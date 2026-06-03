มวลความสุขล้น! “เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์” จัดแฟนไซน์เดี่ยวครั้งแรก “111 COOHEART 1st FANSIGN” แฟนไทย-อินเตอร์ร่วมงานแน่นฮอลล์

อบอวลไปด้วยมวลความรักและความอบอุ่นอย่างที่สุด สำหรับงานแฟนไซน์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของนักแสดงสุดฮอต “เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์” หรือ #cooheart ในงาน “111 COOHEART 1st FANSIGN” ซึ่งจัดขึ้น ณ Lido Connect Hall 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมบันทึกความทรงจำครั้งสำคัญจนเต็มพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปอนด์-พลวิชญ์ และ เบ้บ-ธนทัต มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย
งานครั้งนี้ถือเป็นบิ๊กโปรเจกต์แรกของ “เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์” ที่ตั้งใจจัดขึ้นหลังจากก้าวออกมาเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวภายใต้สังกัด COO111 (คู วัน วัน วัน ) เพื่อแทนคำขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด 7-8 ปีในวงการบันเทิง โดยไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว Photo Book เล่มพิเศษที่เจ้าตัวทุ่มเทแรงกายแรงใจทำทุกขั้นตอน เพื่อเล่าเรื่องราวตัวตนผ่าน 3 คอนเซปต์หลักอย่าง GROUND, GETTING และ GLOWING ถ่ายทอดผ่านมุมมองของช่างภาพชั้นนำถึง 4 คน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรอยยิ้มและความรักจากแฟนๆ ทั้งไทยและอินเตอร์แฟนที่บินมาจากทั่วทุกมุมโลก โดยเริ่มต้นความฟินด้วยโชว์สุดพิเศษที่เอิร์ธเตรียมฟิตซ้อมมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ ต่อด้วยการพูดคุยบอกเล่าเบื้องหลังของการทำ Photo Book เล่มนี้ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการแจกลายเซ็นต์และสบตากับแฟนคลับแบบตัวต่อตัว ท่ามกลางบรรยากาศของความประทับใจและเติมเต็มพลังบวกให้กันและกันแบบเต็มอิ่ม
โดย เอิร์ธ ได้เปิดใจถึงความสำเร็จของงานในวันนี้ว่า “ดีใจและตื้นตันมากครับ งานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักของแฟนๆ ทุกคนจริงๆ ปีนี้เป็นปีที่เอิร์ธได้กลับมาโฟกัสตัวเอง ได้ทำโปรเจกต์ที่ฝันไว้อย่าง Photo Book เล่มนี้ และการได้มานั่งมองตา ได้เซ็นชื่อให้ทุกคนในงานแฟนไซน์ครั้งแรก มันเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเอิร์ธ ขอบคุณที่เติบโตและอยู่เคียงข้างกันมาเสมอนะครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปอย่างเต็มอิ่มครับ”
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