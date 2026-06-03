ส่องแอร์พอร์ตลุค "ออกัส" แขกคนสำคัญ "Lacoste" บินร่วมชมติดขอบสนามเทนนิสระดับโลก "Rolland-Garros 2026" กรุงปารีส

Bonjour Paris! ✨
ฮอตเกินต้าน ...!! “ออกัส วชิรวิชญ์” ได้รับเชิญในฐานะแขกคนสำคัญของแบรนด์ Lacoste เพื่อเข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสระดับโลก Roland-Garros 2026 (Men’s Semi-Final) ณ Club Lacoste, The Village พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแบรนด์ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 3–7 มิถุนายนนี้
สำหรับแอร์พอร์ตลุคครั้งนี้ “ออกัส” มาในสไตล์ Sporty Casual คุมโทนสีกรมท่าสุดคลาสสิก แมตช์แจ็กเก็ตกับกางเกงทรงหลวม
ที่ให้ความคล่องตัวและความเรียบเท่ในเวลาเดียวกัน คอมพลีตลุคด้วยสนีกเกอร์สีขาว เพิ่มความคอนทราสต์
ที่ดูสะอาดตา สะท้อนสไตล์ในแบบฉบับ Lacoste ได้อย่างลงตัว
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