“ตายแล้วก็ไม่เผาผี” ผู้กำกับแฉ “วัล คิลเมอร์” คือมนุษย์ที่แย่ที่สุดคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วย

แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วกว่าหนึ่งปี แต่ชื่อของ “วัล คิลเมอร์” ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในฮอลลีวูด หลังผู้กำกับ “อดัม มาร์คัส” ออกมาเปิดเผยว่า นักแสดงผู้ล่วงลับรายนี้เป็น “หนึ่งในมนุษย์ที่แย่ที่สุด” ที่เขาเคยร่วมงานด้วย พร้อมยอมรับว่ามีคนในวงการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ให้อภัยคิลเมอร์แม้เสียชีวิตไปแล้ว
อดัม มาร์คัส” ผู้กำกับภาพยนตร์ Conspiracy ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับ “วัล คิลเมอร์” นักแสดงชื่อดังผู้ล่วงลับ โดยระบุว่าแม้คิลเมอร์จะเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อ แต่ก็เป็นคนที่สร้างความยากลำบากให้กับทีมงานอย่างมากเช่นกัน
มาร์คัสกล่าวว่าคิลเมอร์เป็น “หนึ่งในมนุษย์ที่แย่ที่สุด” (Worst Human Being) ที่เขาเคยร่วมงานด้วย พร้อมอธิบายว่าพฤติกรรมบางอย่างของนักแสดงรายนี้ทำให้การถ่ายทำเต็มไปด้วยความตึงเครียด และส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวอยู่บ่อยครั้ง
ผู้กำกับรายดังกล่าวยังเผยอีกว่า แม้คิลเมอร์จะเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบเมื่อเดือนเมษายน 2025 แต่ยังคงมีบุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากที่ไม่สามารถลืมประสบการณ์เลวร้ายจากการร่วมงานกับเขาได้
อย่างไรก็ตาม มาร์คัสยืนยันว่าเขาไม่เคยปฏิเสธพรสวรรค์ของคิลเมอร์ โดยยกย่องว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงและมีเสน่ห์บนจอภาพยนตร์อย่างหาได้ยาก เพียงแต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมการทำงานนอกกล้องมากกว่า
ตลอดอาชีพในฮอลลีวูด คิลเมอร์เคยถูกวิจารณ์เรื่องความยากในการร่วมงานหลายครั้ง โดยเฉพาะจาก “โจเอล ชูมัคเกอร์” ผู้กำกับ Batman Forever ที่เคยกล่าวว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจและทำงานด้วยยาก ขณะที่ตัวคิลเมอร์เองก็เคยยอมรับในภายหลังว่า บางครั้งเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมและสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนรอบข้าง แต่ยังคงเชื่อว่าหลายคำวิจารณ์ที่ได้รับนั้นเกินความเป็นจริง