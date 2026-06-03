รู้จัก “อาซิ่น” ผู้มาแทน “เคน จูเสี้ยวเทียน” หลัง “F4” รวมตัวเดินสายทัวร์ เตรียมเปิดคอนฯในไทย

ใครที่เป็นแฟนคลับของ F4 จากซีรีส์รักใสๆหัวใจสี่ดวง เวอร์ชันไต้หวัน ต้องตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อพวกเขาพากันรวมตัวฉลองครบรอบ 25 ปี ออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต แต่งานนี้ไร้เงา “เคน จูเสี้ยวเทียน” เพราะความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกับผู้จัด ส่งให้ “อาซิ่น” สมาชิกวงร็อก Mayday ที่เป็นคนรวมพลต้องขอรับหน้าที่แทน
การรวมตัวกันครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเสิร์ตชื่อว่า “FForever 1st World Tour” ซึ่งจะเปิดการแสดงทั่วเอเชียทั้งในสิงคโปร์, กรุงเทพฯ, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา ฯลฯ
อย่างไรก็ตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ F4 มากันไม่ครบทีม โดยมีเพียง เจอร์รี เหยียนเฉิงซวี่, วิค โจวอวี๋หมิน และ แวนเนส อู๋เจี้ยนหาว โดยไม่มี เคน จูเสี้ยวเทียน แต่ได้ อาซิ่น ( Ashin ) มาแทน ซึ่งทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าเขาคนนี้คือใคร?
ก่อนหน้านี้ F4 ที่แยกย้ายกันไปตั้งแต่ปี 2009 เคยมีข่าวว่าจะรวมตัวกันอีกครั้งหลังไปปรากฏตัวบนเวทีงาน Jiangsu TV’s Spring Festival Gala ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีน ในปี 2013 เวลานั้นคาดการณ์ว่าพวกเขาจะเดินสายทัวร์ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนพากันสงสัยว่าสมาชิกวงมีปัญหากันหรือไม่
แต่แล้วทุกคนก็โล่งใจเมื่อได้เห็น เจอร์รี และ แวนเนส ไปร่วมงานแต่งงานของ เคน เมื่อปี 2016 จนความหวังเรื่องการรวมตัวเพื่อเดินสายทัวร์กลับมาอีกครั้ง
จนกระทั่งปี 2025 ที่แฟนๆพากันตะลึงเมื่อได้เห็น F4 รวมตัวขึ้นเวทีในรอบ 12 ปี ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษให้กับวงร็อคไต้หวัน Mayday. กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Mayday’s “5525 Back to That Day Tour” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2025
นักร้องนำของวงที่ชื่อว่า เฉินซิ่นหง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อาซิ่น เป็นผู้นำพา F4 กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยเขาเผยว่าต้องใช้เวลาถึง 2 ปีกว่าจะพาทึกคนกลับขึ้นเวทีได้ ความหวังของแฟนๆในการเดินสายทัวร์ของ F4 จึงกลับมาอีกครั้ง
และครั้งนี้ไม่ผิดหวังเมื่อมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นจริงเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้วที่เซี่ยงไฮ้ แต่บางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อท่อนของ เคน กลายเป็น อาซิ่น มาร้องแทน
เกิดอะไรขึ้นกับ “เคน”?
ตามรายงานระบุว่าในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นวันที่ 22 ธ.ค. 2025 อาซิ่น ได้พูดบนเวทีว่า “เคน ไม่สามารถมาแสดงได้ชั่วคราว“ และเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้การรวมตัวกลับมาแบบครบวง
อาซิ่น เป็นหุ้นส่วนของค่าย B'in Music ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวง Mayday และยังเป็นผู้จัดให้กับการทัวร์คอนเสิร์ตของ F4 แต่งานนี้ เคน ไม่เห็นด้วยกับ B'in Music ในหลายๆเรื่อง
เคน เคยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทัวร์คอนเสิร์ตลงในโซเชียลมีเดีย แต่ทางผู้จัดต้องการให้เป็นความลับ จึงมีการคาดเดากันว่านี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เคน ถูกตัดออก
เคน ยังเคยเปิดเผยว่า “อาซิ่น” บอกว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆ “เขาพูดแบบนั้นหลายครั้งแล้ว แต่ผมไม่เคยได้รับข้อมูลใดๆหรือการติดต่อจนวันสุดท้ายเลย“
ต้นเดือน ธ.ค. เคนได้ยืนยันการไม่เข้าร่วมทัวร์ของเขาผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า เขาเองก็สับสน และเขาเพิ่งทราบว่าเขาโดนตัดออกจากเดินสายทัวร์ผ่านข่าวพร้อมๆกันกับทุกคน
เขายังกล่าวอีกว่า เบื้องต้นเขาปฏิเสธข้อเรียกร้องจาก B'in Music หลังจากนั้นทางบริษัทก็ "ตัดขาดการติดต่อ" กับเขาไปเลย
“สำหรับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้น ผมจะไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอน ผมเสียใจอยู่บ้าง แต่ผมต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบ ผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้”
เขายังอวยพรให้ทัวร์เป็นไปด้วยดีสำหรับ วิค, เจอร์รี่ และแวนเนส และกล่าวว่าเขายังคงเปิดช่องทางการติดต่อไว้ และหวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานกับพวกเขาแบบครบวงกันอีกครั้งในอนาคต
“ผมหวังว่าสักวันหนึ่งเจตนารมณ์ของพวกเราทั้งสี่คนจะสอดคล้องกัน ถึงตอนนั้นเราก็จะสามารถจัดงานที่ยอดเยี่ยมให้ทุกคนได้จริงๆ ผมหวังว่าทุกคนจะยังคงตั้งตารอคอยอยู่ เพราะผมเองก็ตั้งตารอคอยเช่นกัน”
“อาซิ่น” ขอทำหน้าที่แทน “เคน” ย้ำจะทำให้ดีที่สุด
อาซิ่น ได้โพสต์โซเชียลมีเดียพร้อมระบุถึงการมาทำหน้าที่แทน เคน ว่า
“ผมไม่ใช่สมาชิกวง F4 ครับ แต่เช่นเดียวกับพวกคุณ ผมเป็นแฟนตัวยงของ F4 เลย“
“เมื่อปี 2025 ผมได้เชิญ F4 มาขึ้นคอนเสิร์ตของ Mayday ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ กลายเป็นการกลับขึ้นเวทีอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งของพวกเขา ตอนนี้ปี 2026 ด้วยคำเชิญของ เจอร์รี , วิค และ แวนเนส เรากำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีชื่อว่า ‘FForever’ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่โอกาสนี้ ผมจะทุ่มเทความมุ่งมั่นและความอดทนทั้งหมดที่ผมสั่งสมมาตลอด 25 ปีจากการแสดงและการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างไม่หยุดยั้ง มาไว้อย่างเต็มที่ที่คอนเสิร์ตนี้ครับ”
อย่างไรก็ตาม คอนเสิร์ตของ F4 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยวันที่ 1-2 ส.ค. นี้ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี