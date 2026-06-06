จีนเอาจริง! เปิด “กฎเหล็ก 8 ข้อ” ปราบละครสั้นออนไลน์ ห้ามโอ้อวดรวย บิดเบือนความรัก เนื้อหาเพี้ยนเกินจริง

หลังตลาดละครสั้นจีนเติบโตแบบก้าวกระโดดจนสร้างยอดวิวระดับพันล้านครั้ง สำนักงานบริหารวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์แห่งรัฐของจีนเดินหน้าคุมเข้มอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ประกาศจัดระเบียบครั้งใหญ่ พร้อมชี้เป้า 8 ปัญหาหลักที่ต้องกวาดล้าง ตั้งแต่เนื้อหาวัตถุนิยม การบิดเบือนค่านิยมความรัก ไปจนถึงพล็อตเหนือจริงที่ถูกมองว่าส่งผลเสียต่อสังคม
ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา "ละครสั้น" หรือ Micro Drama กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงจีน ด้วยรูปแบบตอนสั้นเพียงไม่กี่นาที เนื้อหาเข้มข้น ดราม่าจัดเต็ม และสามารถรับชมผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลายหมื่นล้านหยวน
ความนิยมดังกล่าวส่งผลให้มีการผลิตผลงานออกมาจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะแนวเศรษฐีปลอมตัว ซีอีโอพันล้านกลับชาติมาเกิด ภรรยาถูกดูถูกก่อนพลิกชีวิต หรือเรื่องราวแก้แค้นสุดโต่งที่ครองใจผู้ชมจำนวนมาก จนเกิดดาวรุ่งวงการละครสั้นและนักแสดงชื่อดังเฉพาะกลุ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวกลับมาพร้อมกับปัญหาที่ทางการจีนมองว่าเริ่มกระทบต่อค่านิยมของสังคม โดยเฉพาะเมื่อการแข่งขันด้านยอดวิวทำให้ผู้ผลิตจำนวนหนึ่งหันไปพึ่งเนื้อหาที่รุนแรง เกินจริง หรือสร้างความตื่นตะลึงเพื่อดึงดูดผู้ชม
ล่าสุด สำนักงานบริหารวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์แห่งรัฐของจีน จึงประกาศมาตรการควบคุมและยกระดับคุณภาพละครสั้นออนไลน์ พร้อมระบุ "8 ปัญหาสำคัญ" ที่จะถูกจับตาและดำเนินการอย่างเข้มงวด
1. เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน
ทางการจีนมองว่าละครสั้นจำนวนหนึ่งมีการนำเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การใช้ความรุนแรง หรือค่านิยมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมอายุน้อย ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการควบคุมครั้งนี้
2. เนื้อหาลามก อนาจาร และส่อทางเพศ
ฉากยั่วยวนเกินความจำเป็น การใช้ร่างกายเป็นจุดขาย หรือการสื่อสารเชิงเพศที่ไม่เหมาะสม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อหาที่จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
3. วัตถุนิยมและการโอ้อวดความมั่งคั่ง
พล็อตแนวมหาเศรษฐีทุ่มเงินไม่อั้น รถหรู เครื่องเพชร และการใช้ชีวิตหรูหราเกินจริง ถูกมองว่าอาจสร้างค่านิยมผิด ๆ ให้กับผู้ชม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
4. การบิดเบือนทัศนคติเกี่ยวกับความรักและชีวิตสมรส
ละครที่นำเสนอความสัมพันธ์แบบเป็นพิษ การนอกใจ การใช้อำนาจควบคุมคู่รัก หรือมองการแต่งงานเป็นเพียงธุรกรรมทางการเงิน ถูกระบุว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
5. พล็อตสุดโต่งและเกินจริงจนขาดเหตุผล
ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวคลอดลูก 99 คนในครั้งเดียว จักรพรรดิตกหลุมรักหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือเหตุการณ์เหนือจริงที่ขาดความสมเหตุสมผล ล้วนถูกยกเป็นตัวอย่างของเนื้อหาที่ควรถูกจำกัด
6. การใช้ชื่อเรื่องหลอกลวงและเน้นเรียกยอดคลิก
การตั้งชื่อเกินจริง ชวนเข้าใจผิด หรือใช้ถ้อยคำรุนแรงเพื่อดึงดูดผู้ชมให้กดเข้าดู ถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทางการต้องการควบคุม
7. การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
การนำเพลง ภาพ หรือเนื้อหาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้ในวงการละครสั้น และถูกระบุเป็นเป้าหมายของการปราบปรามรอบนี้
8. เนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมสังคมโดยรวม
ทางการจีนระบุว่าจะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และพลังบวก มากกว่าการสร้างกระแสด้วยความฉาวหรือความขัดแย้ง
แม้มาตรการดังกล่าวจะได้รับเสียงสนับสนุนจากบางส่วนที่มองว่าละครสั้นจำนวนมากเริ่มหลุดกรอบจนส่งผลเสียต่อผู้ชม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีแฟนละครจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่าเสน่ห์ของละครสั้นอยู่ที่ความดราม่า ความเวอร์วัง และพล็อตคาดไม่ถึง หากมีการควบคุมเข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้ความสนุกและความหลากหลายของเนื้อหาลดลง
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทางการจีนจะมุ่งมั่นเดินหน้าจัดระเบียบอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง โดยวางเป้าหมายให้ละครสั้นในอนาคตเน้น 5 ทิศทางหลัก ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การสะท้อนภาพสังคมยุคใหม่ การนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น การเล่าเรื่องชีวิตผู้คน และการสร้างผลงานคุณภาพสูงมากกว่าการไล่ล่ายอดวิวเพียงอย่างเดียว
สำหรับอุตสาหกรรมละครสั้นจีนที่กำลังเติบโตอย่างร้อนแรง การปราบปรามครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดทิศทางของวงการในอนาคต ว่าจะยังคงเดินหน้าด้วยพล็อตสุดโต่งที่เรียกยอดวิวได้มหาศาล หรือจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่เน้นคุณภาพและค่านิยมตามที่รัฐบาลต้องการ.