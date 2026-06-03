ลูกหาบเตรียมรอรับหมายศาล! “ไฮโซอาร์ต” ลั่นไม่ต้องส่งอะไรมา ไม่อยากดู เปย์ “เอย” สิทธิ์ของผม!

ทัวร์ลงไม่พัก หลังจากที่ “อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” จบรัก “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” ทั้งที่เพิ่งคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมสานต่อความสัมพันธ์กับ “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ถึงขั้นโพสต์รูปสวีต แต่ไม่เปิดให้คนเข้ามาคอมเมนต์ใดๆ
ล่าสุดฝั่งอาร์ต มีความเคลื่อนไหวเรื่องดรามาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้เผยภาพหมายศาลอาญาผ่านสตอรี่ส่วนตัว พร้อมเผยว่า ที่เงียบคือปล่อยให้หน่วยงานดำเนินการอยู่ ส่วนเรื่องเปย์หวานใจเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ให้แฟน บางคนตอนที่บ้านมีปัญหาตนก็ช่วยเหมือนกัน ย้ำไม่ต้องส่งอะไรมาให้อ่าน ไม่อยากรู้
“ผมไม่ได้รวยนะครับอย่าเข้าใจผิด สิ่งที่เกลียดที่สุดคือคนเรียกว่าไฮโซนี่ล่ะ ผมจะลงอะไรจะทำอะไรก็เรื่องของโผม…. จะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรมันก็สิทธิ์ของโผม เอาจริงๆ สิ่งที่ผมให้เอย เล็กน้อยมากและเป็นสิ่งที่ผช.ส่วนใหญ่ก็ให้แฟนกันทั้งนั้น เอาจริงๆ ที่ผ่านมาผมก็เป็นคนดูแลแฟนแบบนี้อยู่แล้ว มากกว่าเอย บางคนตอนที่มีปัญหาทางบ้านผมก็ช่วยครับ ทำไมถึงเป็นประเด็น คือไม่อยากลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย และก็ไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมอ่านนะครับ ไม่ได้อยากรู้เลย ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายครับ 😅”
รวมทั้ง “ที่เงียบๆ ไปหน่วยงานทำงานอยู่ครับ รอรับหมายนะครับลูกหาบทั้งหลาย 🙏 โพสต์สุดท้าย”