Midea ตอกย้ำผู้นำด้านโซลูชั่นอาคารอัจฉริยะ ร่วมงาน The NOVA Expo 2026 โชว์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – บริษัท ไมเดีย โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับสากล เตรียมเข้าร่วมงาน The NOVA Expo 2026 มหกรรมนวัตกรรมอาคารและโซลูชันคาร์บอนต่ำแห่งปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเมือง อาคาร และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “Smart in One” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นางสาวจิตอาภา ศรีราม หัวหน้าฝ่าย MBT บริษัท ไมเดีย โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “Midea เชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมงาน The NOVA Expo 2026 จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ MBT (Midea Building Technologies) และโซลูชันอัจฉริยะที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน”
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดแสดงภายในงาน คือ แนวคิด “Smart in One” ซึ่งเป็นโซลูชันการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ที่ช่วยเชื่อมต่อและควบคุมระบบสำคัญภายในอาคารผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบบริหารจัดการพลังงาน และระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ (BMS) ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานอาคารให้มีความสะดวก ปลอดภัย และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน Midea จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ครอบคลุมทั้งระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร ลิฟท์โดยสาร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครืองปรับอากาศขนาดใหญ่ของประเทศไทย และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกในปัจจุบัน
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Midea ในฐานะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต โดยสอดรับกับแนวคิดหลักของ The NOVA Expo 2026 ที่มุ่งขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านนวัตกรรม (Ecosystem) ความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) หรือ ESI เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นอกจากนี้ Midea ยังให้ความสำคัญกับเทรนด์การเติบโตของ Data Center ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ทั่วโลก โดยศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำ เสถียร และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ภายในงาน The NOVA Expo 2026 บริษัทฯ จะนำเสนอศักยภาพของโซลูชันระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Midea Building Technologies ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ Chiller ระบบบริหารจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับศูนย์ข้อมูล (Thermal Managemen) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ความต้องการระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของ AI, Cloud Computing และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งผลให้ระบบควบคุมอุณหภูมิและการจัดการพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต
ขณะนี้ โรงงานภายใต้ไมเดียกรุ๊ป ในประเทศไทย มีอยู่จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และระบบปรับอากาศสำหรับอาคารเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 4 ล้านเครื่องต่อปี โดยโรงงานแห่งล่าสุดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 46 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยงบการลงทุน 2,260 ล้านบาท ซึ่งมีกำลังการผลิต 600,000 ยูนิตต่อปี เพื่อรองรับการผลิตระบบปรับอากาศภายใต้ธุรกิจ Midea Building Technologies โดยเฉพาะ
การเข้าร่วมงาน The NOVA Expo 2026 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Midea ในการสร้างการรับรู้แบรนด์ และตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Smart Home ระดับโลก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร และผู้บริโภค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ชาญฉลาดและยั่งยืนไปด้วยกัน ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจ เยี่ยมชมบูท Midea ได้ที่งาน The NOVA Expo 2026 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 103 ไบเทค บางนา พร้อมสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนทุกพื้นที่อยู่อาศัยให้ “Smart in One” อย่างแท้จริง สำหรับ ประชาชนที่ต้องการติดตามข้อมูล หรือ รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถดูได้ผ่าน https://www.facebook.com/MideaThailand/?brand_redir=123067894426021