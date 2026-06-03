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ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเคยมาเยือนที่ตลาด “เพชรพิชญา” มาก่อนใครในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ปี 2563 จนล่าสุด 6 ปีผ่านไปกลายเป็นพระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร”  ปี 2026 นี้ชาวปากน้ำโพเตรียมพร้อมเฮลั่น! เมื่อ “พีช สุพิชญา ไพฑูลย์” เตรียมเคลียร์พื้นที่ตลาดเพชรพิชญาอีกครั้งเปิดวิกยิ่งใหญ่ใจกลางตลาด เปิดการแสดงแบบเข้าฟรี ชมฟรี กับคณะลิเกเงินล้าน “ศรราม น้ำเพชร” ให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวปากน้ำโพและอำเภอใกล้เคียงสามารถเข้ามารับชมฟรีได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2026 ที่ตลาดเพชรพิชญา ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป

ซึ่งตลาดเพชรพิชญาแห่งนี้ คือจุดเช็คอินช่วงเช้าของชาวปากน้ำโพ ที่มาในรูปแบบตลาดสด หรือตลาดนัดที่สะอาด ราคาถูก ผักและผลไม้สดปลอดสารพิษจากชาวบ้านปลูกเองมารวมกันอยู่ที่ตลาดแห่งนี้  เก็บสดทุกวัน จึงจับจ่ายได้ในราคาถูก ปลาก็จับสดจากแม่น้ำ ทางด้านของกินต่างๆ ขนมหวานที่หาทานยากก็สามารถมาหาได้ที่นี่ที่ตลาดเพชรพิชญา ได้เจอของขึ้นชื่อทุกชนิดของนครสวรรค์แน่นอน และที่สำคัญเป็นตลาดที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดทุกวัน ด้วยเครื่องพ่นแบบเดินผ่านประตูฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ และจุดเจลแอลกอฮอลล์ทุกมุมของตลาด ทั้งยังทำการขัดล้างตลาดในหลังคาด้วยทุกวัน และมีการล้างใหญ่อาทิตย์ละ 2 วัน ภายใต้สโลแกน “ตลาดเพชรพิชญา ตลาดสด สะอาด ปลอดภัย สารพิษ” ตามนโยบายเจ้าของตลาด “พีช สุพิชญา ไพฑูลย์” กรรมการผจก (ตลาดเพชรพิชญากับบจก.เพชรวดีก่อสร้าง) ที่อยากเปิดตลาดมาเพื่อช่วยชาวบ้านโดยตรง สนับสนุนให้ชาวบ้านมีที่ทำมาค้าขาย เอาผลผลิตจากสวนผัก สวนผลไม้ และของหากินยากประจำท้องถิ่นมาวางขายในตลาด เน้นช่วยเหลือผู้ทำมาหากินโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่สำคัญจอดรถสะดวก มากไปกว่านั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ตรงริมน้ำตลาดปากน้ำโพ อำเภอเมืองนคสวรรค์ ก่อนขึ้นสะพานป้อมหนึ่ง

ชาวนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมซ้อมรำกันได้เลย กับคณะลิเก “ศรราม น้ำเพชร” ที่มีตารางงานจ้างตอนนี้ไปถึงปี 2573 แล้ว โดยยังคงคอนเซปต์เดินหน้าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมโชว์แบบจัดเต็มที่ตลาดเพชรพิชญา เข้าชมฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2026 นี้ ที่ตลาดเพชรพิชญา ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป












ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์
ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์
ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์
ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์
ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์
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