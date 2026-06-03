จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่

กองทัพบกเดินหน้ายกระดับการดูแลกำลังพลสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” ในรูปแบบ Super App สำหรับกำลังพล ทบ. ที่รวมช่องทางการรับฟังปัญหา การบริการ และ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ภายใต้แนวคิด “จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ” เพื่อให้กำลังพลเข้าถึงข้อมูลและบริการสำคัญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลของกองทัพบก ที่ช่วยให้กำลังพลสามารถเข้าถึงเรื่องสำคัญได้ง่ายขึ้นผ่านแอปเดียว โดยมีฟังก์ชันหลักที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ได้แก่
ร้องเรียนร้องทุกข์ เปิดช่องทางให้กำลังพลและประชาชน แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยกองทัพบกสามารถรับฟัง ส่งต่อ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรม การลงโทษเกินกว่าเหตุ รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตกหล่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ช่วยให้กำลังพลสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติระหว่างรับราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนตัว คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ลดขั้นตอนการค้นหาเอกสาร และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
ฟังก์ชันสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประจำปีจากฐานข้อมูลสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พร้อมแสดงระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และยังมี S.M.A.R.T. Fitness+ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติภารกิจ
คลังความรู้ เป็นพื้นที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ วิดีโอเนื้อหา และแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ารับราชการทหาร รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อกำลังพล ทบ. โดยมีใบรับรอง Certificate สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการทดสอบตามที่กำหนด
RTA Media แหล่งรวมภาพถ่ายทางทหาร สื่อวิดีโอ และ Infographic จากกองทัพบก ที่เปิดให้กำลังพลและหน่วยงานสามารถค้นหา ดาวน์โหลด และนำไปใช้ประกอบการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ได้สะดวกในที่เดียว
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพบกในการยกระดับการดูแลกำลังพลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยรวมบริการสำคัญไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อให้กำลังพลเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น S.M.A.R.T. Soldiers จึงไม่ใช่เพียงแอปพลิเคชัน แต่คือ Super App ของกองทัพบก ที่ออกแบบมาเพื่อกำลังพล ทบ. ภายใต้แนวคิด “จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ”
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อเข้าถึงบริการสำคัญและการดูแลจากกองทัพบกได้สะดวกยิ่งขึ้นในแอปเดียว