ปี 2026 ปากน้ำโพเฮลั่น! พระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” เตรียมรีสเตจวิกยิ่งใหญ่ใจกลาง ตลาดเพชรพิชญา นครสวรรค์

หลังจากเคยมาเยือนที่ตลาด “เพชรพิชญา” มาก่อนใครในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ปี 2563 จนล่าสุด 6 ปีผ่านไปกลายเป็นพระเอกลิเกเงินล้านคณะ “ศรราม น้ำเพชร” ปี 2026 นี้ชาวปากน้ำโพเตรียมพร้อมเฮลั่น! เมื่อ “พีช สุพิชญา ไพฑูลย์” เตรียมเคลียร์พื้นที่ตลาดเพชรพิชญาอีกครั้งเปิดวิกยิ่งใหญ่ใจกลางตลาด เปิดการแสดงแบบเข้าฟรี ชมฟรี กับคณะลิเกเงินล้าน “ศรราม น้ำเพชร” ให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวปากน้ำโพและอำเภอใกล้เคียงสามารถเข้ามารับชมฟรีได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2026 ที่ตลาดเพชรพิชญา ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป
ซึ่งตลาดเพชรพิชญาแห่งนี้ คือจุดเช็คอินช่วงเช้าของชาวปากน้ำโพ ที่มาในรูปแบบตลาดสด หรือตลาดนัดที่สะอาด ราคาถูก ผักและผลไม้สดปลอดสารพิษจากชาวบ้านปลูกเองมารวมกันอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ เก็บสดทุกวัน จึงจับจ่ายได้ในราคาถูก ปลาก็จับสดจากแม่น้ำ ทางด้านของกินต่างๆ ขนมหวานที่หาทานยากก็สามารถมาหาได้ที่นี่ที่ตลาดเพชรพิชญา ได้เจอของขึ้นชื่อทุกชนิดของนครสวรรค์แน่นอน และที่สำคัญเป็นตลาดที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดทุกวัน ด้วยเครื่องพ่นแบบเดินผ่านประตูฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ และจุดเจลแอลกอฮอลล์ทุกมุมของตลาด ทั้งยังทำการขัดล้างตลาดในหลังคาด้วยทุกวัน และมีการล้างใหญ่อาทิตย์ละ 2 วัน ภายใต้สโลแกน “ตลาดเพชรพิชญา ตลาดสด สะอาด ปลอดภัย สารพิษ” ตามนโยบายเจ้าของตลาด “พีช สุพิชญา ไพฑูลย์” กรรมการผจก (ตลาดเพชรพิชญากับบจก.เพชรวดีก่อสร้าง) ที่อยากเปิดตลาดมาเพื่อช่วยชาวบ้านโดยตรง สนับสนุนให้ชาวบ้านมีที่ทำมาค้าขาย เอาผลผลิตจากสวนผัก สวนผลไม้ และของหากินยากประจำท้องถิ่นมาวางขายในตลาด เน้นช่วยเหลือผู้ทำมาหากินโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่สำคัญจอดรถสะดวก มากไปกว่านั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ตรงริมน้ำตลาดปากน้ำโพ อำเภอเมืองนคสวรรค์ ก่อนขึ้นสะพานป้อมหนึ่ง
ชาวนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมซ้อมรำกันได้เลย กับคณะลิเก “ศรราม น้ำเพชร” ที่มีตารางงานจ้างตอนนี้ไปถึงปี 2573 แล้ว โดยยังคงคอนเซปต์เดินหน้าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมโชว์แบบจัดเต็มที่ตลาดเพชรพิชญา เข้าชมฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2026 นี้ ที่ตลาดเพชรพิชญา ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป