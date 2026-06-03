xs
xsm
sm
md
lg

ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทัวร์ลงไม่พัก หลังจากที่ “อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” จบรัก “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” ทั้งที่เพิ่งคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมสานต่อความสัมพันธ์กับ “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ถึงขั้นโพสต์รูปสวีต แต่ไม่เปิดให้คนเข้ามาคอมเมนต์ใดๆ

ล่าสุดฝั่งอาร์ต มีความเคลื่อนไหวเรื่องดรามาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้เผยภาพหมายศาลอาญาผ่านสตอรี่ส่วนตัว พร้อมเผยว่า ที่เงียบคือปล่อยให้หน่วยงานดำเนินการอยู่ ส่วนเรื่องเปย์หวานใจเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ให้แฟน บางคนตอนที่บ้านมีปัญหาตนก็ช่วยเหมือนกัน ย้ำไม่ต้องส่งอะไรมาให้อ่าน ไม่อยากรู้

“ผมไม่ได้รวยนะครับอย่าเข้าใจผิด สิ่งที่เกลียดที่สุดคือคนเรียกว่าไฮโซนี่ล่ะ ผมจะลงอะไรจะทำอะไรก็เรื่องของโผม…. จะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรมันก็สิทธิ์ของโผม เอาจริงๆ สิ่งที่ผมให้เอย เล็กน้อยมากและเป็นสิ่งที่ผช.ส่วนใหญ่ก็ให้แฟนกันทั้งนั้น เอาจริงๆ ที่ผ่านมาผมก็เป็นคนดูแลแฟนแบบนี้อยู่แล้ว มากกว่าเอย บางคนตอนที่มีปัญหาทางบ้านผมก็ช่วยครับ ทำไมถึงเป็นประเด็น คือไม่อยากลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย และก็ไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมอ่านนะครับ ไม่ได้อยากรู้เลย ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายครับ 😅”

รวมทั้ง “ที่เงียบๆ ไปหน่วยงานทำงานอยู่ครับ รอรับหมายนะครับลูกหาบทั้งหลาย 🙏 โพสต์สุดท้าย”


















ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!
ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!
ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!
ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!
ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!
+4