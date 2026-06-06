จากงานฉลองชาติสู่สนามการเมือง? ทำไมศิลปินดังแห่ถอนตัวคอนเสิร์ตฉลอง 250 ปีสหรัฐฯ จนไลน์อัปพังครึ่งงาน

เดิมทีถูกวางให้เป็นมหกรรมดนตรีแห่งประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา แต่สุดท้าย “The Great American State Fair” กลับกลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อศิลปินชื่อดังจำนวนมากทยอยถอนตัว พร้อมตั้งคำถามว่างานเฉลิมฉลองระดับชาติถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมืองมากเกินไปหรือไม่ จนเกิดปรากฏการณ์ที่หลายสื่ออเมริกันเรียกว่า “การอพยพออกจากเวทีครั้งใหญ่”
จากเดิมที่ปี 2026 ถูกวางให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปีการประกาศอิสรภาพ หรือที่เรียกว่า Semiquincentennial รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เตรียมกิจกรรมขนาดมหึมาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา งานมหกรรมระดับชาติ และคอนเสิร์ตดนตรีที่ตั้งใจจะดึงศิลปินชื่อดังจากหลากหลายยุคมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน
แต่แทนที่งานจะถูกพูดถึงในฐานะเทศกาลแห่งความสามัคคี กลับกลายเป็นว่าความสนใจของสื่อมวลชนหันไปจับจ้องที่รายชื่อศิลปินซึ่งประกาศถอนตัวออกจากงานอย่างต่อเนื่อง
รายชื่อที่ทยอยประกาศไม่ร่วมงานประกอบด้วย มาร์ตินา แมคไบรด์, เบรต ไมเคิลส์, ยัง เอ็มซี, มอร์ริส เดย์, เดอะ คอมโมดอร์ส, ฟาบริซ มอร์แวน และกลุ่ม C+C Music Factory ซึ่งล้วนเป็นศิลปินที่เคยถูกโปรโมตว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมดนตรีครั้งสำคัญดังกล่าว
คำถามที่ตามมาคือ เหตุใดงานเฉลิมฉลองวันเกิดประเทศจึงกลายเป็นงานที่ศิลปินจำนวนมากไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อการจัดงานครบรอบ 250 ปีเริ่มถูกเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้ทำเนียบขาวเพื่อผลักดันกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง ๆ และเพิ่มบทบาทของฝ่ายบริหารในการประชาสัมพันธ์งาน
แม้ว่าการเฉลิมฉลองดังกล่าวจะมีรากฐานมาจากคณะกรรมาธิการ America250 ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาในลักษณะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดตั้งแต่ปี 2016 แต่ในช่วงหลัง หลายกิจกรรมกลับถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ทางการเมืองเด่นชัดมากขึ้น
ความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจัดกิจกรรม "Rededicate 250" บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีวิทยากรสายอนุรักษนิยมทางศาสนาเข้าร่วมจำนวนมาก รวมถึงข้อความวิดีโอจากทรัมป์และบุคคลในรัฐบาล ขณะที่นักประวัติศาสตร์และองค์กรศาสนาหลายแห่งออกมาวิจารณ์ว่าเนื้อหาบางส่วนสะท้อนแนวคิดชาตินิยมคริสเตียนมากเกินไป และอาจไม่สะท้อนความหลากหลายของสังคมอเมริกันในปัจจุบัน
เมื่อภาพลักษณ์ของงานเริ่มเปลี่ยนจาก "งานฉลองของคนทั้งประเทศ" ไปสู่ "งานที่ถูกเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง" ศิลปินจำนวนหนึ่งจึงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ
หลายคนให้เหตุผลคล้ายกันว่า ตอนแรกพวกเขาได้รับข้อมูลว่างานนี้เป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันอย่างเป็นกลาง แต่ภายหลังพบว่างานมีความเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองมากกว่าที่คาดไว้ จึงตัดสินใจถอนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สำหรับวงการบันเทิงอเมริกัน นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะในยุคที่สังคมแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรง การขึ้นเวทีในงานหนึ่งงานอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินในสายตาแฟนเพลงหลายล้านคน
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยม ศิลปินจำนวนมากพยายามรักษาระยะห่างจากการเมือง เพื่อไม่ให้ผลงานของตนถูกตีความผ่านมุมมองทางอุดมการณ์
อีกปัจจัยที่หลายฝ่ายพูดถึงคือความกังวลด้านความปลอดภัยและกระแสต่อต้านบนโลกออนไลน์ เนื่องจากการเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองสามารถนำไปสู่การถูกโจมตีจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสองฝ่ายได้ทันที
ยิ่งมีศิลปินถอนตัวมากเท่าไร กระแสกดดันต่อผู้ที่ยังอยู่ในไลน์อัปก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่หลายสำนักข่าวเรียกว่า "โดมิโนเอฟเฟกต์"
สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อทรัมป์ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการถอนตัวของศิลปินบางราย ก่อนเสนอแนวคิดให้ยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวและเปลี่ยนเป็นการจัดงานชุมนุมขนาดใหญ่ในสไตล์ MAGA แทน ซึ่งยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของฝ่ายวิจารณ์ว่ากิจกรรมเฉลิมฉลองระดับชาติอาจกำลังถูกดึงเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว
เหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ เพราะแม้จะเป็นการฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งชาติ แต่การจัดงานในยุคที่สังคมแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรง ทำให้แม้แต่คอนเสิร์ตซึ่งควรเป็นพื้นที่แห่งความบันเทิง ก็ไม่อาจหลีกหนีจากความขัดแย้งได้
และแทนที่ผู้คนจะพูดถึงบทเพลง การแสดง หรือการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกลับกลายเป็นรายชื่อศิลปินที่เลือกเดินลงจากเวที ก่อนที่ม่านการแสดงจะเปิดขึ้นเสียอีก