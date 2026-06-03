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หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เซอร์ไพร์สแบบสับๆ ต้อนรับเดือน Pride Month เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ sewa (เซวา) แบรนด์สกินแคร์ลูกครึ่งไทย-เกาหลีชื่อดังเจ้าของตำนาน “น้ำตบโสม 2,000 ปี” ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยและได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ก้าวข้ามขีดไร้จำกัดทางเพศ ภายใต้แนวคิด “Skin Has No Gender” ส่งต่อแนวคิดการมีผิวสุขภาพดีเป็นเรื่องของทุกคนและทุกเพศทุกวัย เปิดตัวพรีเซนเตอร์ผู้ชายคนแรกแบบเต็มรูป คว้าพระเอกสายละมุนสุดฮอตระดับโกลบอล

“กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ตลาดสกินแคร์พรีเมียม นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เซรั่มแคปซูลออย “Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum” นวัตกรรมออยล์เซรั่มเพื่อการฟื้นฟูผิว ยกกระชับ และกระชับรูขุมขน ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลผิวและสุขภาพความงาม พร้อมเทรนด์ผิวใหม่ Get your GULF Skin ผิวกลัฟสกินปฏิวัติการดูแลผิวร่วงโรยด้วยนวัตกรรม Capsule Oil Tech จาก Sewa หรือชื่อสามัญจำง่ายว่า เซรั่มกันแก่ ที่มาพร้อมนวัตกรรม PORE LASER ™ เอกสิทธิ์สุดปังจากเซวา พร้อมดูแลตรงจุดทุกปัญหาผิว

ร่วมค้นพบมิติใหม่ของการฟื้นบำรุงผิว และติดตามทุกกิจกรรมพิเศษกับพรีเซนเตอร์งานดีย์ต่อใจไปกับ “กลัฟ คณาวุฒิ“ และ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum นวัตกรรมแคปซูลออยล์เซรั่มจากเกาหลี ติดตามข้อมูลข่าวสาร-สั่งซื้อสินค้าได้ที่ facebook.com/sewathailand, Instagramหรือ Line OA : @sewathailand และ Sewa Official บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

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หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ
หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ
หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ
หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ
หล่อทะลุเลเซอร์! กลัฟ ปลุกเทรนด์หล่อ ผิวกลัฟสกิน นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ผู้ชาย sewa คนแรก ผิวเป๊ะ