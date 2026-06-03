xs
xsm
sm
md
lg

จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบกเดินหน้ายกระดับการดูแลกำลังพลสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” ในรูปแบบ Super App สำหรับกำลังพล ทบ. ที่รวมช่องทางการรับฟังปัญหา การบริการ และ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ภายใต้แนวคิด “จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ” เพื่อให้กำลังพลเข้าถึงข้อมูลและบริการสำคัญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

แอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลของกองทัพบก ที่ช่วยให้กำลังพลสามารถเข้าถึงเรื่องสำคัญได้ง่ายขึ้นผ่านแอปเดียว โดยมีฟังก์ชันหลักที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ได้แก่

ร้องเรียนร้องทุกข์ เปิดช่องทางให้กำลังพลและประชาชน แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยกองทัพบกสามารถรับฟัง ส่งต่อ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรม การลงโทษเกินกว่าเหตุ รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตกหล่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ช่วยให้กำลังพลสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติระหว่างรับราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนตัว คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ลดขั้นตอนการค้นหาเอกสาร และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประจำปีจากฐานข้อมูลสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พร้อมแสดงระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และยังมี S.M.A.R.T. Fitness+ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติภารกิจ

คลังความรู้ เป็นพื้นที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ วิดีโอเนื้อหา และแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ารับราชการทหาร รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อกำลังพล ทบ. โดยมีใบรับรอง Certificate สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการทดสอบตามที่กำหนด

RTA Media แหล่งรวมภาพถ่ายทางทหาร สื่อวิดีโอ และ Infographic จากกองทัพบก ที่เปิดให้กำลังพลและหน่วยงานสามารถค้นหา ดาวน์โหลด และนำไปใช้ประกอบการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ได้สะดวกในที่เดียว

การเปิดตัวแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพบกในการยกระดับการดูแลกำลังพลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยรวมบริการสำคัญไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อให้กำลังพลเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น S.M.A.R.T. Soldiers จึงไม่ใช่เพียงแอปพลิเคชัน แต่คือ Super App ของกองทัพบก ที่ออกแบบมาเพื่อกำลังพล ทบ. ภายใต้แนวคิด “จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ”

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. Soldiers ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อเข้าถึงบริการสำคัญและการดูแลจากกองทัพบกได้สะดวกยิ่งขึ้นในแอปเดียว
















จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่
จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่
จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่
จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่
จบทุกปัญหา ครบทุกสวัสดิการ! กับแอปพลิเคชัน “S.M.A.R.T. Soldiers” เพื่อกำลังพลยุคใหม่
+3