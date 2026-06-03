งานงอก! “กระต่าย พรรณนิภา” โดนฟ้องเบิกบิลทิพย์ เสียหาย 40 ล้าน!

งานงอกจังๆ สำหรับ “กระต่าย พรรณนิภา” นักร้องชื่อดัง อดีตภรรยา “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” หลังจากถูก “กิ๊ก สวรีย์ เลิศไพบูลวณิช” นักธุรกิจสาวชาวสกลนคร เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดัง Bunny ฟ้องร้องดำเนินคดี พบพฤติกรรมการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายบริษัทอันเป็นเท็จ หรือ บิลทิพย์ จำนวนมากถึง 22 ครั้ง
โดยนักธุรกิจสาว ได้ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนทางธุรกิจกับกระต่ายเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Bunny กระต่ายดูแลด้านการตลาดและโฆษณา ส่วนกิ๊กรับผิดชอบด้านสินค้าและระบบบัญชี ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือของใช้สำหรับทีมงาน ให้ทางกระต่าย สำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือน
กระทั่งเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา กระต่าย ได้ตัดสินใจฉีกสัญญา พร้อมทั้งลบตะกร้าสินค้าและคลิปวิดีโอโปรโมตออกจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและนำไปสู่การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งของกิ๊ก ก่อนพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายหลายรายการ กระต่ายได้นำสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัท อาทิ ใช้สลิปแฟนเลี้ยงหมูกระทะนำสลิปโอนเงินจากบัญชีธนาคารของแฟนหนุ่มที่ไปรับประทานหมูกระทะเป็นการส่วนตัว มาตั้งเบิกบริษัทโดยเขียนข้อความอ้างว่าเลี้ยงหมูกระทะทีมงาน ทั้งที่ข้อเท็จจริงทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ออฟฟิศ ฯลฯ
นอกจากนี้การยกเลิกสัญญาของกระต่าย ยังส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท นักธุรกิจสาวจึงตัดสินใจดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจและทวงคืนความยุติธรรม โดยศาลออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานตามกระบวนการทางยุติธรรมใน วันที่ 3 ส.ค. 69