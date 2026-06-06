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บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"คังมินา" อดีตสมาชิก I.O.I ออกมาชี้แจงเป็นครั้งแรกถึงการไม่เข้าร่วมโปรเจกต์รียูเนียนฉลองครบรอบ 10 ปีของวง โดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษแฟน ๆ แต่ติดภารกิจถ่ายทำซีรีส์ Netflix เรื่อง If Wishes Could Kill ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เธอยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการกลับมารวมตัว เพียงต้องเลือกทุ่มเทให้กับเส้นทางนักแสดงในช่วงเวลานี้ พร้อมฝากข้อความถึงแฟน ๆ ว่าอยากให้ทุกคนมองเธอด้วยความเข้าใจและสนับสนุนก้าวใหม่ในอาชีพการแสดงต่อไป


"ทอม ฮอลแลนด์" เปิดเผยว่าเขาเคยต้องคุยกับผู้บริหาร Sony แบบอึดอัดใจเพื่อขอเลื่อนการถ่ายทำ Spider-Man: Brand New Day ออกไป เนื่องจากต้องการร่วมงานกับ "คริสโตเฟอร์ โนแลน" ในภาพยนตร์ The Odyssey ก่อน โดยเจ้าตัวยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงตารางครั้งนั้นกลับส่งผลดีต่อหนัง Spider-Man เพราะทำให้ทีมงานมีเวลาพัฒนาบทและได้ "เดสติน แดเนียล เครตตัน" มารับหน้าที่ผู้กำกับคนใหม่ จนเขาเชื่อว่าภาคนี้จะกลายเป็น Spider-Man ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา


Lionsgate ประกาศเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ John Rambo ภาคต้นกำเนิดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยใช้สถานที่ถ่ายทำทั้งในกรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และกาญจนบุรี พร้อมวางกำหนดเข้าฉายในปี 2027 ด้าน "โนอาห์ เซนติเนโอ" รับหน้าที่สวมบท จอห์น แรมโบ วัยหนุ่ม แทน "ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน" ซึ่งรับบทนี้มาตลอดทั้งแฟรนไชส์ ภาพยนตร์จะเล่าเรื่องชีวิตและประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้แรมโบกลายเป็นทหารผู้โด่งดังก่อนเหตุการณ์ใน First Blood ปี 1982


"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ยืนยันว่าเธอแต่งและร้องเพลงใหม่ชื่อ "I Knew It, I Knew You" สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 5 โดยเผยว่าเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่จะได้มีส่วนร่วมกับแฟรนไชส์ที่เธอรักมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ นักร้องสาวกล่าวว่าการได้ชมภาพยนตร์ล่วงหน้าและเขียนเพลงให้ตัวละครถือเป็นประสบการณ์พิเศษที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่ Toy Story 5 ยังได้เพลงประกอบอื่น ๆ รวมถึง "CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)" จาก LE SSERAFIM ที่ใช้โปรโมตร่วมกับภาพยนตร์อีกด้วย.

บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี
บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี
บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี
บันเทิงรอบโลก "คังมินา" ปัดข่าวบาดหมาง I.O.I แจงเหตุไม่ร่วมรียูเนียน 10 ปี