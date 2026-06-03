ลอรีอัล กรุ๊ปประกาศความสำเร็จ ยกระดับเมลาซิล (Melasyl™) นวัตกรรมโมเลกุลเอกสิทธิ์ สู่ 7 ผลิตภัณฑ์จาก L'Oréal Paris และ La Roche-Posay

ลอรีอัล กรุ๊ป (L’Oréal Groupe) ผู้นำด้านความงามระดับโลก ประกาศต่อยอด Melasyl™ (เมลาซิล) นวัตกรรมโมเลกุลเอกสิทธิ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหลายฉบับ เพื่อจัดการปัญหาเม็ดสีผิวและจุดด่างดำเฉพาะจุด โดยหลังจากได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี 2025 จากนิตยสาร TIME ล่าสุด ลอรีอัล ประเทศไทยได้นำนวัตกรรมดังกล่าวขยายสู่ 7 ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้แบรนด์ ลอรีอัล ปารีส (L'Oréal Paris) และ ลาโรช-โพเซย์ (La Roche-Posay) รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายรุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยี Melasyl™ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ปัญหาจุดด่างดำ หนึ่งในความกังวลด้านผิวพรรณหลักของผู้บริโภคชาวไทยอย่างครอบคลุม
ปัญหาเม็ดสีผิวถือเป็นหนึ่งในความกังวลหลักด้านผิวพรรณของผู้บริโภคชาวไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35% ของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในประเทศ โดยผลกระทบของภาวะความผิดปกติของเม็ดสีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านสุขภาพผิว แต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Melasyl™ ที่ขยายเพิ่มขึ้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับสภาพผิวและความต้องการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ด้วยการสกัดกั้นไม่ให้เม็ดสีก่อตัวในชั้นผิว ก่อนที่จะเป็นจุดด่างดำและความหมองคล้ำเฉพาะจุด แพทริก จีโร กรรมการผู้จัดการ บริษัทลอรีอัลประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า “ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คือรากฐานสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และได้ทุ่มเทศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เราตระหนักถึงปัญหาเม็ดสีและจุดด่างดำเป็นหนึ่งในความกังวลสำคัญของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพผิว แต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจของแต่ละบุคคล การนำนวัตกรรมโมเลกุล Melasyl™ มาผสานในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ลอรีอัล ปารีสและลา โรช-โพเซย์จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านผิวพรรณที่แตกต่างกัน”
เบื้องหลังวิทยาศาสตร์แห่งการยับยั้งสารตั้งต้นเม็ดสีผิว (Melanin Precursor)
Melasyl™ คือ ผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนายาวนานเกือบ 20 ปี ที่ครอบคลุมการทดสอบโมเลกุลมากกว่า 100,000 ชนิด โดยแตกต่างจากส่วนผสมดูแลปัญหาเม็ดสีแบบดั้งเดิมที่มุ่งลดเลือนจุดด่างดำที่เกิดขึ้นแล้ว หรือยับยั้งเอนไซม์ที่กระตุ้นการผลิตเมลานิน ในทางกลับกัน Melasyl™ ทำงานด้วยกลไกที่แตกต่างออกไปในฐานะ “Melanin Precursor Interceptor” หรือกลไกการยับยั้งสารตั้งต้นเม็ดสีผิว โดยทำหน้าที่ดักจับสารตั้งต้นของเมลานินก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีที่ก่อให้เกิดจุดด่างดำและความหมองคล้ำบนผิวหนัง
ดร. ทารัน โชปรา หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ของลอรีอัล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (SAPMENA) กล่าวว่า “แนวทางทางวิทยาศาสตร์ของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลไกทางชีววิทยาตามธรรมชาติของผิว แม้เมลานินจะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องผิว และเป็นตัวกำหนดเฉดสีผิวที่หลากหลายของมนุษย์ แต่ปัจจัยภายนอก เช่น รังสียูวี ที่มีความเข้มข้นสูงและมลภาวะในประเทศไทย สามารถกระตุ้นให้เกิดการผลิตเมลานินมากเกินไป จนนำไปสู่การเกิดจุดด่างดำและรอยหมองคล้ำบนผิว”
“Melasyl™ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการดูแลปัญหาเม็ดสีเฉพาะจุดเหล่านี้ โดยทำงานในขั้นตอนของกระบวนการสร้างเม็ดสีด้วยกลไกนวัตกรรมใหม่ ด้วยการเข้าไปสกัดกั้นสารตั้งต้นของเมลานิน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีที่ปรากฏบนผิว จึงช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นเมื่อเทียบกับสารสำคัญทั่วไป ขณะเดียวกันไม่รบกวนกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวตามธรรมชาติอีกด้วย” ดร. โชปรากล่าวเพิ่มเติม
ผสานพลังประสิทธิภาพสูงและมาตรฐานด้านวิทยาการผิวพรรณ
