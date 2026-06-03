“เบลล่า”เผยสัมพันธ์ “วิล ชวิณ”ค่อยๆ ปรับตัวกันไป หลังอีกฝ่ายอึดอัดถูกตั้งคำถามเยอะจนปิดไอจี

“เบลล่า” เผยสัมพันธ์ “วิล ชวิณ” ยังปกติดี ที่ฝ่ายชายปิดไอจีเพราะต้องการโซเชียลดีท็อกซ์หลังมีคนเข้าไปตั้งคำถามเยอะจนรู้สึกอึดอัด ลั่นค่อยๆ ปรับตัวกันไป จากนี้ถ้าลงรูปกับวิลต้องขออนุญาตก่อน หรืออาจจะแปะหน้าแมว
ทำแฟนๆ เป็นห่วงเป็นใยในความสัมพันธ์ของนางเอกสาว “เบลล่า ราณี แคมเปน” กับนักธุรกิจหนุ่ม “วิล ชวิณ เจียรวนนท์“ เกิดรักสะดุด? หลังฝ่ายชายปิดไอจีหายไป ซึ่งเบลล่าเพิ่งจะโพสต์ภาพทริปเดินป่า ทำหลายคนเดาว่ามีวิลร่วมทริปด้วยหรือไม่ ซึ่งเบลล่าเผยว่าทริปนั้นวิลไปด้วย
“เป็นทริปที่ญี่ปุ่นเพิ่งมีโอกาสได้ลง ที่เกาะยากูชิมะ ก็ขึ้นชื่อเรื่องเดินป่า ปีนเขา ก็เลยเต็มที่ 6-7 ชั่วโมงนี้ยังไม่ใช่รูทเต็มนะ จริงๆ ต้อง 10 ชั่วโมงขึ้นไป เราก็ไหวที่ 7 ชั่วโมง ที่นั่นป่าสวย มีต้นไม้อายุหลายพันปี ความจริงเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้ว ก็เตรียมตัวกันจริงจัง พรอพจัดเต็มเพราะไม่งั้นไม่รอด จะไปตุยอยู่ในนั้น เป็นทริปที่ไม่รู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้าง ใช้ใจนำทางไป เบลชอบค่ะ ในทริปก็ไปกันเยอะ ประมาณ 7-8 คน อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเบลทำอะไรแบบนี้แต่เมื่อก่อนเบลก็ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว อย่างดำน้ำ แคมป์ปิ้ง เดินป่า”
ภาพหน้ากากแมวไม่ใช่ “วิล ชวิณ”
“ไม่ใช่คุณวิล เป็นเพื่อนในกรุ๊ป เขากำลังกินข้าวอยู่ เป็นจังหวะอ้าปาก ไม่สะดวกออกสื่อ แต่ในทริปคุณวิลก็ไปด้วยกัน เบลก็เกรงใจเพราะตัวคุณวิลและเพื่อนเขาค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวด้วย”
เผยสาเหตุ “วิล” ปิดไอจีเพราะอยากจะโซเชียลดีท็อกซ์หลังมีแฟนๆ อินบ็อกซ์ไปหาจนรู้สึกกดดัน
“โซเชียลดีท็อกซ์ ความจริงคือด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการ เขาอาจจะได้รับความสนใจมากจนตัวเขาเองก็ตกใจ เขาไม่อยากเป็นจุดสนใจ เหมือนเขาได้รับข้อความได้รับอะไรค่อนข้างเยอะ เขาก็รู้สึกกดดัน เบลก็ไม่ได้ถามละเอียดมากว่ามันมาจากจุดไหน เขาบอกได้รับข้อความค่อนข้างเยอะ เบลก็บอกเขาไม่ต้องอ่านก็ได้ เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมาก เขาบอกว่าก็เยอะมาก บางคนก็ตั้งคำถามกับเขาเยอะ ด้วยความสบายใจของทุกฝ่าย ตัวเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าได้รับความกดดันด้วย
เขาไม่ได้มาบอกว่าเขาจะปิดไอจี รู้ก็คือปิดเลย เขาบอกถือว่าโซเชียลดีท็อกซ์ไปด้วยเลย เบลก็ตกใจนิดนึงอยู่เหมือนกัน มันก็เป็นการตัดสินใจของเขา มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันคือแอ็กเคานต์ของเขา จะเปิดเมื่อไหร่เบลก็ไม่ได้ถาม แล้วแต่เขา เอาที่เขาสบายใจ”
ความสัมพันธ์ยังเป็นปกติดี ค่อยๆ ปรับกันไป
“ตอนนี้เขาอยู่สิงคโปร์ จะมีกลับมาไทยบ้าง ก็ปกติดีค่ะ ปกติทุกอย่าง เราก็ยังใช้ชีวิตกันปกติ ไปไหนมาไหนกันปกติ เขาก็จะมีเกร็งนิดนึงที่มีคนจับตามอง ด้วยเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่ในสื่อ แบบโลว์โปร์ไฟล์ ก็ค่อยๆ ปรับตัวกันไปแหละ เบลว่าเป็นเรื่องของเวลาที่ต้องให้พื้นที่กับเขา ค่อยๆ ปรับตัวกันไป เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นขนาดนี้ มันก็เป็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิตเขา ก็เป็นมุมมองที่คนตีความกันไป ก็ไม่แปลกที่คนจะโยงคิด”
จากนี้ถ้าลงรูปกับ “วิล” ต้องขออนุญาตก่อน หรืออาจจะแปะหน้าแมว
“pdpa ต้องขออนุญาตก่อน สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นรูปแมวตลอดไป ชอบแมว ด้วยความที่เบลไม่ได้เห็นข้อความด้วยตัวเอง เบลก็ไม่อาจจะไปวิจารณ์ได้ การเปิดไอจีเป็นสาธารณะก็เหมือนเป็นการเปิดประตูอีกทางนึงด้วย สำหรับเบลจะเลือกดูในสิ่งที่เบลอยากดูหรือโอเค
ตัวเบลเองก็ทดลองด้วยความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในสื่อด้วยเหรอ ความจริงแล้วการใช้ชีวิตปกติมันก็แฮปปี้ดีนะ มันไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสื่อทุกอย่าง เราก็ถ่ายรูปด้วยกันปกติ ถ่ายไว้ดูกันเอง อาจจะเก็บไว้ลงโอกาสสำคัญ แต่จะต้องปิดหน้าไหมก็ต้องขออนุญาตก่อน ตอนนี้ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีไม่ต้องห่วงค่ะ”