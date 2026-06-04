“หนุ่ม กรรชัย” จับมือ MONSTER LAB พลิกโฉมอุตสาหกรรม Pet Care ไทยด้วยนวัตกรรม

“หนุ่ม กรรชัย” จับมือ MONSTER LAB และ Morena Solutions ลงนาม MOU ทุ่มลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมลุยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง
นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย เมื่อ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พาร์ทเนอร์ของ MONSTER LAB ร่วมกับ บริษัท มอนสเตอร์ แล็บ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)หรือ 88THภายใต้การนำของ นพรัตน์ มาลัยวงค์ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท และ Morena Solutions บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง นำโดย น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม Pet Care
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ MONSTER LAB ในการเดินหน้าลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ผ่านการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต
โดย MONSTER LAB ได้รับสิทธิในการใช้งานและต่อยอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิในการใช้งานเทคโนโลยี เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ Premium ของบริษัท ไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือการนำ Glyco-SOS™ Technology และ NMG™ Technology มาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับระบบโภชนาการสัตว์เลี้ยงผ่านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับนาโน ระบบทางเดินอาหาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารอาหาร
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญ คือ Glyco-SOS™ Technology ซึ่งถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการดูดซึมสารอาหาร ผ่านการออกแบบระบบการทำงานขององค์ประกอบสำคัญในระดับโครงสร้าง Nano ขณะที่ NMG™ Technology มุ่งเน้นการดูแลสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งด้านภูมิคุ้มกัน การดูดซึมสารอาหาร และคุณภาพชีวิตโดยรวม
นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท มอนสเตอร์ แล็บ จำกัด กล่าวว่า“MONSTER LAB ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแบรนด์อาหารสัตว์ แต่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม Pet Care ผ่านนวัตกรรม งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าอนาคตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง จะไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ราคา แต่จะแข่งขันกันด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และความแตกต่างที่สร้างคุณค่าได้จริง”
ด้าน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กล่าวว่า “จริง ๆ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของโลก เรามีศักยภาพทั้งด้านการผลิต คุณภาพ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก สิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจคือ วันนี้เราไม่ได้หยุดแค่การผลิต แต่เรากำลังก้าวไปอีกขั้น คือการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากทีมวิจัยของคนไทย มาพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ได้มากขึ้น ทั้งในเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิต และปัญหาที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงพบเจอจริงในชีวิตประจำวัน สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไป สำหรับหลายคนเขาคือคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นถ้าจะทำ ก็ต้องทำให้ดีที่สุด”
ขณะที่ น.สพ.ดร. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร กล่าวว่า “ทุกเทคโนโลยีและทุกงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้น ต้องผ่านการทดสอบและการประเมินผล เรามองที่ผลลัพธ์หลังการใช้งาน ทั้งเรื่องสมดุลของระบบทางเดินอาหาร กลิ่น และค่าต่าง ๆ ที่สามารถตรวจวัดและเปรียบเทียบได้ เราอยากให้คนเห็นว่านวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่าง คือการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานและแก้ปัญหาได้จริง”
สำหรับ MONSTER LAB มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่ม Pet Care ภายในไตรมาส 3 ครอบคลุมอาหารเม็ด อาหารเปียก ขนม และผลิตภัณฑ์กรูมมิ่งสำหรับสุนัขและแมว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในอนาคต
ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เพื่อประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนต่อไป