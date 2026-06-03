หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ

เซอร์ไพร์สแบบสับๆ ต้อนรับเดือน Pride Month เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ sewa (เซวา) แบรนด์สกินแคร์ลูกครึ่งไทย-เกาหลีชื่อดังเจ้าของตำนาน “น้ำตบโสม 2,000 ปี” ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยและได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ก้าวข้ามขีดไร้จำกัดทางเพศ ภายใต้แนวคิด “Skin Has No Gender” ส่งต่อแนวคิดการมีผิวสุขภาพดีเป็นเรื่องของทุกคนและทุกเพศทุกวัย เปิดตัวพรีเซนเตอร์ผู้ชายคนแรกแบบเต็มรูป คว้าพระเอกสายละมุนสุดฮอตระดับโกลบอล
“กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ตลาดสกินแคร์พรีเมียม นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เซรั่มแคปซูลออย “Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum” นวัตกรรมออยล์เซรั่มเพื่อการฟื้นฟูผิว ยกกระชับ และกระชับรูขุมขน ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลผิวและสุขภาพความงาม พร้อมเทรนด์ผิวใหม่ Get your GULF Skin ผิวกลัฟสกินปฏิวัติการดูแลผิวร่วงโรยด้วยนวัตกรรม Capsule Oil Tech จาก Sewa หรือชื่อสามัญจำง่ายว่า เซรั่มกันแก่ ที่มาพร้อมนวัตกรรม PORE LASER ™ เอกสิทธิ์สุดปังจากเซวา พร้อมดูแลตรงจุดทุกปัญหาผิว
ร่วมค้นพบมิติใหม่ของการฟื้นบำรุงผิว และติดตามทุกกิจกรรมพิเศษกับพรีเซนเตอร์งานดีย์ต่อใจไปกับ “กลัฟ คณาวุฒิ“ และ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum นวัตกรรมแคปซูลออยล์เซรั่มจากเกาหลี ติดตามข้อมูลข่าวสาร-สั่งซื้อสินค้าได้ที่ facebook.com/sewathailand, Instagramหรือ Line OA : @sewathailand และ Sewa Official บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
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