ไทยพร้อมกรี๊ด! “JIN XUANYU” เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง-แฟนไซน์ ครั้งแรกในไทย 27 มิ.ย. นี้

เตรียมล็อกวันให้พร้อม เพราะโมเมนต์ที่แฟนๆ ชาวไทยรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นจริง! The Viral Hits ประกาศจัดงาน The Viral Hits Presents JIN XUANYU FIRST FAN MEETING & FAN SIGN IN BANGKOK 2026 “FIRST TOUCH” งานแฟนมีตติ้งและแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทยของ JIN XUANYU ที่จะพาแฟนๆ เข้าใกล้ศิลปินคนโปรดมากกว่าที่เคย
โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ โรงละครคาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ภายใต้คอนเซปต์ “FIRST TOUCH” การพบกันครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความตื่นเต้น และโมเมนต์พิเศษที่แฟนๆ จะได้เก็บเป็นความทรงจำครั้งสำคัญ
ความพิเศษของงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การได้เห็น JIN XUANYU แบบใกล้ๆ บนเวทีเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมแฟนเบเนฟิตแบบแน่นๆ จุกๆ จัดเต็มเพื่อแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งบรรยากาศแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิจกรรมแฟนไซน์ และโมเมนต์ใกล้ชิดที่แฟนคลับตัวจริงไม่ควรพลาด บอกเลยว่างานนี้เป็นมากกว่าการพบกัน แต่คือ “First Touch” ครั้งแรกที่จะทำให้หัวใจแฟนๆ เต้นแรงไปพร้อมกันทั้งฮอลล์
ใครที่อยากสัมผัสรอยยิ้ม เสียงพูด และโมเมนต์จริงของ JIN XUANYU แบบใกล้ชิด ครั้งนี้คือโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ สามารถเตรียมตัวจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.theviralticket.com โดยบัตรมีทั้งหมด 4 ราคา ได้แก่ 3,900 / 2,500 / 1,000 / 500 บาท เตรียมวอร์มนิ้ว เตรียมหัวใจ แล้วมานับถอยหลังสู่ “FIRST TOUCH” ไปพร้อมกัน