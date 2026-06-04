หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ

ทำแฟนๆ ตาค้างเลยทีเดียว หลังจากนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” อวดหุ่นลีนในชุดบิกินี่สีชมพู เผยให้เห็นเอวบางเฉียบ ลงแช่น้ำในสระว่ายน้ำสุดหรูท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลหมอกหนาตา
งานนี้ใหม่ ดาวิกา เผยให้เห็นมุมสุดเซ็กซี่ ทั้งภาพหันข้างอวดหน้าท้องแบนราบและทรวดทรงสุดเป๊ะ และภาพจากมุมด้านหลังที่โชว์แผ่นหลังเนียนสวยชวนมอง พร้อมลงแคปชั่นสั้นๆ เป็นอิโมจิรูปโบว์สีแดง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับถล่มทลาย คนบันเทิงและเอฟซีไลก์กันรัวเป็นแสน และไม่ต้องห่วงไม้เรียวในมือสามีสั่น เพราะทริปนี้สามีมาคุม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็ลงแช่สระเดียวกัน หวานมาก ทำวิวหลักล้านหมองไปเลย