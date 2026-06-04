คนขอต่อยแทนเพียบ! “วิกรม” ของขึ้น ท้าต่อย “ท็อป LazyLoxy ” My Mate Nate ชวนขึ้นชก Idol Fight 6 (คลิป)

“วิกรม” ของขึ้น “ท็อป” ฟาดลอยๆ เรื่องมารยาท ท้าดวลหมัดบนสังเวียน ชาวเน็ตขอรับต่อยแทนท็อปเพียบ My Mate Nate ชวนขึ้นชกใน idol fight 6 ไฟลุก
หาแสงไม่จบ สำหรับ “วิกรม ปัจจุบันน์ ปัญจมาพิรมย์” หรือ “ราชานมดิบ” หนุ่มนักเรียนนอกวัย 17 ปี ที่อยู่ดีๆ ก็แท็กหา “ท็อป LazyLoxy” ปฐมภพ พูลกลั่น แฟนเก่า “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล จนทำท็อปของขึ้น ฟาดเบียร์แรง กลายเป็นดรามาบานปลาย เบียร์เปิดศึกน้ำลายฟาดใส่ท็อปไม่ยั้ง ขุดเรื่องอดีตเมื่อ 3 ปีก่อนมาแฉรัวๆ ด้านวิกรมยันแค่ติดแท็ก ไม่ได้เขียนอะไรไม่ดี เป็นสิทธิ์ของตน
ล่าสุด ท็อป ฟาดอีกรอบด้วยการโพสต์ภาพหนังสือ “ไม่ยาก ถ้าอยากมีมารยาทที่ดี” ซึ่งเป็นการโพสต์ลอยๆ แต่ทำวิกรมหัวร้อน อัดคลิปแท็กไอจีท็อป ท้าต่อยมวย ลั่นอยากให้มาสู้ตรงๆ ไม่ต้องฝากเบียร์หรือใครมาสอน ขอเชิญมาสอนมารยาทผมบนสังเวียนได้เลย พร้อมถามจะรับคำท้าไหม
อย่างไรก็ตาม ใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวเน็ตเข้ามาฟาดเจ้าตัวยับ อาทิ ถ้าขอโทษพูดยากก็เลือกหุบปากได้นะ , เพ้อเจ้อ, เมานมกำเริบ รวมทั้งส่วนใหญ่บอกว่า หากท็อปไม่รับคำท้า ขอรับคำท้าต่อยแทนได้ไหม งานนี้รวมถึง “เนท My Mate Nate” นาธาน บาร์ทลิ่ง ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ที่เข้ามาเมนต์ว่า “มาชกในรายการ idol fight 6 🔥”