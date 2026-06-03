xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมล็อกวันให้พร้อม เพราะโมเมนต์ที่แฟน ๆ ชาวไทยรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นจริง! The Viral Hits ประกาศจัดงาน The Viral Hits Presents JIN XUANYU FIRST FAN MEETING & FAN SIGN IN BANGKOK 2026 “FIRST TOUCH” งานแฟนมีตติ้งและแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทยของ JIN XUANYU ที่จะพาแฟน ๆ เข้าใกล้ศิลปินคนโปรดมากกว่าที่เคย

งานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ โรงละครคาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ภายใต้คอนเซปต์ “FIRST TOUCH” การพบกันครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความตื่นเต้น และโมเมนต์พิเศษที่แฟน ๆ จะได้เก็บเป็นความทรงจำครั้งสำคัญ

ความพิเศษของงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การได้เห็น JIN XUANYU แบบใกล้ ๆ บนเวทีเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมแฟนเบเนฟิตแบบแน่น ๆ จุก ๆ จัดเต็มเพื่อแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งบรรยากาศแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิจกรรมแฟนไซน์ และโมเมนต์ใกล้ชิดที่แฟนคลับตัวจริงไม่ควรพลาด บอกเลยว่างานนี้เป็นมากกว่าการพบกัน แต่คือ “First Touch” ครั้งแรกที่จะทำให้หัวใจแฟน ๆ เต้นแรงไปพร้อมกันทั้งฮอลล์

สำหรับแฟน ๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ สามารถเตรียมตัวจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.theviralticket.com โดยบัตรมีทั้งหมด 4 ราคา ได้แก่ 3,900 / 2,500 / 1,000 / 500 บาท

ใครที่อยากสัมผัสรอยยิ้ม เสียงพูด และโมเมนต์จริงของ JIN XUANYU แบบใกล้ชิด ครั้งนี้คือโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ เตรียมวอร์มนิ้ว เตรียมหัวใจ แล้วมานับถอยหลังสู่ “FIRST TOUCH” ไปพร้อมกัน

รายละเอียดงาน
งาน: The Viral Hits Presents JIN XUANYU FIRST FAN MEETING & FAN SIGN IN BANGKOK 2026 “FIRST TOUCH”
วันจัดงาน: วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
สถานที่: โรงละครคาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
เปิดจองบัตร: 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น.
ช่องทางจองบัตร: www.theviralticket.com
ราคาบัตร: 3,900 / 2,500 / 1,000 / 500 บาท

แล้วมาเจอกันในโมเมนต์แรกที่หัวใจจะจำไม่ลืม — FIRST TOUCH

#JINXUANYUFirstTouchinBKK #JINXUANYUFanMeeting #JINXUANYUinBangkok #JINXUANYU #金玄雨 #TheViralHits
#จินเสวียนอวี่
#จินเสวียนอวี่มาไทย










ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้
ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้
ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้
ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้
ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้