บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี

"คังมินา" อดีตสมาชิก I.O.I ออกมาชี้แจงเป็นครั้งแรกถึงการไม่เข้าร่วมโปรเจกต์รียูเนียนฉลองครบรอบ 10 ปีของวง โดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษแฟน ๆ แต่ติดภารกิจถ่ายทำซีรีส์ Netflix เรื่อง If Wishes Could Kill ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เธอยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการกลับมารวมตัว เพียงต้องเลือกทุ่มเทให้กับเส้นทางนักแสดงในช่วงเวลานี้ พร้อมฝากข้อความถึงแฟน ๆ ว่าอยากให้ทุกคนมองเธอด้วยความเข้าใจและสนับสนุนก้าวใหม่ในอาชีพการแสดงต่อไป
"ทอม ฮอลแลนด์" เปิดเผยว่าเขาเคยต้องคุยกับผู้บริหาร Sony แบบอึดอัดใจเพื่อขอเลื่อนการถ่ายทำ Spider-Man: Brand New Day ออกไป เนื่องจากต้องการร่วมงานกับ "คริสโตเฟอร์ โนแลน" ในภาพยนตร์ The Odyssey ก่อน โดยเจ้าตัวยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงตารางครั้งนั้นกลับส่งผลดีต่อหนัง Spider-Man เพราะทำให้ทีมงานมีเวลาพัฒนาบทและได้ "เดสติน แดเนียล เครตตัน" มารับหน้าที่ผู้กำกับคนใหม่ จนเขาเชื่อว่าภาคนี้จะกลายเป็น Spider-Man ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา
Lionsgate ประกาศเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ John Rambo ภาคต้นกำเนิดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยใช้สถานที่ถ่ายทำทั้งในกรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และกาญจนบุรี พร้อมวางกำหนดเข้าฉายในปี 2027 ด้าน "โนอาห์ เซนติเนโอ" รับหน้าที่สวมบท จอห์น แรมโบ วัยหนุ่ม แทน "ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน" ซึ่งรับบทนี้มาตลอดทั้งแฟรนไชส์ ภาพยนตร์จะเล่าเรื่องชีวิตและประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้แรมโบกลายเป็นทหารผู้โด่งดังก่อนเหตุการณ์ใน First Blood ปี 1982
"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ยืนยันว่าเธอแต่งและร้องเพลงใหม่ชื่อ "I Knew It, I Knew You" สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 5 โดยเผยว่าเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่จะได้มีส่วนร่วมกับแฟรนไชส์ที่เธอรักมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ นักร้องสาวกล่าวว่าการได้ชมภาพยนตร์ล่วงหน้าและเขียนเพลงให้ตัวละครถือเป็นประสบการณ์พิเศษที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่ Toy Story 5 ยังได้เพลงประกอบอื่น ๆ รวมถึง "CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)" จาก LE SSERAFIM ที่ใช้โปรโมตร่วมกับภาพยนตร์อีกด้วย.