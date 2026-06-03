“อั้ม อธิชาติ” ร่วมยินดี เดอะ เมคเกอร์ เปิดตัว “ZP Numecaine 10” พร้อมมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่รวมความหรูหรา ความยิ่งใหญ่ และความเอ็กซ์คลูซีฟของวงการ Medical Aesthetic ไทยไว้ในงานเดียวสำหรับ งาน “Divine Elegance Night & New Essential Launch” พร้อม พิธีมอบรางวัล “THE MAKER x CLINABOM Prestige Awards 2026” ที่ บริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด นำโดย “เนติกาญจน์ เปาโสภา” Co-Founder และ “อมราภรณ์ บุษยลักษณ์” กรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นอย่างอลังการ ณ ห้องอาหาร ลอร์ด จิมส์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานนี้ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีของวงการความงามเพราะมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ ทั้งแพทย์ด้านความงามชื่อดัง สถานประกอบการความงามระดับท็อป นักลงทุน นักธุรกิจ รวมถึงเซเลบริตี้และบุคคลในแวดวงสังคม เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมดื่มด่ำกับดินเนอร์สุดหรูแบบ Luxury Fine Dining ระดับเวิลด์คลาสริมแม่น้ำยาเจ้าพระยา
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาชาแบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย“ZP Numecaine 10” ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด ที่ผลิตโดย บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน ภายใต้ระบบคุณภาพระดับสากล พร้อมระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP/PICs
นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026” เพื่อเชิดชูสถานประกอบการความงามและพาร์ตเนอร์ด้านความงามที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี TOP SPENDER CLINABOM Elite Aesthetic Partner 2025 และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ The Tree Clinic ซึ่งปัจจุบันมี 5 สาขา, Korawin Clinic กับ 33 สาขาทั่วประเทศ และ Class Clinic ที่มีทั้งหมด 26 สาขา พร้อมเตรียมเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้แขก
ภายในงานนอกจากประสบการณ์ Fine Dining สุดพิเศษ ที่ได้รับเกียรติจาก “เชฟโดมินิก บูญองด์” หัวหน้าพ่อครัวใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านอาหาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารระดับโลกมากกว่า 40 ปี และเป็นผู้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศให้กับห้องอาหารระดับรางวัล มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดค่ำคืน
พร้อมด้วย “เชฟป้อม พัชรา พิราบพัค” เชฟชื่อดังเจ้าของรางวัล Michelin Star ที่มาร่วมเล่าถึงแรงบันดาลใจ ความพิถีพิถัน และเรื่องราวเบื้องหลังอาหารแต่ละจานแบบใกล้ชิด งานนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศซึ่งเป็นบุคคลที่ เนติกาญจน์ เปาโสภา” Co-Founder บริษัท เดอะ เมคเกอร์ จำกัด ให้ความนับถือ มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ์, อธิชาติ ชุมนานนท์ มาร่วมแสดงความยินดี โดยมี อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ได้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “เพียว The Voice” ที่มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศให้ค่ำคืนแห่งเกียรติยศครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น งานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และพิธีมอบรางวัลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ เดอะ เมคเกอร์ ที่ต้องการผลักดันวงการ Medical Aesthetic ไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่เวทีนวัตกรรมความงามระดับโลกอย่างสง่างาม