“กระต่าย พรรณนิภา” งัดหลักฐานโต้บิลทิพย์ ฟ้องกลับอดีตหุ้นส่วนรีดทรัพย์ แฉขู่ปล่อยแชตลับ - บีบเซ็นสัญญาไม่เป็นธรรม 5 ปี

“กระต่าย พรรณนิภา” ฟาดกลับ! งัดหลักฐานสู้ดรามาเบิกบิลทิพย์ ฟ้องกลับค่กรณีรีดทรัพย์ เผยปมแตกหักถูกข่มขู่แฉแชตพาดพิงบุคคลที่สาม - บีบเซ็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม 5 ปี
กลายเป็นประเด็นร้อนสะเทือนวงการลูกทุ่งและวงการแม่ค้าออนไลน์ เมื่อ “กระต่าย พรรณนิภา” นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง ออกมาโต้กลับอดีตหุ้นส่วนธุรกิจแบรนด์คอลลาเจน หลังถูกอีกฝ่ายร้องสื่ออ้างทำสูญเสียเงินกว่า 40 ล้านบาท พร้อมประเด็นฉาวเรื่อง “เบิกบิลทิพย์” ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ รวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีกลับทุกกรณี พร้อมแฉมุมมืดฝั่งอดีตหุ้นส่วนยับ!
“จากกระแสดรามาเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจแบรนด์คลอลาเจน มียอดขายกว่า 80,000,000 ล้านบาท ที่อีกฝ่ายได้ออกไปร้องสื่อว่าหนูเอาเปรียบเขา ทางหนูไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ หนูได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายแล้วค่ะ
ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับบิลเบิกที่ไม่จริง จำนวนเงิน 20,000 กว่าบาท มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมถึงได้เบิกบิลดังกล่าวไป ในส่วนที่หนูผิดหนูขอโทษจากใจจริง และได้มีการขอโทษเป็นการส่วนตัวกับทางพี่เขาตั้งแต่เกิดเหตุและหนูพร้อมที่จะชำระเงิน 20,000 กว่าบาทให้พี่เขา ณ วันนั้นค่ะ
อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงอีกมุมในส่วนของหนูว่า เหตุใดจึงได้ยกเลิกสัญญากับทางหุ้นส่วน เหตุใดหนูถึงลบตะกร้าสินค้า ใน Seller ของหนู (ซึ่ง Seller ส่วนตัวของทางหุ้นส่วนอีกช่อง เขาก็ยังไม่ได้ลบและไม่ยอมลบคลิปใบหน้าหนู เขานำไปยิงแอดขายคลอลาเจนจนถึงปัจจุบัน)
ก่อนยุติสัญญา หนูได้มีการเจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย โดยหนูเสนอไปว่าหนูจะขายคอลลาเจนให้หมดตามสต๊อก แต่ต้องเป็นสต๊อกที่ได้ร่วมตรวจสอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ หรือถ้าหากหุ้นส่วนไม่อยากร่วมงานกันกับหนูแล้ว หนูยินดีที่จะรับซื้อสต๊อกคอลลาเจนที่เขากล่าวอ้างทั้งหมด ด้วยเงินส่วนตัวของหนูเพื่อมารับผิดชอบขายเองค่ะ แต่ทางหุ้นส่วนยืนยันว่าจะต้องต่อสัญญาในฉบับที่เขาร่างมาใหม่เท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลานาน 5 ปี
หากหนูไม่ต่อสัญญาฉบับนี้ ฝ่ายหุ้นส่วนจะแฉแชตส่วนตัว ระหว่างหนูกับเขา ที่เคยร่วมกันนินทาบุคคลที่สามร่วมกันในอดีต (และเขาได้ส่งไปให้ทุกคนแล้วในวันที่ 3 หลังจากที่หนูยุติการทำงานค่ะ) รวมถึงจะให้ข่าวกับนักข่าวเรื่องบิลเบิกจำนวนเงิน 20,000 กว่าบาทนี้ ถ้าหากหนูไม่อยากเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องแลกด้วยการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของเขา คือหนูต้องรีวิวสินค้าทุกตัว ที่หุ้นส่วนต้องการให้รีวิว นอกเหนือจากแบรนด์คอลลาเจนที่ทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สกินแคร์ หรือสินค้าอื่นๆ โดยให้ค่าจ้างเป็นจำนวนเงินเพียงเดือนละ 100,000 บาท และไม่มีสิทธิ์ในค่าคอมมิชชั่นในการขายใดๆ ด้วย รวมถึงจะต้องมีการนำคลิปวิดีโอของหนูไปรีรันใน Tiktok ตลอด 24 ชม. และหนูต้องยอมมอบช่องที่หนูสร้างขึ้นเอง 2 ช่อง มีผู้ติดตามรวมกว่า 600,000 คน ให้เขาใช้รีรัน และในสัญญายังมีข้อบังคับอีกว่าหากหนูต้องการผลิตสินค้าใหม่ในแบรนด์ของตัวเอง เขาต้องเป็นผู้หาโรงงานให้หนูแต่เพียงผู้เดียว สินค้าที่หนูจะผลิตทำของตัวเองทุกตัว หุ้นส่วนจะสามารถได้ส่วนต่างจากโรงงานที่เขาหามาได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลารวมทั้ง 5 ปีค่ะ
