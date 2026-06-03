PIDE เปิดตัว “CHAIN” ซิงเกิลใหม่กลิ่นอาย Funk-Pop สุดเซ็กซี่ โชว์อีกด้านที่ทั้งขี้เล่นและเต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนโยก

หลังจากเคยถ่ายทอดความรู้สึกละเอียดอ่อนผ่านเพลงช้า “วันนี้ปีหน้า (9PM)” เพลงประกอบซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ ที่ทำให้หลายคนได้เห็นอีกมุมทางดนตรีของ “PIDE (ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร)” ล่าสุดเขากลับมาอีกครั้ง กับ Solo เดี่ยว ซิงเกิลใหม่ “CHAIN” เพลงแนว funk-pop จังหวะสนุก ที่เผยเสน่ห์อีกด้านของตัวเองได้อย่างชัดเจน ทั้งความขี้เล่น เซ็กซี่ และเต็มไปด้วย groove ที่ชวนขยับตามตั้งแต่วินาทีแรก
“CHAIN” ถือเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่สองของ PIDE (ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร) หลังจากเพลงประกอบซีรีส์ และยังเป็นเพลงที่สะท้อนรสนิยมทางดนตรีที่เจ้าตัวชื่นชอบได้อย่างชัดเจน ผ่านกลิ่นอายดนตรีฟังก์ เมโลดี้ติดหู ฟังง่าย และ Performance ที่เปิดพื้นที่ให้เขาได้โชว์ศักยภาพด้านการเต้นอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเนื้อเพลงก็ยังเต็มไปด้วยความเป็นตัวตนของไป๊ป ผ่านการหยิบพฤติกรรมเล็ก ๆ ของวัยรุ่นยุคนี้มาเล่าอย่างตรงไปตรงมา
โดยในเพลงนี้ PIDE (ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร) มีส่วนร่วมในการพัฒนาไอเดียและทิศทางของเพลงร่วมกับ HENS ผู้เขียนเนื้อเพลง ที่ช่วยถ่ายทอดอาการของคนที่ “เสพติดความสนใจ” จากใครบางคน จนพร้อมยอมทำทุกอย่าง แม้กระทั่งให้คน ๆ นั้น “ล่ามโซ่” ตัวเองไว้ เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ความสัมพันธ์ในเพลงจึงเต็มไปด้วยแรงดึงดูด ความหลงใหล และ tension ทางอารมณ์ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคำว่า “CHAIN” ได้อย่างชัดเจน
ในพาร์ตดนตรีได้ BuggyRun มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ ออกแบบซาวด์ที่ทั้งทันสมัยและมี groove ชัดเจน เสริมให้เพลงมีพลัง สนุก และชวนโยกตั้งแต่ต้นจนจบ จนกลายเป็นอีกก้าวสำคัญของ PIDE (ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร) ในฐานะศิลปิน ที่กำลังค่อย ๆ ขยายภาพตัวเองออกจากบทบาทนักแสดง สู่การเป็นศิลปินป๊อปที่ถ่ายทอดตัวตนผ่านบทเพลงได้อย่างชัดเจนและน่าจับตามองอีกครั้ง
สามารถติดตามฟังเพลงและรับชมมิวสิกวิดีโอ เพลง “CHAIN” ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม รวมถึงสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหว และผลงานใหม่ ๆ ได้ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ [LOOKE] Instagram, Twitter (X), Facebook, TikTok, YouTube : @looke_world