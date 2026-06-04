“อั้ม พัชราภา” จะเป็นลม “อุ๊บ วิริยะ” สั่งเสียให้รับเลี้ยงแมว 50 ตัว ลั่นมีกำลัง แต่ไม่มีคนเลี้ยง ดูแลไม่ได้!

“อั้ม พัชราภา” เผย “อุ๊บ วิริยะ” สั่งเสีย หากเป็นอะไร ขอให้รับเลี้ยงแมว 50 ตัว ลั่นจะเป็นลม มีกำลังเลี้ยง แต่ไม่มีคนเลี้ยง ไม่สามารถดูแลได้
ถูกนักปั้นมือทอง “อุ๊บ วิริยะ พงษ์อาจหาญ” ชื่นชมออกสื่อถึงความใจดี ที่โอนเงิน 2 หมื่นช่วยหมาแมว ขณะที่อดีตเด็กปั้นคนอื่นๆ เมินช่วยเหลือ ทำโลกออนไลน์แห่ชื่นชมน้ำใจ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เป็นอย่างมาก ล่าสุดในงาน A Fair x Unity of Pride at ICONSIAM อั้มได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
“พี่เฮเลนเป็นคนบอกมา ติดต่อผ่านพี่เฮเลนค่ะ จริงๆ อั้มช่วยน้องหมาของตัวเองอยู่แล้ว และช่วยน้องหมาตามที่ต่างๆ อยู่แล้ว ไม่เคยติดต่อกับพี่อุ๊บเลย แต่พี่เฮเลนติดต่อมาว่าพี่อุ๊บขอความช่วยเหลือ เราก็เลยโอนไปให้ค่ะ จริงๆ อั้มเจอพี่อุ๊บมานานมากๆ แล้ว พี่อุ๊บไม่ใช่ผู้จัดการ แต่เคยดูแลอั้มช่วงนึง กี่เดือนไม่รู้ ประมาณ 3-4 เดือน จำไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องนานมากๆ แล้ว แล้วก็ยังจำพี่อุ๊บได้”
เผยกรณีถูกโยงโพสต์เก่าอุุ๊บ วิริยะ คล้ายสั่งเสียเมื่อเดือน ก.พ.ปี68 บอกหากเป็นอะไรไป ขอให้อั้มรับน้องแมวในห้อง 40 ตัว นอกห้อง 10 ตัวไปเลี้ยง ลั่นมีกำลังเลี้ยง แต่ไม่มีคนเลี้ยง ไม่สามารถดูแลได้
“ตอนนี้อั้มก็จะเป็นลมแล้ว คือกำลังเลี้ยงเราอาจจะพอมี แต่เราไม่มีคนที่จะมาเลี้ยงน้องหมา เพราะไม่มีใครรับอาชีพด้านนี้เลย เพราะมันต้องเก็บอึเก็บอะไรหลายๆ อย่าง ล้างห้องล้างคอก มันยากมากจริงๆ เราก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ เขาก็ไม่ได้ทักมาให้แบ่งน้องแมวไปเลี้ยง ไม่มีค่ะ (หัวเราะ) (เขาเลี้ยงประมาณ 50 ตัว?) เคยได้ยินอย่างนั้นค่ะ (สะดวกโอนช่วยให้พี่อุ๊บดูแลเอง มากกว่าเอาน้องหมามาเลี้ยง?) พี่อุ๊บไม่ได้ให้อั้มเอาน้องหมาไปเลี้ยงนะคะ อั้มไม่ทราบเรื่องนี้”