ทั้งนี้ค่าความเสียหายที่อีกฝ่ายนำออกไปร้องสื่อเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด สต๊อกสินค้าที่มีการกล่าวอ้างขึ้นมาว่า คงเหลืออยู่จำนวน 600,000 ห่อ ก็ไม่เป็นความจริง สต๊อกสินค้าไม่มีอยู่จริง
เพราะว่า หลังจากที่ยุติสัญญาแล้ว 1 วัน ทางหุ้นส่วนได้ให้ทนายความโทร.มาแจ้งว่า ทางโรงงานผู้ผลิตคอลลาเจนส่งหนังสือมาให้หุ้นส่วน ในหนังสือแจ้งว่ามีสินค้าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท ซึ่งหนูเอง ก็แปลกใจตรงนี้ เพราะหนูเพิ่งยุติสัญญาเมื่อวานแต่ในวันรุ่งขึ้นโรงงานกลับส่งหนังสือมาหาเขาเลย แต่หนูก็คิดว่าถ้ามีของจริงตามที่เขากล่าวอ้างมาหนูก็พร้อมรับผิดชอบค่ะ ทนายหนูจึงแจ้งกลับไปว่าถ้าหากมีสต๊อกสินค้าจริงก็ขอให้เข้าร่วมกันตรวจสอบสต๊อกด้วยด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย ซึ่งการที่ทางพี่หุ้นส่วน ได้ออกมาให้ข้อมูลเท็จกับสื่อเช่นนี้ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด หนูเสียหาย
ทั้งนี้หนูได้ดำเดินการทางกฎหมายแล้ว ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.ในเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและส่วนแบ่งหุ้นส่วนที่ไม่ตรงไปตรงมา ในยอดขายโดยประมาณ 80,000,0000 บาท
2.เรื่องการยักยอกภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจที่ทำร่วมกัน ไปเป็นภาษีของ หจก. ส่วนตัวอีกฝ่าย อีกทั้งภาษีเงินได้ของหนู 7% เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (ที่หนูเคยขอใบ 50 ทวิ มาส่งภาษีส่วนตัวของตัวเอง) แต่พี่เขาบอกว่าไม่สามารถออกให้ได้ ถ้าหากจะให้เขาออกใบ 50 ทวิให้ได้หนูอาจจะต้องได้เสียภาษีเป็นสองเด้ง (ซึ่งภาษีสองเด้งที่เขาพูดตรงนี้หนูก็ไม่เข้าใจความหมายที่เขาจะสื่อค่ะ) หนูมีหลักฐานการหักค่ะ
3.ข่มขู่แฉแชตที่พูดคุยกันส่วนตัว ได้มีการกล่าวถึงบุคคลที่สาม เพื่อบังคับต่อสัญญาที่มีค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เป็นเวลา 5 ปี หนูได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์เรียบร้อยค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน และ ทีมทนายความในการฟ้องคดีต่อศาลค่ะ
ทั้งนี้สิ่งที่หนูพูดมาทั้งหมดมีพยานหลักฐานครบถ้วน และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อศาล และในส่วนที่เขาฟ้องหนูหนูก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นกันค่ะ
อย่างไรก็ตามในด้านของกระแสสังคมหนูพร้อมออกไปชี้แจงข้อมูลในส่วนของหนูพร้อมกันกับคู่กรณี ในรายการโหนกระแสเท่านั้น ซึ่งหนูได้แจ้งวัน เวลา ที่ไม่ติดงานลูกค้าให้กับทีมงานโหนกระแสแล้วค่ะ
หลังจากที่หนูไม่ติดสัญญาแล้วก็มีพี่ๆ เจ้าของแบรนด์ติดต่อมาจ้างงานหนู หนูขอบพระคุณมากๆ นะคะที่มีพี่ๆ ทุกคนเอ็นดูหนูและมองเห็นศักยภาพในการทำงานของหนู หนูจะตั้งใจทำงาน ถ่ายงานและรับผิดชอบงานให้ดีที่สุดค่ะ รวมถึงผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสด้านงานเพลงหนูด้วยนะคะ ที่หยิบยื่นโอกาสให้หนู หนูจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนเพลงต่อไปนะคะ
และหนูขอบคุณพี่ๆ ทุกคน พี่เอฟซีของหนูที่ไม่ได้ด่วนตัดสินหนู และรอฟังความจริงในมุมของหนูในวันนี้นะคะ
#ขอบพระคุณค่ะ”