พบกับคนดังจากหลากหลายวงการ ในรายการน้ำดี “วิชาตัวเรา” ทาง #ช่อง9กด30

เดือนมิถุนายนนี้ ที่ “ช่อง 9 กด 30” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. เตรียมพบกับอีกหนึ่งรายการน้ำดี ที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท ดีคลับ โปรดักชั่น จำกัด กับ“วิชาตัวเรา” รายการที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารและการใช้สื่อที่พร้อมสร้างผลกระทบกับจิตใจ ผ่านการถ่ายถอดบทเรียนจากเรื่องราวของผู้ที่เคยได้รับการทำร้ายจากสื่อที่เป็นพิษ วิธีการเอาตัวรอดจากบาดแผลที่เกิดขึ้นให้เป็นบทเรียนชีวิต
พบกับคนที่มีชื่อเสียง จากหลากหลายวงการ อาทิ พิง ลำพระเพลิง, อัครินทร์ ปูรี หรือ หรั่ง พระนคร, เอิร์น วัดใหญ่, วันเดอร์เฟรม-ศุภัคชญา สุขใบเย็น, บอ.บู๋-บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร, ชัชชัย จำเนียรกุล หรือ บอล เชิญยิ้ม, เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์, แพท-ณปภา ตันตระกูล, รัศมีแข-แจ่ม ฟ้าเกื้อล้น, ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรม, มาโนช พุฒตาล, เล็ก-ฝันเด่น จรรยาธนากร, สัญชัย วันพิรัตน์ หรือ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ฯลฯ จะมาถ่ายทอดเรื่องราวบางมุมในตัวเค้า เริ่มจาก “บทเรียน” เรื่องราวปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสื่อกับเคสในหลายมุม ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งสภาพจิตใจ ครอบครัวและสังคม ความน่ากลัวของการเสพหรือใช้สื่อที่เป็นพิษ ตามมาด้วย “แบบฝึกหัด” เรื่องราวของการค้นหาวิธีต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปิดท้าย “วัดผล” เรื่องราวในการที่ได้ใช้ชีวิตกับสื่ออย่างเรียนรู้และเข้าใจ ทาง #ช่อง9กด30 #9mcot เริ่มอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้