋
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการพูดคุยกับครอบครัวขวัญใจมหาชน “แดน - วรเวช ดานุวงศ์” และ “แพทตี้ - อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา” พร้อมด้วยคู่แฝด “น้องลิกก้า - น้องโรร่า” มาร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันประสบการณ์การดูแลช่องปากของลูกน้อย โดยทั้งคู่เปิดเผยว่า การสร้างวินัยให้เด็กเล็กแปรงฟันเป็นเรื่องท้าทาย แต่ดีไซน์ของ Jordan New Universe สามารถเปลี่ยนเวลาแปรงฟันให้เป็นเรื่องสนุกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการแบ่งสเต็ปตามอายุของแบรนด์ยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเหมาะกับสรีระช่องปากของลูกในแต่ละช่วงวัยได้อย่างมั่นใจ
ทางด้าน นายโกวิท ไกรศรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เผยว่า ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลการจัดจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ “จอร์แดน ออรัลแคร์” ในไทยมาตั้งแต่ปี 2563 โดยปูพรมกระจายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, โลตัส, ท็อปส์, โฮมเฟรชมาร์ท, แม็กซ์แวลู, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ดส์แลนด์ รวมถึงร้านค้าปลีกดั้งเดิม พร้อมรุกตลาดอีคอมเมิร์ซผ่าน Shopee และ Lazada เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ควบคู่กับการสร้างคอมมูนิตี้ให้ความรู้บน Facebook: Jordan Thailand ซึ่งความสำเร็จนี้สะท้อนจากรางวัล Best Oral Care For Kids (Editor's Choice) จาก Amarin Baby & Kids Awards ที่ได้รับต่อเนื่องทุกปี
นายโกวิท กล่าวเสริมว่า กลุ่ม "แปรงสีฟันเด็ก" คือสินค้าไฮไลต์ที่มียอดขายสูงสุดของแบรนด์ คิดเป็นสัดส่วนถึง 43% ของยอดขายรวม ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์และฟังก์ชันที่ตรงตามช่วงอายุเด็ก สำหรับในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายรวมเติบโต 20% จากปีก่อนหน้า โดยมั่นใจว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เด็กจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุด
ภายในงาน Jordan ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์การดูแลช่องปากเด็กอย่างต่อเนื่อง ได้แก่:
1 ยางกัด Step 0 คู่กับ แปรงสีฟัน Step 1: ออกแบบสำหรับวัยแรกเกิดต่อเนื่องถึงฟันน้ำนมซี่แรก เพื่อให้เด็กได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับตามลำดับขั้นพัฒนาการ
2 ยาสีฟันรูปแบบขวดปั๊ม (Pump Toothpaste): ดีไซน์ใหม่ช่วยควบคุมปริมาณการใช้ สะอาด และใช้งานง่าย ช่วยฝึกให้เด็กเริ่มต้นดูแลช่องปากด้วยตนเองอย่างมั่นใจ
งานเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก H.E. Mrs. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหอการค้าไทย–นอร์เวย์ (Norwegian-Thai Chamber of Commerce) ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของ Jordan ในฐานะแบรนด์ระดับโลกจากประเทศนอร์เวย์ ที่เปี่ยมด้วยรากฐานด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล พร้อมที่จะเติบโตและยกระดับสุขอนามัยช่องปากของเด็กไทยอย่างจริงจัง
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ Jordan ได้ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, โลตัส, ท็อปส์, โฮมเฟรชมาร์ท, แม็กซ์แวลู, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ดส์แลนด์ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม รวมถึงช่องทางออนไลน์บน Shopee และ Lazada พร้อมร่วมติดตามข้อมูลและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook Page: Jordan Thailand