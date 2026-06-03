“ญดา นริลญา” ยอมรับยุติการทำงานร่วมกับ “แทน ดวงแก้ว” เอง! ด้านแทนใจหายและกลัว แต่ไม่ท้อ

ทำแฟนๆ ถึงกับออกมาวิจารณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ช่อง 3 ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ ถึงเส้นทางการทำงานของสองนักแสดงดาวรุ่ง “แทน ดวงแก้ว ปิยะอุย” และ “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร ” โดยระบุว่าทั้งสองคนได้ตกลงใจที่จะ “ยุติการทำงานร่วมกัน” ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันด้วยดีของทั้งสองฝ่าย ทั้งที่ก่อนหน้านี้จับมือกันปังในซีรีส์แซฟฟิก 'Play Park รักไม่คาดฝัน'
ด้าน “แทน ดวงแก้ว” รีบออกมาเคลื่อนไหวส่งข้อความถึงแฟนคลับใน Open Chat ของกลุ่มแฟนคลับด้อมจิ้ดริดทันที ยอมรับแอบใจหายและกลัว ขอโทษที่การประกาศในครั้งนี้ทำให้พี่ๆ หลายคนต้องรู้สึกเฟลหรือเสียใจ ยืนยันว่าเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับมากๆ และอยากกอดทุกคน ยืนยันตนเองจะยังคงอยู่ตรงนี้กับด้อมจิ้ดริดเสมอ และนี่เป็นเพียงแค่จดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเท่านั้น และขอเดินหน้าสู้ต่อแบบไม่ท้อแน่นอน สัญญากับด้อมว่าจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกอย่างแน่นอน
ขณะที่ ญดา นริลญา ได้โพสต์ยอมรับว่าการยุติบทบาทคู่ในครั้งนี้ เกิดจากการตัดสินใจของเจ้าตัวเอง
“ขอบคุณทุกคนที่รัก เชียร์ และซัปพอร์ตหนูเสมอมานะคะ เรื่องที่หนูกับแทนไม่ได้เดินทางต่อด้วยกัน เป็นการตัดสินใจของหนูเองค่ะ ด้วยหลายปัจจัยในทางที่ดี และมันคือก้าวที่สำคัญมากๆ ยืนยันว่ายังขอบคุณและเคารพทุกคน รวมถึงจดจำทุกช่วงเวลาดีๆ ที่ผ่านมาเสมอ หวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันต่อไป และขอส่งใจดีๆ ให้ทุกคนรวมถึง แทน ด้วยนะคะ”