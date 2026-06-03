ไทยพร้อมกรี๊ด! JIN XUANYU เตรียมเสิร์ฟ “FIRST TOUCH” แฟนมีตติ้ง–แฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย 27 มิ.ย. นี้

เตรียมล็อกวันให้พร้อม เพราะโมเมนต์ที่แฟน ๆ ชาวไทยรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นจริง! The Viral Hits ประกาศจัดงาน The Viral Hits Presents JIN XUANYU FIRST FAN MEETING & FAN SIGN IN BANGKOK 2026 “FIRST TOUCH” งานแฟนมีตติ้งและแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทยของ JIN XUANYU ที่จะพาแฟน ๆ เข้าใกล้ศิลปินคนโปรดมากกว่าที่เคย
งานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ โรงละครคาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ภายใต้คอนเซปต์ “FIRST TOUCH” การพบกันครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความตื่นเต้น และโมเมนต์พิเศษที่แฟน ๆ จะได้เก็บเป็นความทรงจำครั้งสำคัญ
ความพิเศษของงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การได้เห็น JIN XUANYU แบบใกล้ ๆ บนเวทีเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมแฟนเบเนฟิตแบบแน่น ๆ จุก ๆ จัดเต็มเพื่อแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งบรรยากาศแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิจกรรมแฟนไซน์ และโมเมนต์ใกล้ชิดที่แฟนคลับตัวจริงไม่ควรพลาด บอกเลยว่างานนี้เป็นมากกว่าการพบกัน แต่คือ “First Touch” ครั้งแรกที่จะทำให้หัวใจแฟน ๆ เต้นแรงไปพร้อมกันทั้งฮอลล์
สำหรับแฟน ๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ สามารถเตรียมตัวจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.theviralticket.com โดยบัตรมีทั้งหมด 4 ราคา ได้แก่ 3,900 / 2,500 / 1,000 / 500 บาท
ใครที่อยากสัมผัสรอยยิ้ม เสียงพูด และโมเมนต์จริงของ JIN XUANYU แบบใกล้ชิด ครั้งนี้คือโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ เตรียมวอร์มนิ้ว เตรียมหัวใจ แล้วมานับถอยหลังสู่ “FIRST TOUCH” ไปพร้อมกัน
รายละเอียดงาน
งาน: The Viral Hits Presents JIN XUANYU FIRST FAN MEETING & FAN SIGN IN BANGKOK 2026 “FIRST TOUCH”
วันจัดงาน: วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
สถานที่: โรงละครคาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
เปิดจองบัตร: 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น.
ช่องทางจองบัตร: www.theviralticket.com
ราคาบัตร: 3,900 / 2,500 / 1,000 / 500 บาท
แล้วมาเจอกันในโมเมนต์แรกที่หัวใจจะจำไม่ลืม — FIRST TOUCH
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