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หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ ตาค้างเลยทีเดียว หลังจากนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” อวดหุ่นลีนในชุดบิกินี่สีชมพู เผยให้เห็นเอวบางเฉียบ ลงแช่น้ำในสระว่ายน้ำสุดหรูท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลหมอกหนาตา

งานนี้ใหม่ ดาวิกา เผยให้เห็นมุมสุดเซ็กซี่ ทั้งภาพหันข้างอวดหน้าท้องแบนราบและทรวดทรงสุดเป๊ะ และภาพจากมุมด้านหลังที่โชว์แผ่นหลังเนียนสวยชวนมอง พร้อมลงแคปชั่นสั้นๆ เป็นอิโมจิรูปโบว์สีแดง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับถล่มทลาย คนบันเทิงและเอฟซีไลก์กันรัวเป็นแสน และไม่ต้องห่วงไม้เรียวในมือสามีสั่น เพราะทริปนี้สามีมาคุม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็ลงแช่สระเดียวกัน หวานมาก ทำวิวหลักล้านหมองไปเลย












หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ
หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ
หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ
หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ
หุ่นลีนจัด “ใหม่ ดาวิกา” สลัดผ้าลงสระอวดเอวบางเฉียบ
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