ลอรีอัล ปารีส: นอกเหนือจากตัวโมเลกุลหลักแล้ว “สูตรผลิตภัณฑ์” คือหัวใจสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมนี้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง โดยดร. ริชาร์ด เบตส์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของลอรีอัล ปารีส ประจำภูมิภาค SAPMENA เปิดเผยว่า แบรนด์นำแนวคิด “Professional Power Couple” ในการผสาน Melasyl™ เข้ากับ กรดไกลโคลิก และไนอาซิอาไมด์เพื่อดูแลปัญหาเม็ดสีอย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลัดเซลล์ผิว การฟื้นคืนความกระจ่างใส ไปจนถึงการสกัดกั้นการเกิดเม็ดสี การทำงานร่วมกันนี้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง 88% สะท้อนถึงการนำวิทยาศาสตร์ความงามขั้นสูงมาสู่การดูแลผิวในชีวิตประจำวันสำหรับผู้บริโภคกลุ่มแมสทีจ (Masstige) ในราคาที่เข้าถึงได้
ลา โรช-โพเซย์: แบรนด์สกินแคร์อันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำ ยกระดับนวัตกรรมการดูแลผิวด้วยโปรโตคอลครบวงจรที่มี Melasyl™ เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อรับมือปัญหาฝ้าแดด และจุดด่างดำอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจาก Mela B3 Facial Serum เซรั่มสูตรเอกสิทธิ์ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกเมื่อเปรียบเทียบกับไฮโดรควิโนนความเข้มข้น 4% และมอบประสิทธิภาพทัดเทียมกับสารลดเลือนเม็ดสีมาตรฐาน พร้อมความอ่อนโยนต่อผิวสูง โปรโตคอลดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย Anthelios UVMune 400+ Anti-Dark Spots Fluid ที่ผสานพลังของฟิลเตอร์กันแดดเอกสิทธิ์ Mexoryl 400™ ช่วยปกป้องผิวจากรังสี Ultra-Long UVA และแสงที่มีพลังงานสูง High-Energy Visible Light (HEVL) ปัจจัยสำคัญของการเกิดจุดด่างดำ พร้อมช่วยฟื้นบำรุงและปกป้องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าแบบเนื้อทินท์ สำหรับแนวทางการดูแลผิวทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ ได้แสดงผลลัพธ์ให้เห็นได้จริงในประเทศไทยผ่านโปรแกรม Skin Transformation ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะบุคคลภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคนไทย โดยไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาฝ้าแดดและจุดด่างดำ แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เผชิญปัญหา จึงสะท้อนบทบาทของลา โรช-โพเซย์ ในฐานะแบรนด์ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ด้านผิวพรรณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริง และต่อยอดความสำเร็จนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2026 แบรนด์พร้อมเปิดตัว Mela B3 Dual Body Treatment ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายรายแรกที่มีส่วนผสม Melasyl™ มอบเนื้อสัมผัสบางเบาแบบพิเศษ ช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใส แม้ในบริเวณผิวบอบบางอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ตลาดความงามของประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ลอรีอัล ประเทศไทย พร้อมให้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้เข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมโมเลกุล Melasyl™ เอกสิทธิ์เฉพาะของลอรีอัลได้แล้ววันนี้ ผ่าน 7 ผลิตภัณฑ์ จาก 2 แบรนด์ความงามระดับโลก อย่าง ลา โรช-โพเซย์และ ลอรีอัล ปารีสที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดูแลปัญหาฝ้าแดด และจุดด่างดำของผู้บริโภคอย่างตรงจุด
• ลา โรช-โพเซย์ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mela B3 ได้แก่ Mela B3 Serum, Mela B3 Cream SPF 30, Mela B3 Micro-Peeling Gel และ Anthelios UVMUNE 400 Anti-Dark Spots Fluid พร้อมเสริมด้วย Mela B3 Dual Body Treatment ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายชิ้นแรกของแบรนด์ ที่ผสานนวัตกรรมโมเลกุล Melasyl™ เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสำหรับการดูแลและแก้ไขปัญหาเม็ดสีทั่วเรือนร่างอย่างครอบคลุม
• ลอรีอัล ปารีสประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Glycolic-Bright อาทิ Glycolic-Bright Anti-Dark Spot Brightening Serum สูตรปรับปรุงใหม่ และ Glycolic-Bright Matte Luminizing Cream ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเผยผิวดูกระจ่างใสในทุกวัน ควบคู่กับการควบคุมความมันบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในช่วงไตรราส 4 ของปี 2026 ทางลอรีอัล ประเทศไทยมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สูตรใหม่เพิ่มเติม ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมโมเลกุล Melasyl™ (เมลาซิล) เอกสิทธิ์เฉพาะของลอรีอัลเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมด้านสุขภาพผิว และจัดการปัญหาเม็ดสีที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์จาก ลอรีอัล ปารีสและ ลา โรช-โพเซย์ สามารถช้อปได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านร้านค้าเพื่อสุขภาพและร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำอย่าง Watsons, Boots, EVEANDBOY และ Beautrium รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ (Official Store) บน Lazada, Shopee และ Tiktok Shop