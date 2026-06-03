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“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่รวมความหรูหรา ความยิ่งใหญ่ และความเอ็กซ์คลูซีฟของวงการ Medical Aesthetic ไทยไว้ในงานเดียวสำหรับ งาน “Divine Elegance Night & New Essential Launch” พร้อม พิธีมอบรางวัล “THE MAKER x CLINABOM Prestige Awards 2026” ที่ บริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด นำโดย “เนติกาญจน์ เปาโสภา” Co-Founder และ “อมราภรณ์ บุษยลักษณ์” กรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นอย่างอลังการ ณ ห้องอาหาร ลอร์ด จิมส์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา

งานนี้ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีของวงการความงามเพราะมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ ทั้งแพทย์ด้านความงามชื่อดัง สถานประกอบการความงามระดับท็อป นักลงทุน นักธุรกิจ รวมถึงเซเลบริตี้และบุคคลในแวดวงสังคม เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมดื่มด่ำกับดินเนอร์สุดหรูแบบ Luxury Fine Dining ระดับเวิลด์คลาสริมแม่น้ำยาเจ้าพระยา 
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาชาแบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย“ZP Numecaine 10” ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด ที่ผลิตโดย บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน ภายใต้ระบบคุณภาพระดับสากล พร้อมระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP/PICs 
นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026” เพื่อเชิดชูสถานประกอบการความงามและพาร์ตเนอร์ด้านความงามที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี TOP SPENDER CLINABOM Elite Aesthetic Partner 2025 และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ The Tree Clinic ซึ่งปัจจุบันมี 5 สาขา, Korawin Clinic กับ 33 สาขาทั่วประเทศ และ Class Clinic ที่มีทั้งหมด 26 สาขา พร้อมเตรียมเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้แขก

ภายในงานนอกจากประสบการณ์ Fine Dining สุดพิเศษ ที่ได้รับเกียรติจาก “เชฟโดมินิก บูญองด์” หัวหน้าพ่อครัวใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านอาหาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารระดับโลกมากกว่า 40 ปี และเป็นผู้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศให้กับห้องอาหารระดับรางวัล มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดค่ำคืน

พร้อมด้วย “เชฟป้อม พัชรา พิราบพัค” เชฟชื่อดังเจ้าของรางวัล Michelin Star ที่มาร่วมเล่าถึงแรงบันดาลใจ ความพิถีพิถัน และเรื่องราวเบื้องหลังอาหารแต่ละจานแบบใกล้ชิด งานนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศซึ่งเป็นบุคคลที่ เนติกาญจน์ เปาโสภา” Co-Founder บริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด ให้ความนับถือ มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ์, อธิชาติ ชุมนานนท์ มาร่วมแสดงความยินดี โดยมี อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ได้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “เพียว The Voice” ที่มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศให้ค่ำคืนแห่งเกียรติยศครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น งานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และพิธีมอบรางวัลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ เดอะ เมคเกอร์ ที่ต้องการผลักดันวงการ Medical Aesthetic ไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่เวทีนวัตกรรมความงามระดับโลกอย่างสง่างาม
















“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”
“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”
“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”
“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”
“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”
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