“ทีโอพี” จัดแฟนมีตฟรี 10,000 คนในญี่ปุ่น ตอบแทนแฟนคลับที่สนับสนุนไม่เคยเปลี่ยน

“ทีโอพี” อดีตสมาชิกวง BIGBANG เตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งฟรีครั้งใหญ่ที่โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น รองรับแฟนคลับกว่า 10,000 คน หลังการกลับมาทำงานเพลงเดี่ยวประสบความสำเร็จ พร้อมขอบคุณแฟน ๆ ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
“ทีโอพี” อดีตสมาชิกวง BIGBANG เตรียมพบปะแฟนคลับชาวญี่ปุ่นครั้งใหญ่ในงานแฟนมีตติ้งฟรีที่จะจัดขึ้นเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ Pia Arena MM เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีสมาชิกแฟนคลับอย่างเป็นทางการเข้าร่วมงานราว 10,000 คน
ต้นสังกัดเปิดเผยว่างานดังกล่าวเป็นของขวัญที่ทีโอพีตั้งใจมอบให้กับแฟน ๆ ที่ยังคงสนับสนุนเขามาโดยตลอด แม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายช่วงในชีวิตและอาชีพการงาน โดยการเปิดจองบัตรจะเริ่มต้นสำหรับสมาชิกแฟนคลับชาวญี่ปุ่นก่อนตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นไป
ภายในงานจะดำเนินรายการโดย “ฟุรุยะ มาซายูกิ” พิธีกรสายฮันรยูชื่อดังของญี่ปุ่น และมีการเตรียมช่วงพูดคุยรวมถึงกิจกรรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อแฟนคลับชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกลับมาทำกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบของทีโอพี หลังจากเขาปล่อยอัลบั้มเดี่ยวเต็มชุดแรก Another Dimension เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา โดยอัลบั้มประกอบด้วย 11 เพลง รวมถึงเพลงโปรโมตอย่าง Studio54 และ Desperado
รายงานระบุว่า Another Dimension สามารถขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes ใน 15 ประเทศ และมียอดสตรีมบน Spotify ประมาณ 1.47 ล้านครั้งภายในวันแรกที่เปิดตัว สะท้อนถึงความนิยมของศิลปินรายนี้ที่ยังคงแข็งแกร่งแม้จะออกจาก BIGBANG ไปตั้งแต่ปี 2023
นอกจากงานด้านดนตรีแล้ว ทีโอพียังได้รับความสนใจอย่างมากจากการรับบท “ธานอส” ในซีรีส์ Netflix เรื่อง Squid Game ซึ่งช่วยให้เขากลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง ขณะที่แฟน ๆ จำนวนไม่น้อยยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นการกลับมาร่วมงานกันของทีโอพีและสมาชิก BIGBANG ที่เหลืออีกสามคน หลังทั้งหมดยังคงแสดงการสนับสนุนผลงานของกันและกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